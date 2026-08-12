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Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée

Philosophe, autrice, ancienne psychologue et militante, Charlotte Puiseux est morte le 9 août 2026, à l’âge de 39 ans. Avec De chair et de fer, puis Plutôt vivre !, elle avait contribué à faire connaître en France les notions de validisme et de culture crip, en mêlant expérience personnelle, philosophie politique et combat collectif. Un nouvel essai, Le Handicap au prisme queer et crip, doit paraître à titre posthume le 27 août.

Le 12/08/2026 à 15:35 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

12/08/2026 à 15:35

Hocine Bouhadjera

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Ce 12 août, les éditions La Découverte ont fait part de leur « immense tristesse » et salué une autrice qui « a beaucoup fait pour que le validisme soit enfin nommé, pensé et combattu en France ». 

Son éditeur rappelle surtout la place particulière occupée dans son catalogue par De chair et de fer. Vivre et lutter dans une société validiste, publié en 2022 : « un livre qui compte beaucoup dans l’histoire récente de La Découverte. » L'essai venait justement d'être réédité en poche en janvier dernier, accompagné d'une nouvelle préface de l'autrice.

Écrire depuis le handicap

Charlotte Puiseux avait été psychologue avant de se consacrer notamment à ses recherches et à l'écriture. Docteure en philosophie, elle travaillait sur le validisme, l'handiféminisme, l'handiparentalité et le mouvement crip, tout en militant dans les milieux féministes, anticapitalistes et queer. Elle était notamment membre du collectif Les Dévalideuses et de l'association Handiparentalité.

Atteinte d'amyotrophie spinale et se déplaçant en fauteuil roulant électrique, elle avait choisi, dans De chair et de fer, de partir de sa propre existence pour démonter le récit traditionnel du handicap comme tragédie individuelle. Enfance, école, travail, logement, amour, sexualité, militantisme ou parentalité : son expérience devenait le matériau d'une analyse des structures qui déterminent quelles vies sont considérées comme autonomes, productives ou désirables. 

La thèse du livre tient dans un déplacement essentiel : le handicap n’est pas réductible à une déficience individuelle. La Découverte résume aujourd'hui cette démarche en rappelant que Charlotte Puiseux refusait aussi bien les représentations misérabilistes que les récits héroïques de « dépassement de soi ». Elle leur opposait, écrit l'éditeur, « la pensée, la colère, la lutte, mais aussi la joie et la fierté ». 

Faire connaître la pensée crip en France

Ce travail avait commencé bien avant De chair et de fer. En 2018, Charlotte Puiseux soutient une thèse de philosophie politique, Queerisation des handicaps : le militantisme crip en questions, à l'Université Paris Diderot, sous la direction d'Anne Kupiec. Elle y étudie notamment le retournement du stigmate, la performativité et la façon dont les outils des théories queer peuvent permettre de repenser la frontière entre handicap et validité. 

Le terme « crip », réappropriation du mot anglais cripple (infirme, estropié), historiquement insultant, suit en cela un parcours voisin de celui de « queer ». Il permet de retourner le stigmate et de contester les normes corporelles plutôt que de chercher uniquement à y conformer les personnes handicapées. 

En 2020, elle avait notamment autopublié un Dictionnaire Crip. Elle publiait parallèlement des articles scientifiques et de la poésie. 

« Plutôt mourir que d'être handicapé ! » 

En août 2025, Charlotte Puiseux avait publié avec la journaliste et militante Chiara Kahn Plutôt vivre ! Comprendre le validisme et valoriser une culture crip, aux éditions du Cavalier Bleu. Le titre répondait directement à une formule révélatrice du regard porté sur le handicap : « Plutôt mourir que d'être handicapé ! » 

Les deux autrices y analysent toujours la construction sociale du validisme et ses liens avec une société qui valorise la performance et la productivité. Mais elles cherchaient surtout à construire autre chose : une culture de la fierté, de l'interdépendance et de l'acceptation des vulnérabilités, plutôt qu'une injonction permanente à les surmonter. Une partie importante du livre était déjà consacrée aux rapports entre théories queer et mouvement crip. 

Cette réflexion doit connaître un nouveau prolongement dans quelques jours. Le Handicap au prisme queer et crip est annoncé aux éditions du Cavalier Bleu pour le 27 août prochain. Présenté comme le fruit de dix années de recherches, l'ouvrage doit examiner la manière dont les militantismes queer et crip peuvent s'enrichir réciproquement et remettre en question la traditionnelle opposition entre handicap et validité. 

« Une figure majeure »

La disparition de Charlotte Puiseux a rapidement suscité plusieurs hommages dans les milieux du handicap. Thomas Soret, président d'Unanimes et conseiller au Conseil économique, social et environnemental, la décrit comme une « figure majeure de la lutte antivalidiste et féministe », estimant que son travail avait contribué à faire émerger une culture crip en France. 

La Neurodiversité-France a également salué une « grande militante handiféministe », rappelant son double parcours de docteure en philosophie et de psychologue. L'association a choisi pour lui rendre hommage de reprendre quelques vers de De chair et de fer : « La lutte tue / Mais mourir en résistant / C'est tenter de survivre. » 

Son engagement avait pris des formes très concrètes. Avec Les Dévalideuses, Charlotte Puiseux militait notamment contre les violences administratives subies par les personnes handicapées et pour la désinstitutionnalisation. Elle intervenait également régulièrement dans le débat sur la fin de vie, en défendant une approche antivalidiste : avant de considérer la possibilité de mourir, soutenait-elle, encore fallait-il garantir aux personnes handicapées les conditions matérielles leur permettant de vivre dignement. 

Crédits photo : Charlotte Puiseux (La Découverte)

 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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De chair et de fer

Charlotte Puiseux

Paru le 15/01/2026

178 pages

La Découverte

10,50 €

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Plutôt vivre !

Charlotte Puiseux, Chiara Kahn

Paru le 28/08/2025

144 pages

Editions Le Cavalier Bleu

18,00 €

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Le Handicap au prisme queer et crip

Charlotte Puiseux

Paru le 27/08/2026

196 pages

Editions Le Cavalier Bleu

20,00 €

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États-Unis : l’édition pèse 33,4 milliards $ en 2025, le papier résiste

L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.

11/08/2026, 10:20

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Livres d’occasion : momox ouvre un sixième marché européen

Les consommateurs néerlandais peuvent désormais revendre directement leurs livres et autres biens culturels à momox. Le pays devient le sixième marché européen ouvert au rachat pour l’entreprise allemande, qui avait fait de l’internationalisation l’une de ses priorités pour 2026.

10/08/2026, 17:17

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La librairie Kléber demande aux Strasbourgeois de raconter son histoire

Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.

10/08/2026, 16:55

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Librairie Les Parleuses : “Tout change pour que rien ne change”

Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.

10/08/2026, 16:25

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Le magazine d'extrême droite La Furia retiré des boutiques Relay

Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.

10/08/2026, 14:52

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Rémunération “dérisoire” de l'auteur : la justice annule deux contrats d'édition

Le 8 juillet dernier, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision notable, qui s'appuie sur la notion de « rémunération appropriée » de l'auteur inscrite dans le Code de la propriété intellectuelle. Il a en effet estimé que la rémunération prévue par deux contrats des éditions L'Harmattan avait un caractère « dérisoire », les rendant de fait nuls et entraînant leur anéantissement rétroactif.

10/08/2026, 11:36

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À Chavannes-près-Renens, une chapelle accueille la librairie La Maison des Feuilles

La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...

10/08/2026, 10:31

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Barnes & Noble : fin de la centrale d'achat, 700 librairies reprennent la main sur les livres

Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.

09/08/2026, 08:38

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Érythrée : les 12 écrivains disparus sont-ils encore en vie ?

Près de vingt-cinq ans après la fermeture de la presse indépendante en Érythrée, PEN International réclame une « preuve de vie » pour douze écrivains et journalistes arrêtés dans le sillage de la répression de septembre 2001. À l’approche du 18 septembre, l’organisation remet leurs noms en circulation — pendant que le Comité pour la protection des journalistes distingue seize professionnels érythréens réduits au silence. Deux périmètres, un même trou noir documentaire.

08/08/2026, 12:17

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Serbie : PEN alerte sur une répression qui gagne les écrivains et la culture

Coups contre un romancier, procédure pénale visant un auteur, pertes de financements culturels, accès aux espaces publics restreint : PEN International estime que la liberté d’expression continue de se dégrader en Serbie. Son alerte du 22 juillet replace l’agression de Vladimir Arsenijević, déjà documentée par ActuaLitté, dans un ensemble plus large de pressions sur les écrivains, les médias, les universitaires et les artistes.

08/08/2026, 11:32

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Gibert cherche un repreneur : le maire d’Évreux monte au créneau

Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.

07/08/2026, 18:03

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Et si, pour faire lire les jeunes, il fallait réinventer la librairie ?

En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?

07/08/2026, 17:31

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Trêve des nouveautés : la décroissance “semble ne plus être un sujet tabou”

En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».

07/08/2026, 11:43

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Royaume-Uni : des mini-bibliothèques en gare pour encourager les enfants à lire

Great Western Railway a installé des mini-bibliothèques dans 10 gares de son réseau britannique pendant les vacances d’été 2026. Les familles peuvent y prendre, échanger ou déposer des livres gratuitement. L’opération a été lancée avec l’auteur jeunesse Michael Rosen après une enquête commandée par la compagnie, dans laquelle un parent sur cinq dit avoir constaté à la rentrée des difficultés avec des mots que son enfant connaissait avant les vacances.

07/08/2026, 11:38

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Diversité linguistique : les livres “garantissent que les langues restent vivantes”

Tandis que les outils basés sur l'intelligence artificielle font craindre une uniformisation des modalités d'expression et une domination renforcée de la langue anglaise, un imposant catalogue d'ouvrages souhaite faire entendre la diversité linguistique. L'Union internationale pour les Livres de Jeunesse (IBBY) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sont à l'origine de cette initiative.

07/08/2026, 10:31

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USA : en 10 ans, les étudiants dépensent beaucoup moins pour les manuels

Le rapport Student Watch 2026 chiffre à 338 $ la somme moyenne consacrée aux supports de cours obligatoires durant l’année universitaire 2025-2026, contre 602 $ dix ans auparavant. La baisse ne signifie pas que le prix des manuels a fondu dans les mêmes proportions : elle traduit surtout la progression du numérique, de la location, des ressources sans paiement direct et des accès négociés par les établissements. Pour les éditeurs comme pour les librairies de campus, l’achat cède du terrain à l’accès.

07/08/2026, 08:30

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La bataille des Odyssées en librairie : que disent les chiffres

L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.

06/08/2026, 18:18

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À Santander, le conflit israélo-palestinien emporte une présentation de poésie

L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.

06/08/2026, 17:44

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Hautes-Alpes : la librairie Les Adventices fleurira bientôt Embrun

À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.

06/08/2026, 13:09

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En pleine expansion, Barnes & Noble perd une librairie historique

À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.

06/08/2026, 12:52

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Comment un éditeur chrétien conservateur prépare des centaines de lectures simultanées

Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.

06/08/2026, 11:12

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L'Italien Feltrinelli grandit en espagnol : publier plus, oui, mais combien ?

Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.

06/08/2026, 11:08

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“Il faut laisser la place aux jeunes” : l'après Thierry Magnier

Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.

06/08/2026, 10:30

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La Fnac en périphérie ? À Lons, les libraires lancent une pétition

L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.

05/08/2026, 16:31

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Charlotte, Laure et Margot : la quatrième génération Gallimard prend place

Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.

05/08/2026, 16:23

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En Argentine, le prix unique du livre de nouveau menacé

Le gouvernement de Javier Milei a avancé un nouveau projet visant à abroger la loi argentine sur le prix unique du livre. Portée par le ministre de la Dérégulation Federico Sturzenegger, cette suppression laisserait chaque vendeur libre de déterminer ses tarifs de vente. La Chambre argentine du livre craint que les grandes plateformes utilisent leur capacité financière pour proposer des rabais inaccessibles aux commerces indépendants.

05/08/2026, 16:21

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Librairie : dans de nombreux pays, “les marges se réduisent”

Les difficultés économiques de la librairie ne sont pas propres à la France. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans son rapport économique 2024, met ainsi en avant des problématiques partagées par la profession dans plusieurs pays : les marges se contractent, tout comme la tolérance vis-à-vis de la liberté d'expression des commerces... 

05/08/2026, 11:34

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Amazon franchit les 3000 milliards $, probablement pas avec des livres

Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.

05/08/2026, 11:18

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Stéphane Bern et Audrey Azoulay élus à l'Académie des beaux-arts

Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.

05/08/2026, 10:14

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