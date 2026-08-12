Éclipse solaire : une bibliothèque espagnole offre des lunettes aux usagers

D’ordinaire, emprunter un livre permet surtout de repartir avec la promesse d'un bon moment. À l’Université autonome de Madrid (UAM), la Bibliothèque de sciences avait décidé d’améliorer légèrement le contrat.

À partir du 9 juillet, tout usager qui enregistrait un ouvrage sur les automates de prêt pouvait ensuite se présenter au comptoir et réclamer une paire de lunettes « homologuées » pour observer le phénomène du 12 août. Un livre, une protection solaire : le dispositif #UnLibroUnEclipse, monté avec le Planétarium de Madrid, ne s’embarrassait pas d’un règlement de quatorze pages.

L’idée arrive à point nommé. Ce mercredi 12 août 2026, la péninsule Ibérique connaît sa première éclipse totale de soleil visible depuis plus d’un siècle. La bande de totalité traverse l’Espagne d’ouest en est, depuis La Corogne jusqu’à Palma, en passant notamment par Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza et València, selon l’Institut géographique national espagnol.

Madrid, en revanche, reste juste à côté du grand spectacle : dans la capitale, l’occultation atteindra environ 99,9 à 99,95 % du disque solaire à 20h32, mais sans jamais devenir totale.

Autrement dit, les protections y restent indispensables pendant toute l’observation. Et pour qui découvrirait aujourd’hui l’offre de l’UAM, une mauvaise nouvelle se glisse dans le mode d’emploi : la Bibliothèque de sciences est fermée du 8 au 23 août, dans le cadre des mesures estivales d’économie d’énergie de l’université. Les paires de #UnLibroUnEclipse devaient donc être récupérées avant cette fermeture. À défaut d’avoir anticipé, inutile de courir jusqu’au campus de Cantoblanco avec un roman sous le bras.

Lire avant de lever les yeux

L’initiative n’est pas sortie du néant astronomique. Dès le 9 juin, l’établissement avait installé dans son hall l’exposition A la caza del eclipse, conçue avec l’Observatoire de l’UAM. Les ouvrages présentés pouvaient être empruntés ; des planches et graphiques expliquaient le fonctionnement des occultations, tandis que le parcours abordait l’histoire de l’astronomie, l’observation et la photographie du ciel ainsi que certaines missions de l’Agence spatiale européenne.

Le volume ne sert donc pas seulement de ticket pour obtenir un accessoire. Il constitue le premier étage du dispositif : on documente le phénomène, on emprunte, puis on passe à l’observation. La Bibliothèque de sciences renvoie d’ailleurs les curieux vers les expositions et projections du Planétarium de Madrid, partenaire de la campagne. Une manière assez efficace de faire de la médiation scientifique sans sommer quiconque de « venir découvrir les collections ».

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Et puisque l’Espagne n’en a pas terminé avec les rendez-vous célestes, l’UAM a prévu l’après. Son conseil : conserver les lunettes, les utiliser comme marque-page jusqu’au prochain rendez-vous, puis photographier l’ensemble sous le mot-dièse #UnLibroUnEclipse. Pour une fois, le produit dérivé retourne donc dans le livre au lieu de finir au fond d’un tiroir.

Un marque-page pour 2027

L’attente sera courte. Le 2 août 2027, une deuxième éclipse totale traversera le sud de la péninsule Ibérique : Ceuta et Melilla, presque toute la province de Cadix, une partie de celle de Málaga ainsi que les secteurs les plus méridionaux de Grenade et d’Almería se trouveront dans la bande de totalité. Le 26 janvier 2028, un eclipse annulaire parcourra ensuite une large partie de l’Espagne. L’Institut géographique national réunit ces trois phénomènes sous l’appellation de « triade des éclipses ibériques » 2026-2028.

La trouvaille de l’UAM tient finalement dans ce petit détournement d’usage. Quelques ouvrages disposés sur une table auraient rempli l’ordinaire cahier des charges d’une sélection thématique. Ici, l’emprunt devient le préalable concret à l’observation, puis les lunettes retournent entre les pages pour patienter jusqu’au rendez-vous suivant. À Madrid, la consigne est déjà donnée : après le 12 août, le marque-page attendra le 2 août 2027.

Et du côté de chez oim ?

En France, plusieurs bibliothèques et collectivités ont également utilisé l’éclipse comme levier de médiation scientifique, mais aucune initiative identifiée ne reproduit exactement la formule madrilène « un livre emprunté = des lunettes offertes ».

À La Bazoge, dans la Sarthe, la médiathèque Ludibulle prête ainsi des lunettes aux participants de son observation du 12 août ; à Rhinau, la médiathèque organise également une soirée consacrée au phénomène ; la bibliothèque-ludothèque de Rai propose le même jour un rendez-vous d’observation ; et Vaulx-en-Velin avait programmé dès le 1er juillet, avec le Planétarium et Planète Sciences, une sensibilisation accompagnée d’observation solaire avec du matériel adapté.

Plus largement, la Région Île-de-France a annoncé la distribution gratuite de 10.000 lunettes certifiées ISO 12312-2 dans ses îles de loisirs. Ces initiatives témoignent d’une mobilisation comparable autour de la vulgarisation et de l’observation, mais la trouvaille de l’UAM demeure singulière par son lien direct entre geste de prêt, lecture et accès au matériel d’observation.

Et pour les retardataires, dépêchez-vous : c'est aujourd'hui...

Crédits photo : Universidad Autónoma de Madrid

Par Nicolas Gary

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