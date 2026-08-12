Éclipse solaire : une bibliothèque espagnole offre des lunettes aux usagers

À la Bibliothèque de sciences de l’Université autonome de Madrid, il suffisait cet été d’emprunter un ouvrage pour repartir avec une paire de lunettes destinée à l’éclipse solaire du 12 août. Avec #UnLibroUnEclipse, l’établissement a transformé un geste très ordinaire — passer un livre à la borne — en billet d’entrée pour un phénomène astronomique exceptionnel. À condition, toutefois, de s’y être pris avant le jour J : le bâtiment est fermé du 8 au 23 août.
Le 12/08/2026 à 13:00 par Nicolas Gary
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12/08/2026 à 13:00
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D’ordinaire, emprunter un livre permet surtout de repartir avec la promesse d'un bon moment. À l’Université autonome de Madrid (UAM), la Bibliothèque de sciences avait décidé d’améliorer légèrement le contrat.
À partir du 9 juillet, tout usager qui enregistrait un ouvrage sur les automates de prêt pouvait ensuite se présenter au comptoir et réclamer une paire de lunettes « homologuées » pour observer le phénomène du 12 août. Un livre, une protection solaire : le dispositif #UnLibroUnEclipse, monté avec le Planétarium de Madrid, ne s’embarrassait pas d’un règlement de quatorze pages.
L’idée arrive à point nommé. Ce mercredi 12 août 2026, la péninsule Ibérique connaît sa première éclipse totale de soleil visible depuis plus d’un siècle. La bande de totalité traverse l’Espagne d’ouest en est, depuis La Corogne jusqu’à Palma, en passant notamment par Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza et València, selon l’Institut géographique national espagnol.
Madrid, en revanche, reste juste à côté du grand spectacle : dans la capitale, l’occultation atteindra environ 99,9 à 99,95 % du disque solaire à 20h32, mais sans jamais devenir totale.
Autrement dit, les protections y restent indispensables pendant toute l’observation. Et pour qui découvrirait aujourd’hui l’offre de l’UAM, une mauvaise nouvelle se glisse dans le mode d’emploi : la Bibliothèque de sciences est fermée du 8 au 23 août, dans le cadre des mesures estivales d’économie d’énergie de l’université. Les paires de #UnLibroUnEclipse devaient donc être récupérées avant cette fermeture. À défaut d’avoir anticipé, inutile de courir jusqu’au campus de Cantoblanco avec un roman sous le bras.
L’initiative n’est pas sortie du néant astronomique. Dès le 9 juin, l’établissement avait installé dans son hall l’exposition A la caza del eclipse, conçue avec l’Observatoire de l’UAM. Les ouvrages présentés pouvaient être empruntés ; des planches et graphiques expliquaient le fonctionnement des occultations, tandis que le parcours abordait l’histoire de l’astronomie, l’observation et la photographie du ciel ainsi que certaines missions de l’Agence spatiale européenne.
Le volume ne sert donc pas seulement de ticket pour obtenir un accessoire. Il constitue le premier étage du dispositif : on documente le phénomène, on emprunte, puis on passe à l’observation. La Bibliothèque de sciences renvoie d’ailleurs les curieux vers les expositions et projections du Planétarium de Madrid, partenaire de la campagne. Une manière assez efficace de faire de la médiation scientifique sans sommer quiconque de « venir découvrir les collections ».
ARCHEOLOGIE – Odyssée : une éclipse décrite par Homère date le retour d'Ulysse à Ithaque à -1178
Et puisque l’Espagne n’en a pas terminé avec les rendez-vous célestes, l’UAM a prévu l’après. Son conseil : conserver les lunettes, les utiliser comme marque-page jusqu’au prochain rendez-vous, puis photographier l’ensemble sous le mot-dièse #UnLibroUnEclipse. Pour une fois, le produit dérivé retourne donc dans le livre au lieu de finir au fond d’un tiroir.
L’attente sera courte. Le 2 août 2027, une deuxième éclipse totale traversera le sud de la péninsule Ibérique : Ceuta et Melilla, presque toute la province de Cadix, une partie de celle de Málaga ainsi que les secteurs les plus méridionaux de Grenade et d’Almería se trouveront dans la bande de totalité. Le 26 janvier 2028, un eclipse annulaire parcourra ensuite une large partie de l’Espagne. L’Institut géographique national réunit ces trois phénomènes sous l’appellation de « triade des éclipses ibériques » 2026-2028.
La trouvaille de l’UAM tient finalement dans ce petit détournement d’usage. Quelques ouvrages disposés sur une table auraient rempli l’ordinaire cahier des charges d’une sélection thématique. Ici, l’emprunt devient le préalable concret à l’observation, puis les lunettes retournent entre les pages pour patienter jusqu’au rendez-vous suivant. À Madrid, la consigne est déjà donnée : après le 12 août, le marque-page attendra le 2 août 2027.
En France, plusieurs bibliothèques et collectivités ont également utilisé l’éclipse comme levier de médiation scientifique, mais aucune initiative identifiée ne reproduit exactement la formule madrilène « un livre emprunté = des lunettes offertes ».
À La Bazoge, dans la Sarthe, la médiathèque Ludibulle prête ainsi des lunettes aux participants de son observation du 12 août ; à Rhinau, la médiathèque organise également une soirée consacrée au phénomène ; la bibliothèque-ludothèque de Rai propose le même jour un rendez-vous d’observation ; et Vaulx-en-Velin avait programmé dès le 1er juillet, avec le Planétarium et Planète Sciences, une sensibilisation accompagnée d’observation solaire avec du matériel adapté.
Plus largement, la Région Île-de-France a annoncé la distribution gratuite de 10.000 lunettes certifiées ISO 12312-2 dans ses îles de loisirs. Ces initiatives témoignent d’une mobilisation comparable autour de la vulgarisation et de l’observation, mais la trouvaille de l’UAM demeure singulière par son lien direct entre geste de prêt, lecture et accès au matériel d’observation.
Et pour les retardataires, dépêchez-vous : c'est aujourd'hui...
Crédits photo : Universidad Autónoma de Madrid
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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L’Odyssée raconte les suites d’une guerre, celle de Troie. En librairie, la bataille autour d’Homère n’a jamais vraiment pris fin : traductions anciennes remises en avant, nouvelles éditions, adaptations et essais profitant de l’actualité : le retour d’Ulysse, par l'entremise d'Hollywood, ouvre un nouveau front éditorial. Certaines ventes ont été multipliées par quatre ou six en quelques semaines, mais tous ne profitent pas également de l'aura du héros aux mille ruses.
06/08/2026, 18:18
L'auteur Marcos-Ricardo Barnatán et son fils Jimmy devaient présenter un recueil écrit à quatre mains à la Foire du livre de Santander. Des manifestants propalestiniens ont empêché le déroulement normal de la rencontre pour protester contre les positions publiques du poète en faveur d’Israël. Une plainte déposée est désormais examinée par l’unité spécialisée dans les crimes de haine du parquet de Cantabrie.
06/08/2026, 17:44
Yūki Tabata présente ses excuses aux éditeurs, assistants, graphistes et imprimeurs de Black Clover dans la postface du 38e et dernier tome, publié au Japon le 4 août 2026. Le manga s’est achevé le 30 avril, après plus de dix ans de publication. L’auteur reconnaît avoir épuisé certains collaborateurs, retardé le travail d’autres professionnels et provoqué des difficultés au fil de la production.
06/08/2026, 13:09
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
À Redwood City, en Californie, Barnes & Noble fermera le 16 septembre 2026 une librairie exploitée depuis trente-trois ans. L’enseigne affirme que le propriétaire des murs n’a proposé aucune solution pour prolonger son occupation. Une disparition imposée qui tranche avec la croissance retrouvée du premier libraire de détail américain, désormais fort de plus de 700 adresses.
06/08/2026, 12:52
Plus de cinq mois après son dernier billet personnel, George R.R. Martin a repris la plume sur son site, le 3 août. L’auteur du cycle du Trône de fer y décrit une année éprouvante, marquée par la perte d’amis, la tristesse et la dépression. Aucune nouvelle éditoriale n’accompagne cette confidence : The Winds of Winter, attendu depuis quinze ans, n’est pas même cité.
06/08/2026, 11:51
Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.
06/08/2026, 11:12
Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.
06/08/2026, 11:08
Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.
06/08/2026, 10:30
La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.
05/08/2026, 18:24
L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
05/08/2026, 16:23
Le gouvernement de Javier Milei a avancé un nouveau projet visant à abroger la loi argentine sur le prix unique du livre. Portée par le ministre de la Dérégulation Federico Sturzenegger, cette suppression laisserait chaque vendeur libre de déterminer ses tarifs de vente. La Chambre argentine du livre craint que les grandes plateformes utilisent leur capacité financière pour proposer des rabais inaccessibles aux commerces indépendants.
05/08/2026, 16:21
L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.
05/08/2026, 14:25
Top ArticlesJuillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an Pierre Lemaitre, Annie Ernaux, Boualem Sansal : les écrivains entrent dans la présidentielle 2027
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