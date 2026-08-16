Les Ensablés - Le séducteur, de Gérard d'Houville

« Une vie de Patachon », c’est bien ainsi que l’on pourrait qualifier la vie de sa mère qui collectionna une multitude d’amants, outre Pierre Louÿs, Jean de Tinan (le meilleur ami de ce dernier), Binet-Valmer, D’Annunzio, et tant d’autres, auxquels il faut ajouter quelques femmes. Récemment, notre ami Denis Gombert a chroniqué son premier roman L’inconstante paru en 1903 et réédité chez Bartillat. Aujourd’hui, nous parlerons d’un autre roman « Le séducteur », paru en 1914, avant la catastrophe mondiale, et qui, par son style, son contenu, résonne un peu comme le glas d’une certaine littérature qui ne fut plus possible ensuite.

À dire vrai, chers lecteurs, je ne savais pas quoi lire en cet été caniculaire, et fouillant ma bibliothèque, j’avais l’envie de quelque chose qui ne soit pas trop long, une curiosité si possible, qui me permette de rêver, de me retrouver ailleurs, dans ce temps littéraire que fut la fin du XIXe siècle et le début du XXe, où l’on croisait Huysmans, Jean Lorrain, Natalie Barney (amie de Marie de Régnier), et les tout jeunes Mauriac, Gide, Proust, qui allaient prendre leur place.

Je découvre alors Le séducteur, titre alléchant, d’autant qu’il est de Gérard d’Houville (1875-1963), alias Marie de Régnier dont j’ai pu connaître la vie extraordinaire par une bio parue chez Texto « Marie de Régnier » de Robert Fleury. L’ouvrage que je tiens entre les mains n’est pas l’édition originale de 1914, mais une réédition du Livre de demain, Collection de Fayard, illustrée de bois originaux de Guy Arnoux. Le roman est précédé d’un avant-propos de l’auteur qui commence ainsi : « J’ai voulu, dans ce tout petit livre, ressuciter un coin de l’île où mes parents sont nés, il y a déjà plus d’un demi-siècle... Je ne l’ai connue, cette île au bienheureux climat, qu’à travers les récits, les descriptions et les contes, et (...) elle me semblait être un hamac balancé sur la chaude mer caraïbe (...) osciller ainsi qu’un berceau : celui de ma race et de mes premiers rêves. »

Voilà qui est bien écrit, voilà qui attire la curiosité. Marie de Régnier est en effet la fille du poète parnassien, José-Maria de Heredia (1842-1943) d’origine cubaine, auteur de « Les Trophées » (1893) où figure ce poème qui a bercé ma jeunesse :

Soir de bataille

... C’est alors qu’apparut, tout hérissé de flèches,

Rouge du flux vermeil de ses blessures fraîches,

Sous la pourpre flottante et l’airain rutilant,

Au fracas des buccins qui sonnaient leur fanfare,

Superbe, maîtrisant son cheval qui s’effare,

Sur le ciel enflammé, l’Imperator sanglant.

José-Maria de Heredia, descendant de conquistadors est né en 1842 à Cuba, d’une mère française créole (Girard d’Ouville) et d’un propriétaire de plantations de café, exploitées par des esclaves. À neuf ans, il est envoyé en France où il fait ses études. Revenu à Cuba en 1859, il ne s’y sent plus vraiment à l’aise, et repart en France avec sa mère devenue veuve pour y demeurer toujours. Avec son épouse Louise Despaigne, il a trois enfants, dont la fameuse Marie qui, très tôt, grâce à son père, fréquente les grandes sommités littéraires de l’époque et se prend d’amour pour la littérature française. Sous le nom de sa grand-mère, elle publiera une vingtaine de romans, dont Le séducteur qu’elle dédie à son fils « en souvenir de son grand-père ».

Elle n’a jamais visité Cuba. C’est par l’imagination qu’elle tente de l’évoquer dans ce roman, et elle ne s’en cache pas : « Cette île (....), je ne l’ai pas vue. J’ai continué à la connaître seulement dans mes pensées, à errer sur ses merveilleux rivages avec les vivants fantômes desquels je suis née (...) Alors peut-être n’a-t-elle jamais existé cette contrée que j’ai portée en moi depuis toujours, à la fois imaginaire et réelle... »

De fait, le roman se déroule dans une atmosphère féérique, faite de calme, de luxe et de volupté, dirait Baudelaire, dont l’influence dans ce texte me semble certaine, lorsqu’elle évoque, ignorant l’horreur de l’esclavagisme (elle écrit par exemple : Les négresses et les nègres, brillamment sombres dans leurs blancs manteaux), la beauté du domaine détenu par la marquise Silvina. On songe à la Vie antérieure

C’est là que j’ai vécu dans les voluptés calmes,

Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs

Et des esclaves nus, tout imprégnés d’odeurs,

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,

Et dont l’unique soin était d’approfondir

Le secret douloureux qui me faisait languir.

Dans ce monde rêvé par notre cher Baudelaire, vit Silvina, veuve, âgée de quinze ans, à la tête d’une fortune immense (Les mariages précoces ne sont pas rares dans ce climat, où un proverbe dit : – à défaut de sa mère, on tète sa grand-mère).

Domingo de Montalvo a perdu sa femme, Anastasia de Rubal, fille de créoles français (référence évidente à la propre grand-mère de Marie). Devant quitter Santagio, il confie son fils, le petit Panchito, héros de cette histoire, à Silvina qui lui est une vague parente. Silvina adore Panchito, le gâte, l’adule, tout comme deux vieillards charmants qui vivent avec elle, le chevalier Cristobal, et la tante Alta Gracia. Elle décide d’emmener son protégé et ses deux amis dans son domaine d’Ocana, situé loin de la ville.

Enfin, la route de la propriété commença, bien tracée entre ses haies de lauriers roses, d’orangers, de rosiers et de bacuas sorte de cactus géants, et l’on vit s’étendre à l’infini les plantations de café en fleurs qui embaumaient l’air et dont les champs d’arbuste, bas et verdoyants, étaient ombragés par endroits par les grands bananiers et les hucaros (...) les nombreux esclaves (...) vinrent en dansant au-devant de Silvina. Ils l’adoraient, car elle était tendre et charmante, et ses douces mains n’avaient jamais versé sur ses sujets sombres (sic) que des bontés, des dons, des indulgences, des faveurs, des grâces (sic).

On comprend aisément que cette histoire se passe ailleurs, bien ailleurs, et que c’est un paradis qui nous est décrit, où tout est serein, sans conflit, où chacun tient sa place.

On y suit les aventures de Panchito, petit garçon encore, fasciné par Silvina. L’histoire est simple finalement : Panchito aime d’abord Silvina comme une mère : Tu sens bon... tu sens la maman..., dit-il. Puis, sans comprendre pourquoi, il devient jaloux de l’homme qui vient maintenant faire sa cour à Silvina. Il le hait, il s’arrange pour le ridiculiser. Il grandit. De retour en ville, âgé peut-être de dix ans, il cherche par tous les moyens à impressionner Silvina. Quand il est question qu’il parte en France, il se désespère que ce soit sans Silvina.

Pour, au bout du compte, l’aimer, l’aimer vraiment. Est-ce que cela conduira à quelque chose ? Et puis, qui est le séducteur dans cette affaire ? Je vous laisse le découvrir.

Il y a une grande poésie dans ce roman que je qualifierais de « merveilleux ». L’histoire est peu consistante. L’attention se porte sur les descriptions, fort réussies. On finit quand même par s’intéresser au destin de Panchito et de Silvina, enchantés par l’ambiance, la touffeur parfumée des longs après-midis.

La réception critique du roman fut globalement favorable Je me suis amusé à chercher quelques articles qui ont salué sa parution du roman.

Maurice Toussaint (1885-1955), dans les Marches de l’est d’avril 1914, écrit : Le Séducteur eût enivré notre seizième année aujourd’hui encore, nous y goûtons le bonheur de vivre, une poésie subtile et l’agrément d’une lecture captivante, dont la forme, un peu précieuse, doit enchanter un Français.

Mais plus tard, dans son ouvrage Romans à lire et à proscrire de l’abbé Bethlem (que tout curieux se doit de feuilleter un jour, ne serait-ce que pour en rire), celui-ci écrit l’amour règne en souverain absolu, ceux à qui il commande lui cèdent sans combat ni remords ; la famille, le mari, le devoir cessent de compter dès que paraît l’amant. Le scepticisme sensuel qui dans ses œuvres s’affirme comme la loi de l’existence apparaît plus nettement encore dans Tant pis pour toi et Le Séducteur, ses deux derniers romans.

L’abbé Bethlem condamne sans appel la pauvre Gérard d’Houville, tout comme la revue Correspondant daté de janvier 1923 (date de la republication chez Fayard)... Le critique Alfred Poizat (1863-1936) y écrit : Il est bien entendu que plusieurs des romans de Gérard d’Houville ne peuvent être mis en toutes les mains et que même des livres comme Le Séducteur dégagent une griserie, qui peut n’être pas sans danger pour certaines jeunes àmes. Ces réserves devaient être faites pour les lectrices du Correspondant.

Dans La Revue critique des idées et des livres de juin 1914, Henri Clouard (1885-1974) est en revanche très positif : Gérard d’Houville n’a pas toujours évité les inutilités de l’exotisme, et il fallait bien en mettre dans ce roman qui se passe à Cuba ! Mais le Séducteur, somme toute, est exquis. Je recommande le petit Panchito à votre amitié, c’est un gamin qui a de la race. Silvina, si belle, est une vraie vivante ; je vois ses bras nus autour de la jeune tête passionnée. Et que de parfums autour d’eux ! La merveille, c’est qu’à tant de romanesque et d’attraits un peu langoureux, Gérard d’Houville ait marié cet adorable tour de tendresse impertinente qui la met entre les excellents écrivains français.

Idem dans La Renaissance du 18 juillet 1914 (15 jours plus tard, c’est la guerre...) : Mais aucun

des romans, d’ailleurs exquis, de Gérard d’Houville, ne m’avait autant que le dernier donné les émotions qu’elle y a certainement goûtées elle-même en l’écrivant : celles du souvenir atavique, de la beauté transmise à travers une race, du rêve qui descend les générations, comme une fleur jetée à la surface d’un fleuve. Et l’enchantement verbal, la douce magie des mots, dont Gérard d’Houville nous grise (...)

Dans la revue Causeries françaises du 1er décembre 1922 : La sensibilité a revêtu chez elle sa forme la plus exquise, et chacune de ses héroïnes, par son ardeur à sentir, par son goût de la vie, par son imagination fantasque, par ses caprices, peut s’apparenter à toutes les Camille, à toutes les Marianne.

Mon cher lecteur, vous vous ferez vous-même votre opinion...

Marie est morte en 1963 ! Quand on y songe, cela donne le vertige : elle vivait encore au temps de Sartre, de Sarraute, de Bory, assistait aux premiers vols dans l’espace, elle qui venait de si loin, d’un temps qui nous semble si reculé. Près de son père, elle avait connu Anatole France, Paul Valéry, Sully Prudhomme... J’aurais bien voulu aller la voir avant sa mort, pour l’entendre parler de son monde enfui. Il faudra me (nous) contenter du roman « Le séducteur » et puis de « L’inconstante » dont l’intrigue est celle de sa liaison avec Pierre Louÿs.

Hervé BEL — Août 2026.

Par Les ensablés

Contact : contact@actualitte.com