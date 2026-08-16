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Les Ensablés - Le séducteur, de Gérard d'Houville

Nos lecteurs des Ensablés connaissent bien la famille de Régnier... D'abord, il y a Henri de Régnier, romancier célèbre de la belle époque, et qui, avouons-le, n'est plus cité désormais (fort injustement), dans l'histoire littéraire que pour avoir été le malheureux époux de Marie de Heredia, laquelle, rappelons-le, ne trouva rien de mieux que d'avoir une liaison passionnée avec Pierre Louÿs, beau-frère dudit Henri,  dont elle eut un enfant, Pierre de Régnier qu'Henri voulut bien reconnaître. Pierre fut l'auteur brillant de Chroniques d'un Patachon dont nous avons parlé ici dans ces colonnes. Par Hervé BEL

Le 16/08/2026 à 09:00 par Les ensablés

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Publié le :

16/08/2026 à 09:00

Les ensablés

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« Une vie de Patachon », c’est bien ainsi que l’on pourrait qualifier la vie de sa mère qui collectionna une multitude d’amants, outre Pierre Louÿs, Jean de Tinan (le meilleur ami de ce dernier), Binet-Valmer, D’Annunzio, et tant d’autres, auxquels il faut ajouter quelques femmes. Récemment, notre ami Denis Gombert a chroniqué son premier roman L’inconstante paru en 1903 et réédité chez Bartillat. Aujourd’hui, nous parlerons d’un autre roman « Le séducteur », paru en 1914, avant la catastrophe mondiale, et qui, par son style, son contenu, résonne un peu comme le glas d’une certaine littérature qui ne fut plus possible ensuite.

À dire vrai, chers lecteurs, je ne savais pas quoi lire en cet été caniculaire, et fouillant ma bibliothèque, j’avais l’envie de quelque chose qui ne soit pas trop long, une curiosité si possible, qui me permette de rêver, de me retrouver ailleurs, dans ce temps littéraire que fut la fin du XIXe siècle et le début du XXe, où l’on croisait Huysmans, Jean Lorrain, Natalie Barney (amie de Marie de Régnier), et les tout jeunes Mauriac, Gide, Proust, qui allaient prendre leur place. 

Je découvre alors Le séducteur, titre alléchant, d’autant qu’il est de Gérard d’Houville (1875-1963), alias Marie de Régnier dont j’ai pu connaître la vie extraordinaire par une bio parue chez Texto « Marie de Régnier » de Robert Fleury. L’ouvrage que je tiens entre les mains n’est pas l’édition originale de 1914, mais une réédition du Livre de demain, Collection de Fayard, illustrée de bois originaux de Guy Arnoux. Le roman est précédé d’un avant-propos de l’auteur qui commence ainsi : « J’ai voulu, dans ce tout petit livre, ressuciter un coin de l’île où mes parents sont nés, il y a déjà plus d’un demi-siècle... Je ne l’ai connue, cette île au bienheureux climat, qu’à travers les récits, les descriptions et les contes, et (...) elle me semblait être un hamac balancé sur la chaude mer caraïbe (...) osciller ainsi qu’un berceau : celui de ma race et de mes premiers rêves.»

Voilà qui est bien écrit, voilà qui attire la curiosité. Marie de Régnier est en effet la fille du poète parnassien, José-Maria de Heredia (1842-1943) d’origine cubaine, auteur de « Les Trophées » (1893) où figure ce poème qui a bercé ma jeunesse : 

Soir de bataille

... C’est alors qu’apparut, tout hérissé de flèches,
Rouge du flux vermeil de ses blessures fraîches,
Sous la pourpre flottante et l’airain rutilant,

Au fracas des buccins qui sonnaient leur fanfare,
Superbe, maîtrisant son cheval qui s’effare,
Sur le ciel enflammé, l’Imperator sanglant.

José-Maria de Heredia, descendant de conquistadors est né en 1842 à Cuba, d’une mère française créole (Girard d’Ouville) et d’un propriétaire de plantations de café, exploitées par des esclaves. À neuf ans, il est envoyé en France où il fait ses études. Revenu à Cuba en 1859, il ne s’y sent plus vraiment à l’aise, et repart en France avec sa mère devenue veuve pour y demeurer toujours. Avec son épouse Louise Despaigne, il a trois enfants, dont la fameuse Marie qui, très tôt, grâce à son père, fréquente les grandes sommités littéraires de l’époque et se prend d’amour pour la littérature française. Sous le nom de sa grand-mère, elle publiera une vingtaine de romans, dont Le séducteur qu’elle dédie à son fils « en souvenir de son grand-père ».

Elle n’a jamais visité Cuba. C’est par l’imagination qu’elle tente de l’évoquer dans ce roman, et elle ne s’en cache pas : « Cette île (....), je ne l’ai pas vue. J’ai continué à la connaître seulement dans mes pensées, à errer sur ses merveilleux rivages avec les vivants fantômes desquels je suis née (...) Alors peut-être n’a-t-elle jamais existé cette contrée que j’ai portée en moi depuis toujours, à la fois imaginaire et réelle... »

De fait, le roman se déroule dans une atmosphère féérique, faite de calme, de luxe et de volupté, dirait Baudelaire, dont l’influence dans ce texte me semble certaine, lorsqu’elle évoque, ignorant l’horreur de l’esclavagisme (elle écrit par exemple : Les négresses et les nègres, brillamment sombres dans leurs blancs manteaux), la beauté du domaine détenu par la marquise Silvina. On songe à la Vie antérieure

C’est là que j’ai vécu dans les voluptés calmes,
Au milieu de l’azur, des vagues, des splendeurs
Et des esclaves nus, tout imprégnés d’odeurs,

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l’unique soin était d’approfondir
Le secret douloureux qui me faisait languir.

Dans ce monde rêvé par notre cher Baudelaire, vit Silvina, veuve, âgée de quinze ans, à la tête d’une fortune immense (Les mariages précoces ne sont pas rares dans ce climat, où un proverbe dit : – à défaut de sa mère, on tète sa grand-mère).

Domingo de Montalvo a perdu sa femme, Anastasia de Rubal, fille de créoles français (référence évidente à la propre grand-mère de Marie). Devant quitter Santagio, il confie son fils, le petit Panchito, héros de cette histoire, à Silvina qui lui est une vague parente. Silvina adore Panchito, le gâte, l’adule, tout comme deux vieillards charmants qui vivent avec elle, le chevalier Cristobal, et la tante Alta Gracia. Elle décide d’emmener son protégé et ses deux amis dans son domaine d’Ocana, situé loin de la ville.

Enfin, la route de la propriété commença, bien tracée entre ses haies de lauriers roses, d’orangers, de rosiers et de bacuas sorte de cactus géants, et l’on vit s’étendre à l’infini les plantations de café en fleurs qui embaumaient l’air et dont les champs d’arbuste, bas et verdoyants, étaient ombragés par endroits par les grands bananiers et les hucaros (...) les nombreux esclaves (...) vinrent en dansant au-devant de Silvina. Ils l’adoraient, car elle était tendre et charmante, et ses douces mains n’avaient jamais versé sur ses sujets sombres (sic) que des bontés, des dons, des indulgences, des faveurs, des grâces (sic).

On comprend aisément que cette histoire se passe ailleurs, bien ailleurs, et que c’est un paradis qui nous est décrit, où tout est serein, sans conflit, où chacun tient sa place.

On y suit les aventures de Panchito, petit garçon encore, fasciné par Silvina. L’histoire est simple finalement : Panchito aime d’abord Silvina comme une mère : Tu sens bon... tu sens la maman..., dit-il. Puis, sans comprendre pourquoi, il devient jaloux de l’homme qui vient maintenant faire sa cour à Silvina. Il le hait, il s’arrange pour le ridiculiser. Il grandit. De retour en ville, âgé peut-être de dix ans, il cherche par tous les moyens à impressionner Silvina. Quand il est question qu’il parte en France, il se désespère que ce soit sans Silvina.

Pour, au bout du compte, l’aimer, l’aimer vraiment. Est-ce que cela conduira à quelque chose ? Et puis, qui est le séducteur dans cette affaire ? Je vous laisse le découvrir.

Il y a une grande poésie dans ce roman que je qualifierais de « merveilleux ». L’histoire est peu consistante. L’attention se porte sur les descriptions, fort réussies. On finit quand même par s’intéresser au destin de Panchito et de Silvina, enchantés par l’ambiance, la touffeur parfumée des longs après-midis.

La réception critique du roman fut globalement favorable Je me suis amusé à chercher quelques articles qui ont salué sa parution du roman.

Maurice Toussaint (1885-1955), dans les Marches de l’est d’avril 1914, écrit : Le Séducteur eût enivré notre seizième année aujourd’hui encore, nous y goûtons le bonheur de vivre, une poésie subtile et l’agrément d’une lecture captivante, dont la forme, un peu précieuse, doit enchanter un Français.

Mais plus tard, dans son ouvrage Romans à lire et à proscrire de l’abbé Bethlem (que tout curieux se doit de feuilleter un jour, ne serait-ce que pour en rire), celui-ci écrit l’amour règne en souverain absolu, ceux à qui il commande lui cèdent sans combat ni remords; la famille, le mari, le devoir cessent de compter dès que paraît l’amant. Le scepticisme sensuel qui dans ses œuvres s’affirme comme la loi de l’existence apparaît plus nettement encore dans Tant pis pour toi et Le Séducteur, ses deux derniers romans.

L’abbé Bethlem condamne sans appel la pauvre Gérard d’Houville, tout comme la revue Correspondant daté de janvier 1923 (date de la republication chez Fayard)... Le critique Alfred Poizat (1863-1936) y écrit : Il est bien entendu que plusieurs des romans de Gérard d’Houville ne peuvent être mis en toutes les mains et que même des livres comme Le Séducteur dégagent une griserie, qui peut n’être pas sans danger pour certaines jeunes àmes. Ces réserves devaient être faites pour les lectrices du Correspondant.

Dans La Revue critique des idées et des livres de juin 1914, Henri Clouard (1885-1974) est en revanche très positif : Gérard d’Houville n’a pas toujours évité les inutilités de l’exotisme, et il fallait bien en mettre dans ce roman qui se passe à Cuba! Mais le Séducteur, somme toute, est exquis. Je recommande le petit Panchito à votre amitié, c’est un gamin qui a de la race. Silvina, si belle, est une vraie vivante; je vois ses bras nus autour de la jeune tête passionnée. Et que de parfums autour d’eux! La merveille, c’est qu’à tant de romanesque et d’attraits un peu langoureux, Gérard d’Houville ait marié cet adorable tour de tendresse impertinente qui la met entre les excellents écrivains français.

Idem dans La Renaissance du 18 juillet 1914 (15 jours plus tard, c’est la guerre...) : Mais aucun 
des romans, d’ailleurs exquis, de Gérard d’Houville, ne m’avait autant que le dernier donné les émotions qu’elle y a certainement goûtées elle-même en l’écrivant : celles du souvenir atavique, de la beauté transmise à travers une race, du rêve qui descend les générations, comme une fleur jetée à la surface d’un fleuve. Et l’enchantement verbal, la douce magie des mots, dont Gérard d’Houville nous grise (...)

Dans la revue Causeries françaises du 1er décembre 1922 : La sensibilité a revêtu chez elle sa forme la plus exquise, et chacune de ses héroïnes, par son ardeur à sentir, par son goût de la vie, par son imagination fantasque, par ses caprices, peut s’apparenter à toutes les Camille, à toutes les Marianne.

Mon cher lecteur, vous vous ferez vous-même votre opinion...

Marie est morte en 1963 ! Quand on y songe, cela donne le vertige : elle vivait encore au temps de Sartre, de Sarraute, de Bory, assistait aux premiers vols dans l’espace, elle qui venait de si loin, d’un temps qui nous semble si reculé. Près de son père, elle avait connu Anatole France, Paul Valéry, Sully Prudhomme... J’aurais bien voulu aller la voir avant sa mort, pour l’entendre parler de son monde enfui. Il faudra me (nous) contenter du roman « Le séducteur » et puis de « L’inconstante » dont l’intrigue est celle de sa liaison avec Pierre Louÿs.

Hervé BEL — Août 2026.

 

 

Par Les ensablés
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Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

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Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

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Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

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Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

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Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

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Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

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Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

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Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

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Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À l’occasion du centenaire de sa mort, la collection Bouquins consacre un volume à Jacques Rivière, critique et essayiste, véritable cheville ouvrière de la Nouvelle revue française dont il assura la direction durant plus de 10 ans. Mort prématurément en 1925 à l’âge de 39 ans, celui qui fut à la fois le grand ami et le beau-frère d’Alain Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, révèle par la quantité d’articles qu’il donna à la revue une perspicacité critique étonnante. Sensuelle et inspirée. Par Denis Gombert

30/03/2025, 09:00

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Les Ensablés - Lire sous l'occupation de Jacques Cantier

Le monde des livres sous l’Occupation a déjà été étudié par l’historien Jacques Cantier qui s’était intéressé à la trajectoire de l’une des figures maudites des lettres françaises avec sa biographie de Pierre Drieu La Rochelle (Perrin, 2011). Cette fois, avec Lire sous l’Occupation, publié en 2019 et en poche en 2024 aux Éditions CNRS, il nous présente un panorama global de la lecture entre 1939 et 1945. , par Nicolas Acker.

16/03/2025, 16:50

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Ces 6 maisons de romans qui sont un cauchemar absolu pour un assureur

Surface habitable supérieure au cadastre, anciens occupants toujours actifs après leur décès, divinités captives, marées intérieures, château sans adresse fixe, siège social doué de vie propre : avant de renouveler six contrats, un expert a fait ce que tout professionnel raisonnable aurait fait. Il a étudié les dossiers. Puis cherché la sortie.

15/08/2026, 09:00

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Après un accident, elle perd la vue et change de vie

Le 30 novembre 2023, la vie de Stella bascule. Le jour de ses 33 ans, elle perd sa meilleure amie, survit à un accident de voiture et apprend que sa cécité sera irréversible. Hypersensible et profondément indépendante, elle doit désormais reconstruire son existence dans un monde privé de repères familiers. Le noir me va si bien de Sabrina Depraz imagine une romance spirituelle autour du deuil, du handicap et de la reconstruction. Le roman paraîtra le 14 octobre, chez Lune noire. 

15/08/2026, 06:30

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Chercher la bête en eux, en elles, en nous…

Et si le monde tel qu’on le connaît aujourd’hui basculait, du jour au lendemain ? Pas une catastrophe de grande ampleur, de déferlante, de comète qui s’écrase sur la surface de la planète… Mais un virus, insidieux, qui s’insinue, se glisse dans nos veines et ne nous lâche pas. Les humains deviennent des bêtes – pire, même. Violence poussée à l’extrême, insatiable, incontrôlable, qui détruit tout sur son passage. Et si on n’arrivait plus à raisonner qui que ce soit ? Et si c’est comme ça qu’on finissait par s’éteindre en tant que civilisation ? Et si tout commençait… dans un abattoir ? 

14/08/2026, 20:04

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Imperium : le polar suisse qui fait dérailler les certitudes

Un quai. Une pluie lourde. Un train qui approche. Et un homme qui marche sans savoir qu’il ne finira pas le trajet. Imperium, de Nicolas Feuz et Marc Voltenauer, ne perd pas de temps à installer la menace : elle est déjà là, fondue dans la foule. Sortie le 27 août.

14/08/2026, 17:30

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Des “fermes vampires” aux fjords : l’Islande qui dérange

La Finlandaise qui s'est installée en Islande pour tricoter des polars, nous livre le troisième épisode de sa série où l'on découvrira enfin les secrets de Jakob, mais aussi la face cachée des « fermes vampires » où l'on élève des chevaux…

14/08/2026, 15:55

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Cocaïne sur les plages landaises : Yan Lespoux régale avec Les Amateurs

Un roman qu'on hésite à qualifier de noir tellement il est joyeux, lumineux et tellement on s'y amuse. Le Médoquin Yan Lespoux nous invite sur ses terres à prendre un pastis ou un café dans un bar qui serait comme une version landaise de Bagdad Café, en compagnie d'une ribambelle de loustics qu'on n'oubliera pas de sitôt.

14/08/2026, 15:49

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Le dernier Himalayen : deux objets réapparaissent et bouleversent son existence

Toulouse, Biarritz et la vallée de Katmandou, Élodie Ridolfi mêle reconstruction intime, spiritualité et symbolisme dans un récit où les coïncidences finissent par dessiner un chemin. Avec Le dernier Himalayen,  elle signe un premier roman placé sous le signe du voyage intérieur. Le livre paraîtra le 14 octobre 2026 dans la collection Feel Good de Lune noire. 

14/08/2026, 06:30

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Tiffany Tavernier : quinze jours de vacances pour changer une vie

Emma ne sait pas partir. Elle sait travailler. Compter les pièces, tenir la cadence, coudre le soir, serrer les dents, recommencer. Alors, quand Luis l’arrache à Pantin pour quinze jours à Biarritz avec Julien, son fils de dix-sept ans, ce n’est pas seulement une ouvrière qui monte dans le train : c’est un corps façonné par l’usine qu’on force soudain à s’arrêter. Départ pour le sud-ouest, ce 27 août.

13/08/2026, 12:35

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Éden : Pierre Ducrozet embarque son héros au bout du monde

Éden a vingt-trois ans, Marseille sous les semelles, une colère impossible à ranger et la danse pour seule manière de remettre les choses à leur place. Il zone, trafique un peu, cogne parfois, se cogne surtout. À sa mère disparue, à ses origines trouées, à cette époque qui promet tout et ne sait plus très bien où poser les pieds. Puis le récit déboîte : une sale histoire, un cargo au départ de Fos-sur-Mer, l’océan, Java, le Pacifique. Départ le 19 août.

13/08/2026, 12:33

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Le Phare de l’impossible : un écrivain bouleverse la vie de deux gardiens isolés

Le Phare de l’impossible, roman de Michael Pedersen traduit de l’anglais (Écosse) par Claire-Marie Clévy, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Buchet-Chastel. Sur l’île isolée de Muckle Flugga, l’arrivée d’un écrivain vient bouleverser l’existence d’un gardien de phare et de son fils.

13/08/2026, 07:39

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La promesse des chiens : quand on un besoin d'un gros canin

Janvier 1925. Nome, Alaska. La mer de Béring se ferme. D’abord une croûte, puis les plaques se soudent, l’horizon disparaît. « De la glace à l’infini. » Claudie Gallay commence par immobiliser le monde. Ensuite elle écoute ce qui bouge encore dessous : la marée, les poissons, les peurs, les chiens, les hommes. Et Ada Blackjack. Une femme qui porte, travaille, nourrit, veille. Son fils Bennett respire mal. Bientôt d’autres enfants aussi. La diphtérie gagne la ville. Il faut du sérum. Il est loin. Entre les deux, il y a le froid. Glacial dès le 20 août.

12/08/2026, 11:46

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L’Audition : où se cache la vérité ?

Elle est une actrice accomplie. Le genre de femme d’âge mûr qui impose sa présence avec grâce et assurance. Elle prépare une nouvelle pièce de théâtre, son temps est majoritairement dédié aux répétitions et à ce travail personnel qui consiste à réellement s’approprier le personnage qu’elle joue. Face à elle, dans ce restaurant au cœur de Manhattan, Xavier. Il pourrait être son fils. Qui est-il pour elle, qui est-elle pour lui ? En voilà, un beau mystère…

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Olivier Grondeau raconte l’arrestation qui a interrompu son voyage vers l’Inde

Joseph dans la nuit, premier livre d’Olivier Grondeau, paraît le 20 août 2026 aux éditions L’Iconoclaste. L’auteur y raconte son arrestation en Iran, ses deux ans et demi de détention et les ressources trouvées dans la littérature et l’imaginaire pour résister à l’enfermement.

12/08/2026, 08:19

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L’Enfant grise de Grégoire Courtois, une rencontre au cœur de la forêt

L’Enfant grise, roman de Grégoire Courtois publié aux éditions Robert Laffont le 3 septembre 2026, suit un garçon capable de percevoir les messages de la nature, dont la vie bascule lorsqu’il rencontre une mystérieuse fillette qui partage le même lien avec le monde végétal.

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Oracles et tasses de thé

11/08/2026, 17:30

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Carnets noirs, ou la petite fabrique des salauds

Il s’appelle Pierre Mignon. Le nom prête à sourire, le personnage beaucoup moins. Cadre moyen au service des ventes de Toys International Ltd., il nourrit une ambition simple et dévorante : monter. Monter encore. Atteindre la direction des ventes, puis, pourquoi pas, franchir un jour les lourdes portes de la Direction générale. Pour y parvenir, Pierre Mignon possède une arme redoutable. Des carnets noirs dans lesquels, depuis des années, il consigne méthodiquement les faiblesses, les erreurs, les secrets et les petites lâchetés de ses collègues.

11/08/2026, 13:12

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Base Toundra : Olivier Truc fissure le mythe de la neutralité suédoise

Il y a des livres où le passé revient par les archives. Dans Base Toundra, il remonte par le froid. Il colle aux doigts, bloque les armes, crispe les corps, oblige à choisir. Olivier Truc installe son récit sur l’aérodrome F67, quelque part en Laponie suédoise, là où l’Europe de 1939 vient mourir contre la neige. Plus de 80 ans plus tard, des parachutistes français s’y entraînent avec les forces suédoises. Entre les deux époques : trois carnets, un pilote, des morts mal enterrés et une neutralité nationale qui supporte de moins en moins bien qu’on gratte dessous. Atterrissage le 4 septembre.

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Thomas Gunzig : “La mort manque de perspective”

Avec Spectres, Thomas Gunzig commence par poser un vieux sur un lit. Nu, pâle, sans yeux. À partir de là, autant le savoir : le réel va perdre quelques vis. Des années plus tard, Tom vit dans RockSolid1, immense base d’extraction installée dans un « Plan dimensionnel secondaire », univers noir, glacé, sans ciel, auquel l’humanité a réussi à accéder. Évidemment, elle n’y va pas seulement pour comprendre ce qu’il y a derrière la porte. Elle y va aussi pour creuser. Décès de bonheur ce 20 août.

11/08/2026, 11:33

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Du côté des fantômes

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Suzanne Valadon l'insoumise

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Des femmes sans bouche

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Shanghai, cinq heures quarante

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Jean Gabin, cet acteur qui racontait la France mieux que personne

Il semblerait, lorsqu’on y pense, que la France tout entière revenait à Jean Gabin. Elle s’incarnait dans sa façon de parler, de se taire, de regarder les autres, de s’agacer du monde et de ne jamais céder à l’emphase. Elle était dans cette autorité sans démonstration qui lui permettait d’être tour à tour ouvrier, cheminot, truand, commissaire, paysan ou président du Conseil sans jamais cesser d’être Gabin. 

11/08/2026, 10:52

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Divorce, emprise, procès : trois récits de Marie Pavlenko où la peur change de camp

Et nue, je suis entrée dans l’eau, de Marie Pavlenko, paraîtra le 16 septembre aux éditions Rivages. À travers trois récits mêlant métamorphose, emprise et violences, l’autrice met en scène des femmes confrontées à leurs agresseurs et imagine différentes formes de riposte.

11/08/2026, 10:46

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Une plongeuse prête à tout pour sauver une créature inconnue

Min-Jee, jeune plongeuse, pensait connaître la mer par cœur. Jusqu’au jour où elle découvre un œuf mystérieux et voit naître une créature marine extraordinaire. Très vite se tisse un lien unique, magique, presque inquiétant.

11/08/2026, 07:00

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La Fourrière des animaux : que faire de la liberté ?

On pourrait commencer par rappeler que La Fourrière des animaux de Tom King et Peter Gross dialogue ouvertement avec La Ferme des animaux de George Orwell. Comme je n’ai pas lu ce dernier texte, la comparaison s’arrêtera là. Ce qui intéresse ici tient largement debout sans cette référence : une communauté d’animaux se soulève contre ceux qui la maintiennent enfermée, organise sa liberté et découvre que la révolution n’est pas la partie la plus difficile.

10/08/2026, 16:05

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Grave : Laure Gouraige refuse de mettre les deuils en ordre

Un chat meurt. Une grand-mère aussi. Il serait tentant de distribuer les rôles, de décider laquelle des deux pertes mérite le grand mot de deuil et laquelle doit rester dans le rayon des chagrins domestiques. Laure Gouraige refuse précisément ce classement. Miaulements fantômes le 16 août.

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Décolorer sa fille : les taches que l’amour ne lave pas

Paula a vingt-cinq ans, un appartement près de la mer, un compagnon jardinier, une chienne, du linge à étendre et assez de silence pour que les femmes de sa famille reviennent habiter chaque pièce. Une mère, une grand-mère, une tante, une sœur : elles sont loin, parfois mortes, jamais parties. Chez Lucie Bérard, déménager ne suffit pas. On change de ville, de murs, de linge de lit : les gestes, eux, connaissent l’adresse. Les couleurs s'installeront le 19 août.

10/08/2026, 12:27

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Aurélien Bellanger bâtit un vertigineux roman autour de Notre-Dame

Une cathédrale n’a pas d’auteur, ou plutôt elle en possède trop pour qu’un seul nom suffise. Aurélien Bellanger installe tout son livre dans cette contradiction. Dès l’ouverture, le Viollet-le-Duc qu’il met en scène prévient : « L’architecte de Notre-Dame n’existe pas. » Le principe vaut pour l’édifice comme pour le récit : plusieurs époques, plusieurs voix, des matériaux historiques mêlés à la fiction, des pensées qui se répondent à travers les siècles. Fondations posées le 19 août.

10/08/2026, 12:18

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Le cimetière où les morts refusent de se faire oublier

Ernestine Garnier choisit un lieu que Paris traverse souvent sans vraiment le regarder et lui rend du bruit, des querelles, bref, une vie. Au cimetière Montparnasse, Charles-Michel, gardien depuis près d’un demi-siècle, apprend qu’il va devoir prendre sa retraite au moment où d’étranges vols frappent les sépultures. Rien de spectaculaire au départ : des cailloux, une palme, quelques stylos, une bouée. Sauf que les défunts n’entendent pas se laisser dépouiller sans réagir. L'eau des fleurs sera à changer le 7 octobre.

10/08/2026, 12:13

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Comment passer du « j’aime » à une vraie analyse de film

« Qu’est-ce que l’analyse ? Quels savoirs nécessite-t-elle ? Comment mettre des mots sur les films vus et revus ? »

10/08/2026, 08:30

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L'Histoire, la vraie, de Raja le candide (et de sa mère)

10/08/2026, 08:00

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À la fin du XVe siècle, l’or portugais bouleverse un village d’Afrique de l’Ouest

Les Maîtres du sol, roman de Ryad Assani-Razaki publié le 20 août 2026 aux éditions Liana Levi, suit une fillette rejetée et un homme amnésique à travers l’Afrique de l’Ouest du XVe siècle, alors que l’arrivée des Portugais et la progression de nouvelles religions bouleversent les sociétés locales.

 

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Défections et Cie

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