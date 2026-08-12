La traduction inédite d'un texte médiéval par J.R.R. Tolkien finalement publiée

Andoni Cossio, assistant-professeur à l'université du Pays basque, est à la fois passionné par J.R.R. Tolkien et par les études médiévales. Invité par le St Catherine's College d'Oxford à mener des recherches sur les travaux de médiéviste du créateur de la Terre du Milieu, il a retrouvé au sein des collections une de ses traductions d'un texte remontant au début du XIIIe siècle.

Les 10 feuillets composant Soul's Warde étaient connus, mais n'avaient jamais été publiés en intégralité. Leur découverte remonte à 1983, quand un ancien élève de Tolkien, Alan Bliss (1921-1985), sort d'un tiroir une enveloppe laissée là par le professeur Thomas Patrick Dunning, qui fut lui-même un étudiant proche de l'auteur.

« Cette enveloppe, que j'ai ouverte, contenait une traduction de Sawles Warde, vraisemblablement effectuée par votre père », écrit Bliss dans un courrier à Christopher Tolkien, en 1983. « La dactylographie ressemble à la sienne, et l'écriture dans les marges ne fait aucun doute. Je ne sais pas comment cette traduction est arrivée entre les mains de Dunning, il ne m'en avait jamais parlé [...] », poursuivait-il.

Pour Andoni Cossio, la transmission de Soul's Warde à Dunning par Tolkien n'est pas si surprenante. Le texte s'apparente en effet à une homélie en prose, qui file une allégorie assez simple : le corps est le temple de l'âme, qui doit repousser les assauts des forces démoniaques et autres tentations. Ce foyer, dirigé par la Raison et la Volonté, abrite leurs quatre filles, Prudence, Spiritualité, Modération et Justice. Les cinq sens, eux, sont au service de la maisonnée.

Or, Thomas Patrick Dunning n'était pas seulement un universitaire spécialiste des homélies médiévales : il était aussi un prêtre catholique. En lui faisant lire sa traduction, Tolkien espérait donc un avis éclairé, doublé d'un regard sensible à une prose religieuse.

Étudier le « langage AB »

La traduction de Sawles Warde par Tolkien n'est pas un événement exceptionnel dans la vie et la carrière de l'écrivain. Ce philologue érudit, professeur à l'université d'Oxford, a considérablement fait avancer l'étude des langues médiévales anglo-saxonnes, par ses études et traductions de Sire Gauvain et le Chevalier vert (XIVe siècle) ou Beowulf (entre 700 et 1000 apr. J.-C.), entre autres.

Le texte présentait ainsi un intérêt certain pour Tolkien, puisqu'il lui permettait de poursuivre son étude du langage AB, l'appellation qu'il donna en 1929 à un dialecte primitif utilisé du XIe au XVe siècle, environ, dans le royaume anglais. « Cette découverte jette une nouvelle lumière sur le travail universitaire de Tolkien et sa passion sans cesse renouvelée pour la littérature primitive du moyen anglais », souligne Andoni Cossio.

Pour sa version traduite de Sawles Warde, Tolkien s'était appuyé sur trois manuscrits médiévaux, l'un étant conservé à Oxford et les deux autres à la British Library. Il s'est vraisemblablement penché sur le texte vers 1949, année où il anima plusieurs conférences sur Sawles Warde, mais il semblerait que la version retrouvée par Cossio date de 1956. Une date inscrite sur la première page l'attesterait, tout comme l'usage d'un stylo à bille à encre rouge, pour quelques corrections.

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La traduction de J.R.R. Tolkien a désormais été publiée en intégralité par Andoni Cossio et Nelson Goering, au sein de la revue The Review of English Studies, en juin dernier. Elle est accessible à cette adresse.

Photographie : J.R.R. Tolkien, dans les années 1940 (photographie colorisée, TuckerFTW, CC BY SA 4.0) et la première page de Soul's Ward (capture d'écran YouTube)

Par Antoine Oury

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