Klaus G. Saur, l’éditeur des grandes bibliographies, est mort

Il existe des livres que l’on dévore et d’autres que l’on ouvre pour trouver, vérifier, dater, identifier. Klaus G. Saur avait fait des seconds une industrie internationale. Né le 27 juillet 1941, il entre en 1963 dans le Verlag Dokumentation und Technik, fondé par son père. L’entreprise deviendra K. G. Saur Verlag et se fera connaître des bibliothécaires, historiens, germanistes et chercheurs.

Dans l’hommage publié le 6 août par le Börsenblatt, Thedel von Wallmoden, président de la Commission historique du Börsenverein [l'Association des libraires et des éditeurs allemands, NdR], résume son éthique professionnelle : être « partenaire et prestataire de la science et des bibliothèques ». Le catalogue en porte la marque : d’imposants instruments de travail, conçus pour durer bien davantage qu’une saison éditoriale.

Les livres que l’on consulte pendant des décennies

Parmi les entreprises emblématiques figure l’Allgemeines Künstlerlexikon, dictionnaire biographique international consacré aux artistes de toutes les époques et de tous les pays. Lancé en 1991, l’ensemble a été publié sous la marque K. G. Saur avant de poursuivre sa vie chez De Gruyter ; Deutschlandfunk recensait, au moment de sa disparition, 119 volumes. Le catalogue de la maison a aussi accueilli le British Library General Catalogue of Printed Books, vaste répertoire des collections imprimées de la bibliothèque britannique.

Voilà une manière concrète de mesurer le métier pratiqué par Saur : publier moins des ouvrages destinés à être lus d’un trait que des infrastructures documentaires. Des instruments massifs destinés aux bibliothèques de recherche et aux universités, dont une partie a ensuite trouvé une seconde existence sous forme électronique.

La relation avec le monde des bibliothèques dépassait le simple débouché commercial. K. G. Saur a longtemps travaillé avec l’IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques. En 2009, celle-ci lui décerne le titre d’Honorary Fellow, sa plus haute distinction.

De sa propre maison à De Gruyter

Après plusieurs décennies à la tête de l’entreprise portant son nom, Saur prend en 2005 la direction de Walter de Gruyter, qu’il quitte pour la retraite en 2008. Entre-temps, le paysage se recompose : Max Niemeyer rejoint K. G. Saur en 2005, puis la marque K. G. Saur est intégrée à De Gruyter l’année suivante.

La boucle a quelque chose d’éditorialement savoureux : le spécialiste des outils bibliographiques se retrouve à la tête d’une grande maison européenne de sciences humaines au moment où le secteur accélère sa transformation numérique. Il serait excessif de lui attribuer seul cette mutation ; son parcours, en revanche, en traverse les étapes, de la bibliographie imprimée aux ressources consultables en ligne.

L’Allgemeines Künstlerlexikon en fournit aujourd’hui l’exemple le plus net. Sa base en ligne rassemble des informations biographiques sur plus de 1,2 million d’artistes du monde entier, de l’Antiquité à nos jours. Pour les bibliothèques et les chercheurs, le support a changé ; la fonction reste identique : organiser une masse de connaissances et la rendre interrogeable.

L’éditeur devenu historien de son métier

Saur s’est aussi intéressé à l’histoire de l’édition elle-même. De 1996 à 2017, il préside la Commission historique du Börsenverein des Deutschen Buchhandels, qui réunit éditeurs, libraires, bibliothécaires et chercheurs autour de l’histoire du livre et du commerce éditorial.

Il restera ensuite membre de cette instance et participera encore à ses grands chantiers. Il figure notamment parmi les responsables éditoriaux des volets consacrés à la République démocratique allemande dans la Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, parus entre 2022 et 2024.

Cette passion pour l’histoire contemporaine comportait une dimension familiale autrement plus lourde. Son père, Karl-Otto Saur, avait été l’un des principaux technocrates de l’Organisation Todt et Hitler l’avait désigné ministre de l’Armement dans son testament. Dans ses mémoires, Traumberuf Verleger, publiées en 2011, Klaus G. Saur ne cherchait pas l’esquive : « Mon père était un partisan total de Hitler », écrivait-il. Thedel von Wallmoden relie cette confrontation familiale à l’intérêt durable de l’éditeur pour les recherches sur le national-socialisme.

Son engagement dépassait enfin les structures professionnelles. De 2006 à 2014, il préside l’association des Amis de la Staatsbibliothek zu Berlin (bibliothèque d'État de Berlin). L'établissement rappelle qu’il soutint des acquisitions patrimoniales, la restauration d’une partie des papiers de Dietrich Bonhoeffer et l’entrée de plusieurs archives éditoriales dans ses collections, notamment celles de Bruno Cassirer, Mohr Siebeck et Vandenhoeck & Ruprecht.

Le Börsenverein l’avait fait membre honoraire après lui avoir décerné la Goldene Nadel en 1999 et la médaille Perthes en 2007. L’IFLA, les universités et plusieurs institutions scientifiques avaient également distingué celui qui aura passé sa carrière à construire, publier et préserver les instruments de la recherche.

Crédits photo : Picture Alliance

Par Clément Solym

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