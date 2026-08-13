Ces couvertures de romans furent tout d’abord de véritables tableaux

On connaissait les couvertures. Beaucoup moins ce qu’il y avait avant elles : des panneaux peints à l’acrylique ou à l’huile, intégrés ensuite à l’objet imprimé. Heritage Auctions a dispersé le 11 août une série d’originaux conçus pour des romans, des pulps et des ouvrages de science-fiction ou de fantasy. Cinq pièces retenues par Fine Books & Collections racontent cette étape presque effacée de la fabrication du livre.
Le 13/08/2026 à 06:30 par Nicolas Gary
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13/08/2026 à 06:30
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Plus que de simples livres rares pour collectionneurs, car à bien regarder les lots, les ouvrages se faisaient discrets, s'effaçant presque au profit des illustrations : des originaux de couverture et une étude préparatoire presque définitive, toutes proposées dans la vente Pulp, Paperback, Sci-Fi and Fantasy Illustration Art.
Heritage Auctions a en effet dispersé le 11 août à Dallas une série d’originaux conçus pour des romans de science-fiction, de fantasy et des paperbacks américains. Les images imprimées retrouvent ainsi leurs dimensions, leurs retouches et les marques très concrètes de leur fabrication.
Autrement dit, pas cinq éditions précieuses sous vitrine, mais ce qui existait avant leur reproduction : la matière même de l’image. Avec ses dimensions réelles, ses annotations, ses marges et parfois ses différences avec la version finalement imprimée. Le livre a beau être un objet, sa couverture aussi avait une vie matérielle.
La pièce la plus parlante est peut-être l’étude de Vincent Di Fate pour The Eternal Enemy, roman de Michael Berlyn publié par Morrow en 1990. Peinte à l’acrylique sur un panneau de 21,6 sur 17,8 cm, elle constitue, selon Heritage, une étape préparatoire presque définitive. Presque : le grand vaisseau, les appareils plus petits et la position des planètes ne sont pas encore exactement ceux de la couverture commercialisée. L’image que le lecteur croyait connaître avait donc eu une version antérieure. Elle a été vendue 1187,50 $.
Changement d’échelle avec Hospital Station, de James White. Rick Sternbach réalise en 1985, pour la réédition Del Rey du premier volume de Sector General, une composition à l’acrylique de 58,4 sur 48,3 cm. Au revers, le titre, l’auteur et le nom de l’artiste sont accompagnés d’un très prosaïque « Merci de retourner ». L’épopée spatiale avait donc, elle aussi, son service de fabrication. La pièce s’est vendue 968,75 $.
Vincent Di Fate réapparaît avec Timemaster, de Robert L. Forward. Signée et datée de 1991, l’œuvre de 40,6 sur 38,1 cm sert d’abord à la jaquette de l’édition reliée publiée par Tor en 1992, puis à l’édition de poche l’année suivante. Une même peinture, deux vies éditoriales successives. Heritage affiche cette fois 2125 $, le prix le plus élevé des cinq pièces sélectionnées par Fine Books & Collections.
Les deux autres lots racontent moins la science-fiction que l’histoire matérielle de l’illustration éditoriale. Pour Windward Passage, de Hamilton Cochran, Rudy Nappi travaille à l’huile sur un panneau de 74,3 sur 47 cm. L’œuvre, datée de 1942 et accompagnée d’un exemplaire du livre, présente aujourd’hui usures, abrasions et marques sur ses marges. Heritage précise que certaines sont cohérentes avec le processus d’illustration et de publication. Prix réalisé : 718,75 $.
Même matérialité pour Nursery Tale, deuxième volume de la série Strange Seeds de T. M. Wright, paru chez Playboy Paperbacks en 1982. Hector Garrido peint à l’acrylique une image de 55,9 sur 64,8 cm. La notice relève salissures légères, transferts de papier, griffures, abrasions et usure des bordures — là encore, avec des marques marginales que Heritage rattache au travail d’illustration et de publication. L’original a trouvé preneur à 1250 $.
Voilà ce que ces œuvres permettent surtout de retrouver : une couverture n’arrivait pas sur le livre sous la forme d’un rectangle impeccable déjà coiffé d’un titre et d’un nom d’auteur. Elle existait d’abord comme objet unique, manipulé et annoté.
Avec The Eternal Enemy, la comparaison révèle encore les hésitations entre l’étude et l’image définitive ; Hospital Station conserve au verso sa consigne de retour ; les marges de Windward Passage et Nursery Tale portent une partie de leur histoire de fabrication.
La vacation du 11 août allait beaucoup plus loin que ces cinq exemples, avec des illustrations destinées aux pulps, aux magazines, aux livres de poche, à la science-fiction et à la fantasy.
Mais Timemaster réserve un petit supplément d’histoire du marché : une précédente notice Heritage présentant la même œuvre, avec les mêmes dimensions et la même provenance, indique qu’elle avait été vendue 717 $ en octobre 2011. Quinze ans plus tard, Heritage affiche 2125 $.
Crédits illustration : Hector Garrido (American, 1928-2020). Nursery Tale paperback cover, 1982 - Heritage Auctions
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 27/08/2026
240 pages
Le soir venu
18,95 €
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À Patna, dans l'État indien du Bihar, la Khuda Bakhsh Oriental Public Library conserve un Coran du IXe siècle copié sur peau de cerf. Ce manuscrit figure parmi les trésors d'un fonds de 21.000 pièces qui retrace plusieurs siècles de circulation des savoirs entre le Moyen-Orient, l'Asie centrale et le sous-continent indien. Car avant le papier, il y eut la peau.
27/06/2026, 16:39
Pour Bloomsday, la Library of Congress a soumis la couverture bleue de la première édition d’Ulysses de James Joyce à une analyse scientifique. L’étude de plusieurs exemplaires de 1922 montre que la teinte voulue par l’écrivain associait bleu de Prusse et outremer, dans un mélange où l’histoire littéraire rejoint la chimie du livre.
27/06/2026, 10:19
L'État espérait bien réunir quelque 9 millions €, afin d'effectuer l'acquisition du Fonds Albert Camus, jusqu'à lors conservé au sein de la bibliothèque Méjanes, à Aix-en-Provence. Cet objectif a été atteint, constituant par la même occasion un record et l'acquisition la plus importante jamais réalisée par l’État en matière de patrimoine littéraire.
26/06/2026, 15:57
Savant respecté, professeur au Collège de France, Guglielmo Libri avait accès aux plus riches bibliothèques publiques françaises. Il en profita pour dérober manuscrits, imprimés rares et autographes, avant de fuir en Angleterre en 1848.
25/06/2026, 18:22
Plus de 200 fragments coptes de la collection Michaelides éclairent les gestes les plus ordinaires de l’Égypte tardo-antique : livraisons de vin, comptes monastiques, ordonnances médicales, lettres privées et formules magiques. Soucieux de valoriser ces pièces, accessibles en ligne, Cambridge revient sur leur catalogage, aussi minutieux que patient.
24/06/2026, 14:32
Le Comité Edgar Degas annonce l’identification d’une œuvre longtemps restée méconnue : une étude préparatoire pour le portrait de Diego Martelli, attribuée à Edgar Degas après enquête, expertise et recoupement documentaire. L’œuvre avait été présentée au Comité en décembre 2025 par son propriétaire, Yvon Helft. Dans l’état actuel des connaissances, elle est désormais considérée comme une étude de la main du peintre pour ce portrait majeur.
23/06/2026, 18:18
Un manuscrit grec du Ve siècle, le Cotton Genesis, livre de nouveau des passages que l’incendie d’Ashburnham House avait presque effacés en 1731. La British Library vient d’achever une campagne d’imagerie multispectrale qui rend lisibles des fragments noircis et révèle des annotations latines médiévales jusqu’alors inconnues.
23/06/2026, 10:03
Ce jeudi 25 juin (de 18h30 à 20h15), à la bibliothèque Part-Dieu, une table ronde se tiendra autour du podcast À la trace, saison 2, épisode 2 L’agenda retrouvé, qui porte sur le cas des livres spoliés à Jakob Pawlotzky et dont une partie a été retrouvée dans les collections non traitées de la Bibliothèque municipale de Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
19/06/2026, 14:14
La Bibliothèque nationale de France a identifié en février 2026, à Paris, un manuscrit inédit de Wolfgang Amadeus Mozart datant de 1778. Conservé au département de la Musique, ce cahier de 44 pages contient des exercices de composition et des pièces pour flûte et harpe liés aux leçons données à Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes. Le document sera présenté le 21 juin à la BnF Richelieu, puis diffusé le 22 juin sur France Musique.
19/06/2026, 10:32
Une équipe internationale a restitué 42 pages perdues du Codex H, manuscrit grec du VIe siècle contenant les lettres de saint Paul. Le texte ne ressurgit pas grâce à des feuillets retrouvés, mais par les traces laissées sur d’autres pages, révélées par imagerie multispectrale.
18/06/2026, 12:20
Visible à Baltimore jusqu’au 23 août 2026, Medieval Mindscapes regarde les livres d’heures comme des dispositifs d’immersion. Le Walters Art Museum réunit 22 œuvres issues de ses collections de livres rares et manuscrits. L’exposition montre comment ces objets intimes, portatifs et enluminés guidaient l’imagination bien avant les écrans.
17/06/2026, 10:32
La Huntington Library a annoncé l’acquisition d’un manuscrit japonais illustré de 1807 consacré aux enclaves néerlandaise et chinoise de Nagasaki. En deux volumes et 70 planches à la gouache, l’objet documente les étrangers autorisés à commercer dans le Japon d’Edo.
16/06/2026, 11:27
Un incendie déclaré ce 12 juin au soir dans la médiathèque Yves-Navarre, installée à l’étage du cloître de la cathédrale Saint-Pierre de Condom, a lourdement touché le fonds ancien de la ville. Environ 90 % des 4 300 ouvrages conservés dans cet espace ont été endommagés par les flammes, l’eau ou les fumées.
14/06/2026, 20:41
La Bibliotheca Alexandrina dévoile la production d’un papier de restauration égyptien, fabriqué à la main à partir de coton à longue soie. Conçu pour manuscrits, livres rares et documents anciens, ce matériau certifié ISO entend réduire la dépendance au papier japonais et relier patrimoine écrit, artisanat et industrie locale. Le détail technique devient ici un enjeu de souveraineté culturelle pour les collections anciennes.
09/06/2026, 13:09
Top ArticlesJuillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
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