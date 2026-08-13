Ces couvertures de romans furent tout d’abord de véritables tableaux

Plus que de simples livres rares pour collectionneurs, car à bien regarder les lots, les ouvrages se faisaient discrets, s'effaçant presque au profit des illustrations : des originaux de couverture et une étude préparatoire presque définitive, toutes proposées dans la vente Pulp, Paperback, Sci-Fi and Fantasy Illustration Art.

Heritage Auctions a en effet dispersé le 11 août à Dallas une série d’originaux conçus pour des romans de science-fiction, de fantasy et des paperbacks américains. Les images imprimées retrouvent ainsi leurs dimensions, leurs retouches et les marques très concrètes de leur fabrication.

Autrement dit, pas cinq éditions précieuses sous vitrine, mais ce qui existait avant leur reproduction : la matière même de l’image. Avec ses dimensions réelles, ses annotations, ses marges et parfois ses différences avec la version finalement imprimée. Le livre a beau être un objet, sa couverture aussi avait une vie matérielle.

Avant le titre, le vaisseau

La pièce la plus parlante est peut-être l’étude de Vincent Di Fate pour The Eternal Enemy, roman de Michael Berlyn publié par Morrow en 1990. Peinte à l’acrylique sur un panneau de 21,6 sur 17,8 cm, elle constitue, selon Heritage, une étape préparatoire presque définitive. Presque : le grand vaisseau, les appareils plus petits et la position des planètes ne sont pas encore exactement ceux de la couverture commercialisée. L’image que le lecteur croyait connaître avait donc eu une version antérieure. Elle a été vendue 1187,50 $.

Changement d’échelle avec Hospital Station, de James White. Rick Sternbach réalise en 1985, pour la réédition Del Rey du premier volume de Sector General, une composition à l’acrylique de 58,4 sur 48,3 cm. Au revers, le titre, l’auteur et le nom de l’artiste sont accompagnés d’un très prosaïque « Merci de retourner ». L’épopée spatiale avait donc, elle aussi, son service de fabrication. La pièce s’est vendue 968,75 $.

Vincent Di Fate réapparaît avec Timemaster, de Robert L. Forward. Signée et datée de 1991, l’œuvre de 40,6 sur 38,1 cm sert d’abord à la jaquette de l’édition reliée publiée par Tor en 1992, puis à l’édition de poche l’année suivante. Une même peinture, deux vies éditoriales successives. Heritage affiche cette fois 2125 $, le prix le plus élevé des cinq pièces sélectionnées par Fine Books & Collections.

Tout ce que le livre imprimé ne montre plus

Les deux autres lots racontent moins la science-fiction que l’histoire matérielle de l’illustration éditoriale. Pour Windward Passage, de Hamilton Cochran, Rudy Nappi travaille à l’huile sur un panneau de 74,3 sur 47 cm. L’œuvre, datée de 1942 et accompagnée d’un exemplaire du livre, présente aujourd’hui usures, abrasions et marques sur ses marges. Heritage précise que certaines sont cohérentes avec le processus d’illustration et de publication. Prix réalisé : 718,75 $.

Même matérialité pour Nursery Tale, deuxième volume de la série Strange Seeds de T. M. Wright, paru chez Playboy Paperbacks en 1982. Hector Garrido peint à l’acrylique une image de 55,9 sur 64,8 cm. La notice relève salissures légères, transferts de papier, griffures, abrasions et usure des bordures — là encore, avec des marques marginales que Heritage rattache au travail d’illustration et de publication. L’original a trouvé preneur à 1250 $.

Voilà ce que ces œuvres permettent surtout de retrouver : une couverture n’arrivait pas sur le livre sous la forme d’un rectangle impeccable déjà coiffé d’un titre et d’un nom d’auteur. Elle existait d’abord comme objet unique, manipulé et annoté.

Rick Sternbach (American, b. 1951). Hospital Station paperback cover, 1985 - Vincent Di Fate (American, b. 1945). Timemaster book cover, 1992.

Avec The Eternal Enemy, la comparaison révèle encore les hésitations entre l’étude et l’image définitive ; Hospital Station conserve au verso sa consigne de retour ; les marges de Windward Passage et Nursery Tale portent une partie de leur histoire de fabrication.

La vacation du 11 août allait beaucoup plus loin que ces cinq exemples, avec des illustrations destinées aux pulps, aux magazines, aux livres de poche, à la science-fiction et à la fantasy.

Mais Timemaster réserve un petit supplément d’histoire du marché : une précédente notice Heritage présentant la même œuvre, avec les mêmes dimensions et la même provenance, indique qu’elle avait été vendue 717 $ en octobre 2011. Quinze ans plus tard, Heritage affiche 2125 $.

Crédits illustration : Hector Garrido (American, 1928-2020). Nursery Tale paperback cover, 1982 - Heritage Auctions

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com