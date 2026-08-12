Tigrane Hadengue quitte Mama Éditions, plus de 25 ans après l’avoir fondée

« En tant qu’éditeur, et après l’avoir dirigée un quart de siècle, je n’en fais plus partie », annonce-t-il, précisant qu’il quitte également Hachette Livre, où il était directeur de projets éditoriaux. Le fondateur ne quitte toutefois pas complètement les rayonnages de la maison : il y reste publié comme auteur. Ses neuf derniers ouvrages, notamment ceux de la saga initiatique Shaman, demeurent au catalogue de Mama Éditions.

De l’indépendance à Hachette

Mama Éditions naît en 2000 sous l’impulsion de Tigrane Hadengue et Michka Seeliger-Chatelain. Au fil des années, la maison se constitue un catalogue assez singulier, à la croisée du chamanisme, de la spiritualité, de la santé, de la naissance, de la nature ou encore du jardinage. Elle revendique aujourd’hui plus d’une centaine de titres, dont plusieurs ont été traduits dans une dizaine de langues.

Parmi ses succès figure notamment la trilogie La Naissance en BD de Lucile Gomez, consacrée à l’accouchement et à la naissance naturelle. Le catalogue accueille également des auteurs tels que Jan Kounen, Jeremy Narby ou Vincent Ravalec, réunis notamment autour de Plantes & chamanisme.

En 2022, Mama Éditions s’ouvre davantage à la fiction avec la collection « Les Initiatiques », qui accueille notamment la saga Shaman, publiée par Tigrane Hadengue. Celle-ci compte désormais sept volumes répartis en trois cycles : L’Aventure mongole (La Quête, La Vision, L’Appel), L’Aventure amérindienne (Le Chemin, Les Cieux, Le Tigre & le Jaguar) et L’Aventure stellaire, inaugurée par La Messagère des arbres. À ces romans s’ajoutent deux ouvrages consacrés aux traditions chamaniques, 52 Paroles chamaniques et 42 Oracles chamaniques.

Le 14 décembre 2023, Hachette Livre annonce l’acquisition de l’intégralité du capital de Mama Editions. Le groupe explique vouloir renforcer ses positions sur les marchés de l’ésotérisme et du développement spirituel, secteurs sur lesquels il s’était installé à partir de 2019 et dont il revendiquait alors la deuxième place en France. Mama rejoint notamment, dans le portefeuille du groupe, Le Lotus et l’Éléphant.

Tigrane Hadengue et Michka Seeliger-Chatelain restaient alors aux commandes du volet éditorial, et se réjouissaient de pouvoir, grâce à l’opération, se consacrer pleinement à leur « cœur de métier ».

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Tigrane Hadengue invite désormais, pour les questions concernant Mama Éditions, à se tourner vers Caroline Vimes Schwartz. Depuis janvier dernier, elle est directrice de projet chez Hachette Livre, chargée de la ligne éditoriale de Mama Éditions. Elle connaissait déjà la marque puisqu’elle en assurait le marketing depuis mai 2024, parallèlement à celui du Lotus et l’Éléphant.

Crédits photo : Michka Seeliger-Chatelain et Tigrane Hadengue, les éditeurs, avec au centre Marie-Pierre Dillenseger, autrice d'Oser s’acomplir - Mama Editions

Par Hocine Bouhadjera

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