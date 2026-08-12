Philippe Sands reçoit le Prix de la paix des libraires allemands 2026

Présenté comme « l'une des voix les plus importantes de notre époque », l'écrivain Philippe Sands est le lauréat du Prix de la paix des libraires allemands 2026.

« Descendants de survivants de l'Holocauste, il s'est appuyé sur sa propre histoire familiale pour retracer le développement du droit international, éclairant les récits derrière les notions juridiques de “génocide” et de “crimes contre l'humanité” », détaille Sebastian Guggolz, président de l'Association des éditeurs et des libraires allemands (Börsenverein des Deutscher Buchhandels)

Spécialiste du droit international, Philippe Sands s'est engagé dans de nombreux cas impliquant des différends commerciaux, des accusations d'écocide, des plaintes liées au recours à la torture, au génocide ou à d'autres violations des droits humains.

En 2005, il publie Lawless World (Viking Adult) qui revient sur les origines du droit international, la création de la Cour pénale internationale et pose la question de la légalité de la guerre en Irak. Trois ans plus tard, Torture Team (Palgrave MacMillan, 2008) se consacre cette fois au recours à la torture par l'administration Bush, notamment à Guantánamo.

En 2017, Retour à Lemberg (trad. Astrid von Busekist, Albin Michel) ouvre une nouvelle catégorie au sein de la bibliographie de l'auteur, par le roman historique et l'enquête autobiographique. Suivront d'autres enquêtes, notamment La Filière (trad. Astrid von Busekist, Albin Michel, 2020) et La Dernière Colonie (trad. Agnès Desarthe, Albin Michel, 2022).

« Philippe Sands est bien plus qu'un chroniqueur des crimes et des violations du droit international. Il est un humaniste convaincu et un auteur qui, malgré une résistance de plus en plus féroce, se bat toujours pour les droits humains, la justice et l'entente mutuelle », conclut Sebastian Guggolz.

Né en 1960, Philippe Sands est professeur de droit international au sein de l'University College de Londres et nommé à la chaire de droit de la faculté de droit de Harvard.

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Le conseil d'administration du Prix de la paix des libraires allemands réunit Klaus Brinkbäumer, Peter Frey, Hadija Haruna-Oelker, Sebastian Guggolz, Jo Lendle, Jagoda Marinić, Ethel Matala de Mazza, Christiane Schulz-Rother et Mirjam Zadoff.

Philippe Sands succède à l'essayiste allemand Karl Schlögel, honoré l'année dernière.

Photographie : © Philippe Sands

Par Antoine Oury

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