À Saint-Sauveur-en-Puisaye, la maison de Colette s'ouvre aux caméras

Colette est certainement l'écrivaine la plus photographiée et la plus effrontée du XXᵉ siècle ! Malgré l'époque, malgré son sexe. Colette s'invente une vie sans souci des convenances. La soixantaine de livres et les quelque 2000 articles de presse qu'elle laisse derrière elle sont l'écho de sa liberté de ton. Mais par où commencer pour raconter une telle vie ?

Par la maison d'enfance de Gabrielle Sidonie Colette qui se trouve à Saint-Sauveur-en-Puisaye, village bourguignon de quelques centaines d'âmes.

Pour Colette ce n'est pas un simple décor, c’est la terre nourricière où elle apprend à dévorer le monde par les sens, à braver les codes et les interdits.

Colette dort dans la plus petite chambre de la maison, au-dessus des écuries. Impossible d’y accéder sans traverser la chambre des parents. Une bonne façon pour Sido de garder un œil sur sa petite dernière. Colette, le nez collé à l’unique fenêtre de sa tanière, observe souvent son jardin d’en face, mais les deux autres autour de la maison forment son terrain de jeu. Lieu d'éveil des sens, de l'imaginaire, du rapport au vivant. Les racines de Colette puisent là, dans cette terre argileuse.

« J'aimais tant l'aube, déjà, que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveillât à trois heures et demie, et je m'en allais, un panier vide à chaque bras. C’est sur ce chemin, c’est à cette heure que je prenais conscience d’un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle, le premier oiseau, le premier soleil », se rappelle l'écrivaine dans Sido, roman autobiographique paru en 1929.

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Agnès Jaoui prête sa voix pour les citations extraites de l'œuvre de Colette. L'émission, d'une durée de 26 minutes et réalisée par Nathalie Plicot, fait intervenir Frédéric Maget, directeur de la maison de Colette ; Cléo Sénia, coautrice et interprète du spectacle Music-hall Colette ; Cindy Bourand, guide conférencière à la maison de Colette, et Samia Bordji, responsable du centre d’études Colette.

Cet épisode d'Une maison, une artiste sera diffusé le dimanche 30 août à 22h45 sur France 5 et restera disponible sur la plateforme france.tv.

Photographie : © A Prime Group – Nathalie Plicot

Par Dépêche

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