Snoopy, le chien de Charles M. Schulz, a toujours du mordant

Depuis le 31 juillet dernier, Apple TV diffuse Rien ne vaut son chez-soi, un épisode spécial de la série animée Snoopy. Il s'inscrit dans la lignée du Snoopy Show, en 3 saisons, et de Camp Snoopy, en 2 saisons, également diffusés par la plateforme.
Le 12/08/2026 à 10:25 par Antoine Oury
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12/08/2026 à 10:25
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Personnage central des bandes dessinées Peanuts, de Charles M. Schulz, aux côtés de Charlie Brown et Woodstock, Snoopy, apparu pour la première fois en 1950, n'est toujours pas renvoyé à la niche. Un épisode spécial, d'une trentaine de minutes, est ainsi diffusé par Apple TV depuis quelques jours.
Le scénario de Rien ne vaut son chez-soi est signé par Rob Hoegee (Niko et l'Épée de Lumière, Eau-Paisible), tandis que la réalisation reste confiée à Ridd Sorensen, avec Rob Boutilier pour superviser le tout. Ils étaient déjà à l’œuvre sur Le Snoopy Show et Camp Snoopy.
La distribution vocale de la série, pour la version originale, réunit Riley Vargas, Terry McGurrin, Rob Tinkler, Kitai O’Garro, Josephine Nisbett, Grace Nicolaou-Wood, Jo-Hannah Atchison et Lexi Perri.
Par Antoine Oury
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