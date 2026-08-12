La mini-série Le Rouge et le Noir, dès le 31 août sur France 2

En quatre épisodes de 52 minutes chacun, la mini-série réalisée par Gaël Morel (Constance aux enfers, Vivre, mourir, renaître) porte à l'écran le roman de Stendhal paru en 1830. L'adaptation du récit en scénario a été assurée par Georges-Marc Benamou et Gilles Taurand, déjà à l’œuvre sur l’adaptation sérielle de La Peste (2024) d’après Albert Camus.

1828. La monarchie restaurée vacille, une nouvelle révolution gronde. Dans cette France troublée, Julien Sorel, pauvre fils de charpentier est prêt à tout pour s’élever socialement. Le Rouge et le Noir raconte l’ascension aussi fulgurante que tragique de ce transfuge de classe. Déchiré entre le Rouge et le Noir, entre l’ambition militaire et la carrière ecclésiastique, mais aussi entre deux femmes que tout oppose, il devra payer le prix de ses choix… – Le synopsis pour Le Rouge et le Noir

La production de la mini-série réunit Siècle Productions (Georges-Marc Benamou, Jordan Leclerc), avec, à la production exécutive, Arezzo Films (Frédéric Bruneel), et la participation de France Télévisions.

Le casting réunit, entre autres, Victor Belmondo (Julien Sorel), Virginie Ledoyen (Louise de Rênal), Camille Razat (Mathilde de La Mole), Patrick Timsit (Monsieur de Rênal), Patrick Mille (Marquis de La Mole), Romane Bohringer (Marquise de La Mole), Théo Cholbi (Norbert de La Mole), Zoé Adjani (Élisa), Sophie Guillemin (Madame Derville), Fred Testot (Valenod), ou encore Pablo Lourenço (Stanislas de Rênal).

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Siècle Productions, qui produit l'adaptation, est aussi engagé sur une autre mini-série, Une saison en enfer, réalisée par Jean-Pierre Améris et consacrée à Arthur Rimbaud. Le tournage de cette fiction, toujours destinée à France 2, se déroulera à la rentrée à Charleville-Mézières.

Photographie : Mathilde de La Mole, interprétée par Camille Razat (France Télévisions)

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Par Dépêche

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