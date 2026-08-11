Hinge transforme ses couples en personnages de livre audio

L’application qui se présente depuis des années comme « conçue pour être supprimée » semble visiblement trouver une manière ingénieuse de ne jamais vraiment quitter la vie de ceux qui l’ont supprimée. Hinge annonce son premier livre audio, nouvelle déclinaison de sa campagne No Ordinary Love, consacrée à des récits amoureux réels issus de sa communauté, autrement dit, à la transformation de ses anciens utilisateurs en ambassadeurs.

Cinq écrivains ont chacun été associés à un couple rencontré sur Hinge. Rufi Thorpe, Curtis Garner, Tembe Denton-Hurst, Nicola Dinan et Raven Smith.

Rufi Thorpe est de loin la plus identifiable du groupe : Margo’s Got Money Troubles est paru sous le titre Margo a des problèmes d’argent, aux éditions Le Soir venu, dans une traduction d’Élisabeth Luc, avant une reprise en poche chez Pocket. Pour les quatre autres, un jeune romancier queer, une journaliste culturelle devenue romancière, une autrice remarquée pour ses récits sur le couple et les identités contemporaines, et un chroniqueur de Vogue également essayiste sur la culture et la masculinité.

Chaque auteur a écrit puis enregistré l’histoire qui lui a été confiée. La journaliste Hunter Harris signe l’avant-propos, tandis qu’un épilogue redonne la parole aux couples concernés. L’ensemble sera proposé, selon The Bookseller, gratuitement sur Spotify, Libby et Substack, avant une diffusion sur d’autres plateformes.

Hinge avait déjà sorti les livres

Ce virage éditorial ne tombe pas de nulle part : No Ordinary Love existe depuis 2024, année où Hinge et Dazed Studio avaient demandé à six écrivains - parmi lesquels Roxane Gay, R. O. Kwon et Oisín McKenna - de transformer les histoires de six couples en textes littéraires. Ceux-ci avaient été réunis dans « un zine » imprimé et numérique.

En 2025, Hinge avait remis le couvert avec Upasna Barath, Hunter Harris, William Rayfet Hunter, Tomasz Jedrowski et Jen Winston. Les cinq histoires avaient cette fois été publiées en feuilleton sur Substack, avant de faire l’objet d’un livre relié en édition limitée. Chaque récit alternait le point de vue des deux membres du couple.

Le livre audio constitue donc le troisième étage de l’opération. Hinge explique s’inspirer de l’intérêt des jeunes publics pour les conversations littéraires sur les réseaux sociaux, la romance et l’audio, ce qui est une façon élégante de dire que BookTok, les podcasts et les histoires d’amour font de très bons indicateurs marketing.

Le format aurait surtout l’avantage, selon Tamika Young, directrice marketing et communication de l’entreprise, de restituer les silences, hésitations et moments où une relation bascule. Autrement dit, tout ce qu’une capture d’écran de conversation saisit assez mal.

Les applications draguent déjà les lecteurs

Hinge n’est pas la première application de rencontres à recycler les couples formés sur sa plateforme en récits de marque. Tinder le fait depuis longtemps avec ses Swipe Stories et, en 2024, avec « It Starts With a Swipe », fondée sur de véritables premiers messages, puis Long Story Shorts, qui faisait rejouer des histoires réelles par des créateurs. Bumble alimente de son côté ses Love Stories avec les témoignages de couples rencontrés sur l’application, qu’elle sollicite directement auprès de ses utilisateurs.

Le livre n’est pas absent non plus de ces stratégies : en 2026, Bumble BFF s’est par exemple associé à l'autrice Jenna Bush Hager autour d’un club de lecture lié à son label éditorial Thousand Voices Books. Et en 2025, Audible avait noué des partenariats avec Tinder et Match.com pour sa grande campagne internationale consacrée aux romances audio.

Dans ce dernier cas, toutefois, Audible restait l’éditeur et les applications les partenaires. Hinge, elle, franchit précisément cette petite frontière où une entreprise technologique cesse de se contenter de provoquer des histoires pour commencer à les éditer elle-même.

Crédits photo : CC0

Par Hocine Bouhadjera

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