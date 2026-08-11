Netflix ressuscite Princesse Saphir, classique fondateur d’Osamu Tezuka

Plus de soixante-dix ans après sa première apparition au Japon, Saphir reprend l’épée. Dans le nouveau récit, elle est la princesse du Pays d’Argent, Silverland, détruit par une catastrophe appelée Nergal. Seule et traumatisée, elle trouve refuge au Pays d’Or, où elle commence à reconstruire sa vie. Lorsque Nergal menace à son tour ce nouveau foyer, la princesse acquiert le pouvoir de se transformer, entourée de rubans, et reprend les armes.

Dans la version japonaise, Saphir est interprétée par Saaya, membre du duo comique Lalande, qui signe là son premier grand rôle vocal dans un long métrage.

Yuki Igarashi signe avec L’Héroïne au ruban son premier long métrage, après avoir travaillé sur Jujutsu Kaisen et réalisé Lop & Ochō pour Star Wars: Visions. L’animation est produite par son studio OUTLINE, avec Twin Engine à la production. Kei Mochizuki et Mai Yoneyama ont travaillé sur les personnages, adaptés pour l’animation par Issei Arakaki. La musique est signée Satoru Kōsaki et Ryūichi Takada.

Aux origines du shōjo moderne

La Saphir imaginée par Osamu Tezuka était née d’un conflit assez différent. À cause de la maladresse de l’ange Tink, elle reçoit à sa naissance un « cœur de garçon » en plus de son « cœur de fille ». Or, dans son royaume, seules les personnes de sexe masculin peuvent hériter de la couronne. Saphir est donc élevée comme un prince tandis que le duc Duralumin cherche continuellement à révéler son identité pour installer son propre fils sur le trône. La jeune femme endosse parallèlement l’identité du chevalier au ruban pour combattre ses adversaires.

La première version paraît dans le magazine japonais Shōjo Club entre janvier 1953 et janvier 1956. Tezuka reprend ensuite profondément son histoire pour le magazine Nakayoshi, de 1963 à 1966. Le site officiel du mangaka présente Princesse Saphir comme le premier grand manga narratif japonais destiné aux filles. L’œuvre a en tout cas joué un rôle majeur dans l’élaboration des codes du shōjo manga, notamment par son mélange d’aventure, de romance, de merveilleux et de questionnements sur les rôles féminins et masculins.

Cette esthétique devait beaucoup à un autre spectacle japonais : la revue Takarazuka, compagnie de théâtre musical composée uniquement de femmes, dont certaines interprètent les rôles masculins. Osamu Tezuka avait grandi à Takarazuka et expliquait avoir consciemment cherché à transposer dans son manga cet univers de costumes, de romanesque et d’ambiguïté des rôles.

Né en 1928 et mort en 1989, Osamu Tezuka reste l’une des figures qui ont profondément transformé le manga et l’animation japonais d’après-guerre. Médecin de formation, il choisit finalement la bande dessinée et laisse derrière lui des œuvres aussi différentes qu’Astro Boy, Le Roi Léo, Black Jack ou la vaste série Phénix.

En France, Saphir avant le manga

Les spectateurs français ont d’ailleurs rencontré Saphir bien avant que son manga ne soit traduit. La série animée japonaise produite par Mushi Production - 52 épisodes diffusés au Japon entre 1967 et 1968 - arrive à la télévision française dans les années 1970, d’abord sous le titre Le Prince Saphir. Elle fait ainsi partie de la première vague d’animation japonaise montrée en France, avant l’explosion provoquée par Goldorak à partir de 1978.

Le manga, lui, attendra 2005 pour connaître une édition française en volume. Soleil Manga publie alors Princesse Saphir en trois tomes, entre février et juin, dans une traduction du japonais de Sylvain Chollet. Une suite, Les Enfants de Saphir, paraît également chez Soleil en mai 2006, toujours traduite par Sylvain Chollet. Saphir y est devenue reine et mère de jumeaux. La disparition de son fils oblige sa fille Violetta à reprendre à son tour le jeu du travestissement et de la double identité.

Delcourt/Tonkam a par ailleurs lancé en novembre 2025 une nouvelle édition prestige en deux gros volumes : le second est paru le 7 mai 2026, et achève l’intégrale. La traduction reste celle de Sylvain Chollet.

Crédits photo : Netflix

Par Hocine Bouhadjera

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