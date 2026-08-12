L’Audition : où se cache la vérité ?

Rien n’est vraiment clair. Comment ces deux-là se sont-ils rencontrés ? Qu’est-ce qui les a amenés à se retrouver ici, dans un contexte presque intime, pour échanger autour d’un verre ? Qu’ont-ils à se dire de si important ?

Flirter était une habitude que j’avais en partie perdue avec l’âge, mais qui me reprenait parfois. C’était une erreur. Xavier s’est aussitôt penché vers moi comme pour profiter de l’ouverture. Je me suis redressée. À l’instar de beaucoup de femmes, j’avais jadis été experte dans l'art de concilier la nécessité d’être polie et la considération des attentes d’autrui. Il faudrait inévitablement payer cette dette sous une forme ou une autre.

Dès les premières pages, la tension est palpable. Mais quelle est-elle réellement ? Est-ce l’histoire d’une attirance réciproque, ou plutôt d’un intérêt purement platonique ? Peut-être que la narratrice est ici pour se changer les idées, apporter un peu de piquant à sa vie – elle qui est pourtant heureuse avec Thomas, son compagnon, qui la comprend si bien. Pas d’enfant, puisque sa carrière a pris toute la place. Elle vit passionnément, oui… Mais de là à considérer la tromperie, non. Alors quoi ?

Et puis, finalement, la vraie question, la voici : qui est Xavier ? Que veut-il vraiment, en s’adressant à une femme comme elle ? Plusieurs hypothèses se présentent, à travers le regard (biaisé, évidemment) de la narratrice : il est fan de l’actrice et admire réellement son travail, ou il s’intéresse à elle d’une manière plus spécifique, peut-être sexuelle, ou il espère obtenir un travail grâce à elle, en lien direct avec le monde du théâtre et de l’art. Quoi qu’il en soit, un malaise indéniable s’installe, sans pour autant s’annoncer clairement.

Katie Kitamura tisse un récit instable, troublant, qui apporte plus de questions que de réponses. La narration n’a rien de linéaire, d’attendu. Les personnages et leur réalité nous filent entre les doigts, pages après pages. Du début jusqu’à la fin, on tente désespérément de démêler le réel de l’imaginaire. Quitte à relire certains paragraphes, avec l’espoir d’y déceler une explication qui nous aurait échappé. Les pistes sont brouillées, la lecture est aussi sinueuse qu’un chemin de montagne.

Une phrase pose un fait, la suivante vient la contredire presque aussitôt : « J’ai compris qu’au fond Xavier était très confiant, que ma première impression de lui avait été la bonne. Ce jeune homme qui s’était présenté au théâtre, un peu nerveux. Je me suis souvenue que Lou s’était aussitôt levée pour aller lui demander ce qu’il voulait, si elle pouvait l’aider, je me suis souvenue de m’être tournée et d’avoir vu les sourires qu’ils échangeaient ». C’est étrange et fascinant à la fois, une expérience de lecture qui interroge, qui déstabilise.

Le théâtre occupe une place centrale dans ce roman. Au-delà du décor, une métaphore à part entière. N’avons-nous pas toutes et tous un rôle à jouer au quotidien, qui nous colle inexorablement à la peau ? Entre silences et non-dits, qui donc nous donne réellement la réplique ? Ami, amant, parent, artiste, muse… Derrière chaque rôle, derrière chaque masque, quelle vérité se cache-t-elle ? Tout est une question de perspective, de perception, d’interprétation. Autrement dit : de performance.

Un roman d’une intelligence rare, traduit avec brio par Céline Leroy.

Par Valentine Costantini

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