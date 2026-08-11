Paris va poser une plaque là où George Orwell a connu la dèche

Paris continue d’écrire son histoire littéraire sur ses façades : les trois projets relevaient de la Direction des affaires culturelles et ont depuis été définitivement adoptés. Aucune date d’inauguration de ces nouvelles plaques n’a encore été rendue publique.

George Orwell, avant George Orwell

La plus immédiatement identifiable sera installée au 6, rue du Pot-de-Fer, dans le 5e arrondissement. C’est à cette adresse qu’Eric Arthur Blair, qui n’est pas encore devenu publiquement George Orwell, séjourne entre 1928 et 1929. La plaque reliera explicitement ce passage parisien à Dans la dèche à Paris et à Londres, publié en 1933.

À 25 ans, l’ancien policier de l’Empire britannique en Birmanie vient à Paris avec l’ambition de devenir écrivain. Il s’installe dans le quartier Mouffetard, alors beaucoup plus populaire qu’aujourd’hui. Il écrit, essuie des refus et vit progressivement la pauvreté qu’il racontera quelques années plus tard : manque d’argent, recherche de travail, faim puis emploi de plongeur dans des restaurants parisiens. Ces expériences fourniront une bonne partie de la matière du volet français de Down and Out in Paris and London.

Ce livre marque aussi une naissance littéraire : publié en janvier 1933, il est le premier ouvrage signé George Orwell, pseudonyme qu’Eric Blair conservera pour toute son œuvre. Dans le récit, plusieurs noms et lieux ont toutefois été modifiés, ce qui a longtemps compliqué la reconstitution exacte de ses mois parisiens. Le séjour a récemment fait l’objet d’une enquête de Duncan Roberts, Orwell à Paris. Dans la dèche avec le capitaine russe, publiée en France en 2024 aux éditions Exils dans une traduction de Nicolas Ragonneau. Le coût prévisionnel de la plaque est fixé à 1300 euros.

L'occasion de rappeler qu'avant La Ferme des animaux et 1984, avant l’Espagne et ses textes sur le totalitarisme, il y a chez George Orwell cette expérience des travailleurs pauvres et des marges urbaines. Paris aura ainsi contribué à fabriquer non seulement un livre, mais aussi le nom sous lequel Eric Blair est entré dans l’histoire littéraire.

Le Piéton de Paris

À quelques kilomètres de là, le 37, rue du Château-Landon doit recevoir une plaque consacrée à Léon-Paul Fargue. Le choix intervient l’année du 150e anniversaire de la naissance du poète et chroniqueur, né à Paris le 4 mars 1876.

Difficile d’imaginer auteur plus adapté à ce type d’hommage urbain. Léon-Paul Fargue a fait de la déambulation parisienne une matière littéraire. Les boulevards Magenta et de la Chapelle, les gares du Nord et de l’Est, mais aussi les rues et nuits du 10e arrondissement nourrissent une œuvre dont Le Piéton de Paris, paru en 1939, reste le titre le plus célèbre. Le texte retenu pour sa plaque le qualifiera d’ailleurs de « Piéton de Paris », poète et chroniqueur amoureux des gares et du canal Saint-Martin, avant Hamza la Douane.

Son parcours traverse plusieurs générations de la vie littéraire française. Élève de Stéphane Mallarmé, ami d’Alfred Jarry, proche de Maurice Ravel, Léon-Paul Fargue dirige à partir de 1924, avec Valery Larbaud et Paul Valéry, la revue Commerce. En 1937, il participe également à la création de l’Académie Mallarmé. Ses livres - D’après Paris, Le Piéton de Paris, Refuges ou Lanterne magique - composent progressivement une géographie personnelle de la capitale.

Léon-Paul Fargue possède d’ailleurs déjà une plaque à son nom dans la capitale, au 1, place Léon-Paul-Fargue, dans le 6e arrondissement, là où il mourut le 24 novembre 1947. La nouvelle plaque aura une autre fonction : rappeler son lien avec le 10e arrondissement et avec la géographie littéraire qu’il a façonnée. La Ville prévoit 1900 euros pour la plaque de la rue du Château-Landon, soit une petite rallonge pour un amoureux de la ville.

Louisa Aslanian, une œuvre à retrouver

La troisième plaque possède une dimension à la fois littéraire et mémorielle beaucoup moins connue. Au 8, rue d’Aix, toujours dans le 10e arrondissement, Paris rendra conjointement hommage à Louisa Aslanian, dite Lass, et à son mari Arpiar Aslanian. Le couple y vivait depuis 1927, dans un petit appartement sous les toits, au sein d’un quartier où résidaient de nombreux Arméniens. Missak et Mélinée Manouchian comptaient parmi leurs proches.

Née vers 1904 à Tabriz, en Iran, Louisa Aslanian écrit en arménien et publie dans la presse de la diaspora sous le pseudonyme de Lass. Son roman Sur les chemins du doute paraît d’abord en feuilleton dans la revue Haïrenik de Boston entre 1935 et 1936, puis en deux volumes à Paris en 1936, mais n'a jamais fait l'objet d’une traduction française. La Bibliothèque nationale de France conserve notamment l'édition de 1936 en arménien.

Quelques-uns de ses textes ont néanmoins été traduits : une lettre adressée à Missak Manouchian figure notamment dans les Carnets de ce dernier, publiés en février 2026 chez Parenthèses, dans une édition et des traductions de Houri Varjabédian.

Les nouvelles, récits et articles de Louisa Aslanian interrogent l’exil, l’identité arménienne, l’assimilation et la place des femmes. Une grande partie de ses écrits a par ailleurs disparu après son arrestation et sa déportation, compliquant encore la reconstitution d’une œuvre que les recherches contemporaines tentent de ramener à la lumière.

Son histoire littéraire est inséparable de son engagement politique. À partir des années 1930, elle participe aux organisations de la diaspora arménienne liées au mouvement communiste. Pendant l’Occupation, elle et Arpiar Aslanian rejoignent la Résistance au sein de la Main-d’œuvre immigrée. Elle écrit et diffuse des tracts, recrute pour les FTP-MOI, dirige un groupe de résistantes et participe en 1943 à la création du journal clandestin arménien Joghovourt. Les recherches sur les femmes communistes arméniennes de la Résistance la décrivent comme une figure importante de cette mobilisation.

Louisa Aslanian et Arpiar Aslanian sont arrêtés le 26 juillet 1944, quelques semaines avant la Libération de Paris, puis emprisonnés à Fresnes et déportés en Allemagne. Arpiar Aslanian meurt au camp de Dora en février 1945. Louisa Aslanian, passée par Ravensbrück et le camp de travail de Leipzig, disparaît à son tour dans la déportation en 1945. La plaque parisienne les présentera comme résistants liés au groupe Manouchian et rappellera les camps dans lesquels ils trouvèrent la mort.

Au-delà de l’hommage mémoriel, cette plaque pourrait encourager de nouvelles traductions et des projets éditoriaux autour d’une œuvre encore largement absente des librairies françaises. En 2023, le Mémorial de la Shoah avait consacré une rencontre à son parcours à partir d’une enquête sonore de Marie Chartron et Anouschka Trocker, précisément destinée à retrouver les traces dispersées ou détruites de cette écrivaine et résistante. La Ville a estimé à 2500 euros le coût de la plaque du 8 rue d’Aix.

Des écrivains déjà inscrits dans Paris

Ces trois futures plaques prolongent plusieurs hommages littéraires récents. Le 5 avril 2025, une plaque consacrée à Alain-Fournier a ainsi été inaugurée au 196, rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement, où l’auteur du Grand Meaulnes avait vécu lorsqu’il étudiait au lycée Voltaire. L’inauguration s’était accompagnée de deux expositions consacrées à l’écrivain et à ses liens avec le quartier.

Quelques mois auparavant, le 30 janvier, une autre plaque avait été dévoilée au 11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève en hommage à Alexandre Soljenitsyne. L’adresse possède ici une valeur éditoriale plutôt que résidentielle : c’est le siège d’YMCA-Press, qui y publia en russe L’Archipel du Goulag le 28 décembre 1973, après que le manuscrit eut été transmis clandestinement hors d’URSS. Le tirage initial de 50.000 exemplaires fut rapidement épuisé. La traduction française paraîtrait ensuite au Seuil, réalisée par Jacqueline Lafond, José Johannet, René Marichal, Serge Oswald, Nikita Struve et Geneviève Johannet.

Fort heureusement, il n'y a pas que Paris dans le pays du centralisme : le 1er juin 2025, Villefranche-sur-Mer a commémoré le quatrième centenaire de la mort de la grande vedette littéraire française du début du XVIIe siècle, Honoré d’Urfé, par une conférence et la pose d’une plaque commémorative. L’auteur y mourut le 1er juin 1625.

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Il laissait alors inachevée L’Astrée, vaste roman pastoral commencé au tournant du siècle et publié à partir de 1607. L’histoire d’Astrée et Céladon, située dans un Forez idéalisé, inspira même Éric Rohmer pour Les Amours d’Astrée et de Céladon, adaptation pas piquée des hannetons...

La capitale pousse même désormais le principe plus loin : depuis décembre 2025, un parcours répartit dans Paris des plaques consacrées non plus aux écrivains, mais à leurs personnages. Une cinquantaine de figures de fiction sont ainsi associées à des lieux de la ville, de Rastignac à Astérix et Obélix, en passant par Usbek des Lettres persanes ou Jack Barnes du Soleil se lève aussi.

Crédits images, de gauche à droite : George Orwell, photo d’identité de passeport prise durant son séjour en Birmanie ; Louisa Aslanian — auteur inconnu, scan S. K. Galstyan, retouche O. I. Kulikov ; Léon-Paul Fargue — portrait par Raymond Woog

Par Hocine Bouhadjera

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