Les Contes du Haras de la Lune

« Sous le Dôme du Haras, il était plus facile d’adopter une perspective minérale, celle des pierres, des montagnes, de la planète Terre dont toute la vie fait partie. Alors on s’y concentrait sur des idées simples mais toujours ridiculisées en République des Secondes, comme le partage, la bienveillance ou la modération, et ce sont d’ailleurs ces valeurs qui avaient inspiré Générale Fée Mimosa à fonder le Royaume Sans Temps, fédérant au-delà du Haras toute la région verte de leurs voisin. »



Il y a eu le Grand Effondrement. Un mouvement de fuite vers des Station Spatiales, pour permettre à l’humanité de survivre, de fuir les conséquences de ses actions, les conséquences du capitalisme et l’épuisement des ressources. Mais Titote et ses papas en ont décidé autrement : dans un coin de la Normandie, ils donnent vie au Royaume Sans Temps. Sous un immense dôme, un oasis du Vivant. Faune et flore se mêlent, à l’abri de tout. Ce sont ensuite 6 générations qui habitent cet environnement. Ici, les femmes sont des fées. Elles savent quelle plante saura aider face à tel mal ou telle infection. Elles connaissent le cycle de la nature, comprennent le langage des animaux.

Un jour, pourtant, le Haras se voit menacé. Que faire et jusqu’où aller pour le protéger ? À quel prix ?

À travers une plume poétique et ciselée, Manon Ardisson nous propose un récit de révolte : malgré la bêtise humaine, l’espoir subsiste. Un autre chemin, porté par une fresque familiale courageuse, magique, connectée à la nature de la plus sincère des manières. Loin de l’air artificiel des installations spatiales, génération après génération, le Haras de la Lune est un bastion de résistance – tout en douceur. La preuve que d’autres possibles existent. Que, parfois, un retour à l’essentiel est la seule réponse à toutes nos questions. Un premier roman fascinant.