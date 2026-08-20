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L'Odyssée de l'autre monde

Anne-Laure Bondoux

« Malgré les dangers qui la menaçaient, Malva ne s’était jamais sentie si légère. Elle ferma les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle ne dormirait pas dans son lit. Pour la première fois de sa vie, elle désobéissant au Coronador, ainsi qu’aux préceptes de Quiétude et d’Harmonie. Avant de sombrer dans un sommeil inconfortable, elle serra la médaille de l’Archonte dans sa main, pleine de reconnaissance envers cet homme qui l’avait si bien comprise. »


Bienvenue au cœur des contrées du Monde Connu. Parmi elles, le royaume de Galnicie et son héritière au trône, Malva. La jeune fille a des rêves d’exploration et d’aventure plein la tête. Une envie de liberté qui lui chatouille les pieds et lui glisse des étoiles dans les yeux. Mais voilà : ses parents ont décidé que la Princetta était enfin prête à se marier. Pour assurer la prospérité du royaume, ce chemin tout tracé l’attend, qu’elle le veuille ou non. Alors, pour y échapper, elle échafaude un plan, accompagnée de sa meilleure amie, Filomène. Une nuit, les deux jeunes filles disparaissent sans laisser de trace… Plus tard, l’histoire du vieux Bulo – matelot d’un âge certain à bord de L’Estafador – fait vibrer Malva. C’est décidé : elle se rendra jusqu’en Elgolie, aux limites du Monde Connu. Simple pays imaginaire ou réelle terre de merveilles ? À elle de le découvrir ! En chemin, elle croisera Orféus Mac Bott, fils d’un célèbre capitaine… qui n’a pourtant jamais mis les pieds sur un navire de sa vie. Ensemble, ils feront face aux tempêtes, aux guerres et à tant d’autres mésaventures. 

#Roman jeunesse
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
20/08/2026 à 17:00

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L'Odyssée de l'autre monde

Anne-Laure Bondoux

Paru le 24/09/2026

512 pages

Editions Gallimard

10,90 €

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9782075226455
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