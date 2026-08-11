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Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026

Oracles et tasses de thé

Annelise Dussably

« Un bon thé brûlant. Voilà de dont elle avait besoin. Se laisser bercer par les arômes et la chaleur de sa tasse. Oublier le bruit du monde.

[...] Polly s’enfonça dans son fauteuil favori, près de l’escalier en colimaçon et de sa bibliothèque, sous la coursive.

[...] Les vapeurs d’eau chaude se rassemblaient au-dessus de la boisson. La fumée devint plus dense jusqu’à former une rune que Polly ne put ignorer.

Deux vagues parallèles.

L’Amour. » 


Polly est voyante. Ses prémonitions, elle peut les lire dans les runes qui se forment dans la vapeur qui s’échappe d’une tasse de thé. Elle monnaie son pouvoir à celles et ceux qui souhaitent connaître ce que leur futur leur réserve : une fois une prédiction effectuée, elle se réalise dans l’année qui suit. Mais un jour, le Destin frappe à sa porte et lui annonce l’Amour, le vrai. La jeune femme, entourée de ses chats adorés, dans cette petite demeure au fond d’une impasse sombre – dite maudite –, ne peut imaginer un tel futur. 

Si le roman de Annelise Dussably est principalement présenté comme une romance, il offre aussi une intrigue très prenante, à travers une enquête chargée de mystères et d’incertitudes. Au-delà du meurtre présumé de Eugénie, grand-mère adorée d’Andréa et talentueuse mage, les personnages ont tous un secret, un morceau de leur passé qu’ils cherchent à effacer ou à faire taire… Gabrielle, notamment, derrière son masque taciturne et son aura impressionnante de mage noire, en est un exemple parfait.

Autre point intéressant : l’univers en lui-même est un plaisir à découvrir, débordant de magie et d’enchantements. Entre magie noire et magie blanche, d’autres pouvoirs – tels que ce contrôle fascinant des ondes sonores par Andréa –, l’autrice nous propose une lecture riche, portée par une plume délicate. 

Une lecture qui va au-delà des attentes qui émergent avec la quatrième de couverture !

#Bande dessinée jeunesse
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
11/08/2026 à 17:30

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Oracles et tasses de thé

Annelise Dussably

Paru le 16/09/2026

448 pages

Casterman

19,95 €

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