Oracles et tasses de thé

« Un bon thé brûlant. Voilà de dont elle avait besoin. Se laisser bercer par les arômes et la chaleur de sa tasse. Oublier le bruit du monde. [...] Polly s’enfonça dans son fauteuil favori, près de l’escalier en colimaçon et de sa bibliothèque, sous la coursive. [...] Les vapeurs d’eau chaude se rassemblaient au-dessus de la boisson. La fumée devint plus dense jusqu’à former une rune que Polly ne put ignorer. Deux vagues parallèles. L’Amour. »



Polly est voyante. Ses prémonitions, elle peut les lire dans les runes qui se forment dans la vapeur qui s’échappe d’une tasse de thé. Elle monnaie son pouvoir à celles et ceux qui souhaitent connaître ce que leur futur leur réserve : une fois une prédiction effectuée, elle se réalise dans l’année qui suit. Mais un jour, le Destin frappe à sa porte et lui annonce l’Amour, le vrai. La jeune femme, entourée de ses chats adorés, dans cette petite demeure au fond d’une impasse sombre – dite maudite –, ne peut imaginer un tel futur.

Si le roman de Annelise Dussably est principalement présenté comme une romance, il offre aussi une intrigue très prenante, à travers une enquête chargée de mystères et d’incertitudes. Au-delà du meurtre présumé de Eugénie, grand-mère adorée d’Andréa et talentueuse mage, les personnages ont tous un secret, un morceau de leur passé qu’ils cherchent à effacer ou à faire taire… Gabrielle, notamment, derrière son masque taciturne et son aura impressionnante de mage noire, en est un exemple parfait.

Autre point intéressant : l’univers en lui-même est un plaisir à découvrir, débordant de magie et d’enchantements. Entre magie noire et magie blanche, d’autres pouvoirs – tels que ce contrôle fascinant des ondes sonores par Andréa –, l’autrice nous propose une lecture riche, portée par une plume délicate.

Une lecture qui va au-delà des attentes qui émergent avec la quatrième de couverture !