Londres jugeait Stefan Zweig trop peu londonien : il a désormais sa plaque

« Stefan Zweig (1881-1942), Austrian Writer, lived here in flat 71, 1936-1939 », indique le panneau commémoratif. L’écrivain autrichien fut le premier occupant de cet appartement, où il s’installa en mars 1936 et resta jusqu’en septembre 1939.

Londres change d’avis

La cérémonie s’est tenue le 30 juin dernier. La plaque a été dévoilée par Eva Alberman, nièce de Lotte Altmann, seconde épouse de Stefan Zweig, dont la famille avait conservé pendant plusieurs décennies une partie de la correspondance privée du couple avant d’en remettre des éléments à l’Université de Salzbourg en 2025.

Le symbole est d’autant plus savoureux qu’en 2012, English Heritage avait refusé une première demande. L’organisme estimait que les liens de Stefan Zweig avec Londres n’étaient pas assez importants pour justifier une plaque. Il soulignait également que sa notoriété britannique n’avait jamais atteint celle dont il bénéficiait ailleurs en Europe et que sa postérité littéraire faisait encore débat.

Le premier refus n’avait pas mis fin aux démarches des admirateurs britanniques de Stefan Zweig. Dès 2012, des écrivains et historiens, parmi lesquels William Boyd, Antonia Fraser et Antony Beevor, avaient contesté la décision d’English Heritage. Une nouvelle lettre ouverte publiée en 2021, notamment soutenue par Julian Barnes et A. S. Byatt, demandait à l’organisme de réexaminer le dossier.

Lors de sa réunion du 9 février 2022, le comité des Blue Plaques examine de nouveau le cas « Stefan Zweig (1881-1942) » et décide cette fois de le retenir dans sa présélection. Quatre ans plus tard, son nom figure officiellement parmi les personnalités choisies pour les plaques de 2026.

Entre-temps, la place de Stefan Zweig dans le paysage culturel britannique a elle aussi changé. Ses œuvres ont été largement rééditées en anglais, notamment par Pushkin Press, tandis que Wes Anderson a explicitement puisé dans son univers pour The Grand Budapest Hotel (2014). English Heritage cite d’ailleurs le film de 2014 comme l’une des manifestations de la persistance de son influence.

Freud, voisin d’exil

Les recherches publiées par English Heritage racontent pourtant une période loin d’être anecdotique. Face à la montée de l’antisémitisme et du nazisme, Stefan Zweig quitte l’Autriche en 1934 et s’établit à Londres. Après le Brown’s Hotel puis un appartement de Portland Place, il repère à l’automne 1935 le nouvel immeuble de Hallam Street. Il y emménage quelques mois plus tard avec sa secrétaire et compagne Lotte Altmann.

Le fonds numérique du Literaturarchiv Salzburg conserve notamment des lettres, cartes et carnets portant le « 49 Hallam Street ». Un carnet utilisé lors de son voyage au Brésil et en Argentine en 1936 porte lui aussi cette mention manuscrite.

C’est là que Stefan Zweig travaille à La Pitié dangereuse (trad. Alzir Hella, Points), son unique roman, publié en 1939. La proximité de la salle de lecture du British Museum compte dans son choix de résidence : l’écrivain dispose ainsi d’une bibliothèque lui permettant de poursuivre ses recherches malgré l’exil.

Londres constitue également un lieu de rencontres avec les autres intellectuels européens chassés par le nazisme. Stefan Zweig reste notamment proche de Sigmund Freud, réfugié à son tour dans la capitale britannique en 1938. À la mort du psychanalyste, en septembre 1939, il prononce son éloge funèbre au crématorium de Golders Green.

Le nom de Stefan Zweig et son adresse londonienne figurent dans le « Black Book » nazi, liste de personnalités que les forces allemandes auraient dû arrêter en priorité en cas d’invasion du Royaume-Uni.

En septembre 1939, Stefan Zweig avait quitté Hallam Street pour Bath, où il épousa Lotte Altmann. Tous deux obtinrent la nationalité britannique en 1940 avant de partir pour New York, puis pour le Brésil. Ils s’installèrent finalement à Petrópolis, où ils mirent fin à leurs jours en février 1942.

Zweig toujours réédité en France

En France, le 26 août prochain, Rivages doit publier en poche Avant que le monde ne s’effondre. Correspondance 1927-1938, traduit de l’allemand et préfacé par Pierre Deshusses, qui réunit les échanges entre Stefan Zweig et Joseph Roth. À l’automne, Payot remettra en circulation Montaigne, dans la traduction d’Olivier Mannoni, annoncée pour le 14 octobre.

Le même jour, Flammarion prévoit une nouvelle édition du Joueur d’échecs, traduit de l’allemand par Diane Meur. Le Livre de Poche prépare de son côté, pour le 4 novembre, une édition collector de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, dans la traduction d’Olivier Bournac et Alzir Hella.

Stefan Zweig n’est pas la seule figure liée à l’écrit honorée cette année par English Heritage. La promotion 2026 comprend également Jill Craigie, documentariste et autrice britannique dont la plaque a été posée à Hampstead, ainsi que le journaliste et éditeur panafricaniste Dusé Mohamed Ali.

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Le reste du cru mêle théâtre, photographie, sciences et militantisme, avec notamment Laurence Olivier, Julia Margaret Cameron et Cecilia Payne-Gaposchkin.

Crédits photo : Stefan and Lotte Zweig (Acervo CSZ)

Par Hocine Bouhadjera

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