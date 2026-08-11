Carnets noirs, ou la petite fabrique des salauds

Publié aux éditions Xenia, Carnets noirs de Christophe Vauthey est un roman bref, féroce et remarquablement efficace sur la comédie du pouvoir dans l’entreprise. Son personnage principal n’a rien d’un Rastignac romantique. Il ne rêve ni de grandeur ni même véritablement d’argent. Il veut gagner. Être celui qui restera debout lorsque les autres auront été éliminés.

Et tous les moyens sont bons : flatterie, délation, opportunisme, manipulation, mensonge. Le monde professionnel devient sous la plume de Vauthey un théâtre où chacun surveille chacun et où la politesse des bureaux dissimule une guerre sans merci.

Toute la réussite du livre tient à son dispositif. Christophe Vauthey choisit le monologue intérieur et nous enferme dans la tête de son anti-héros. Nous sommes condamnés à regarder le monde avec lui, à partager ses calculs, ses haines, ses enthousiasmes dérisoires et son extraordinaire absence de scrupules. Le procédé aurait pu devenir pesant.

Il est au contraire jubilatoire, parce que Vauthey possède un véritable sens du sarcasme et de l’accélération. Pierre Mignon est odieux, mais il est drôle. Il est monstrueux, mais jamais tout à fait invraisemblable. C’est précisément là que le rire commence à devenir inquiétant.

Car Carnets noirs dépasse largement la satire du petit cadre arriviste. Le roman raconte un système qui finit par produire les individus dont il a besoin. Dans l’univers de Toys International Ltd., les mots eux-mêmes semblent contaminés. On ne travaille plus avec des collègues mais avec des concurrents. On ne discute plus, on élabore des stratégies. On ne doute pas, on montre sa faiblesse. L’entreprise se transforme peu à peu en laboratoire où les relations humaines sont évaluées à l’aune de leur utilité.

Les fameux carnets deviennent alors bien davantage qu’un ressort romanesque. Ils constituent une sorte d’archive générale de la médiocrité humaine. Pierre observe, classe, conserve. Rien ne lui échappe parce que tout pourra un jour servir. Une confidence devient une arme, une erreur ancienne une munition, une faiblesse personnelle un moyen de pression. Vauthey saisit avec beaucoup de justesse cette transformation du regard : l’autre n’est plus un être humain mais une source susceptible d’être exploitée.

On songe parfois à la cruauté sèche de certaines comédies italiennes, ailleurs à la tradition du roman satirique. Mais Christophe Vauthey possède surtout un ton qui lui appartient. Il ne juge presque jamais son personnage de l’extérieur. Il le laisse parler, s’enfoncer, se trahir. Plus Pierre Mignon se croit intelligent, plus il révèle sa petitesse. Plus il se rêve maître du jeu, plus nous devinons qu’il appartient lui-même au mécanisme qu’il pense contrôler.



C’est ce qui donne au livre sa saveur particulière. Derrière la farce noire et les coups bas se dessine quelque chose de profondément mélancolique : un homme a sacrifié sa vie à l’idée de réussir sans plus savoir ce que cette réussite pourrait lui apporter. Il accumule les informations sur les autres mais semble ne rien connaître de lui-même. Ses carnets sont pleins ; son existence, elle, apparaît absolument vide.



Court, nerveux, sarcastique, Carnets noirs se lit d’une traite. Christophe Vauthey réussit surtout cette chose difficile : faire sourire - et parfois rire - d’un monde dont il montre méthodiquement la violence. Sous les ambitions minuscules de Pierre Mignon apparaît une question autrement plus vaste. Que reste-t-il des hommes lorsque la réussite devient leur seule mesure ? La réponse de Christophe Vauthey est noire, évidemment. Délicieusement cruelle.

Par Vincent Hein

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