Droit de réponse : le coauteur d'un livre polémique débouté face à L'Humanité

La parution de l'ouvrage Histoire d’une falsification aux éditions de L'Artilleur, cosigné par Jean-Marc Berlière, Emmanuel de Chambost et René Fiévet, a été entourée d'une intense polémique. L'écriture du livre en lui-même découlait du discours prononcé par Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la « rafle du Vél' d’Hiv' », le 17 juillet 2022.

Le président de la République y reconnaissait alors la responsabilité de l'État français dans cet événement tragique, en notant : « Tout cela procédait d'une volonté et d'une politique gangrenée par l'antisémitisme, initiée dès juillet 1940 et dont les racines plongeaient dans les décennies de notre histoire qui précédaient. »

Estimant que le discours présidentiel prenait des libertés avec les faits historiques, Jean-Marc Berlière, agrégé d’histoire et docteur en histoire contemporaine, rédige alors avec Emmanuel de Chambost, ingénieur, et René Fiévet, économiste, le livre Histoire d’une falsification, publié en janvier 2023 par les éditions de l'Artilleur.

Un texte très discuté

Cette maison d'édition est familière des textes polémiques, notamment sur le Covid-19 ou sur le génocide rwandais, et la controverse ne tarde pas, une fois encore. En juillet 2023, l'historien Laurent Joly, spécialiste du régime de Vichy, consacre un long texte à l'ouvrage dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine (Belin). Tout en pointant les approximations du discours de Macron, il critique l'approche des trois coauteurs, et le manque de « sources nouvelles, inédites ou méconnues », selon lui, pour nourrir leur étude du régime de Vichy.

Par ailleurs, leur ouvrage, selon lui, « s’inscrit dans une histoire de l’histoire de Vichy et des crimes de la collaboration qui, depuis des décennies, ont suscité toute une littérature visant à en minimiser la gravité, jusqu’aux récentes provocations d’Éric Zemmour ». Laurent Joly faisait ici référence à des propos du polémiste d'extrême droite, qui soutient depuis 2014 que le régime de Vichy et Philippe Pétain avaient « sauvé » des juifs français, comme il l'exprimait notamment, en 2019, sur la chaine CNews.

En novembre 2024, le Comité de Vigilance face aux Usages publics de l'Histoire (CVUH), association qui porte un discours critique « sur les usages et mésusages publics de l’histoire », consacre à son tour un article au livre, pour conseiller la lecture de la critique de Laurent Joly. Michèle Riot-Sarcey, professeure émérite d’histoire contemporaine et d’histoire du genre à l’université Paris-VIII-Saint-Denis et vice-présidente du CVUH, y pointe que les coauteurs chercheraient « à minimiser les responsabilités initiales dans la catastrophe [la rafle du Vel d’hiv, NdR] du gouvernement de Vichy » et les qualifie d'« historiens révisionnistes » puis de « falsificateurs ».

Jean-Marc Berlière et René Fiévet accusent alors Michèle Riot-Sarcey et Natacha Coquery, professeure émérite d’histoire moderne à l’université Lumière Lyon 2, présidente de la CVUH, de « diffamation ». Le 16 octobre 2025, la 14e Chambre correctionnelle du Tribunal de Bobigny annule cependant la procédure, sans s'exprimer sur le fond, pour vice de forme, comme le rapportait L'Humanité le même jour.

Droit de réponse ou tribune ?

Ce même article de L'Humanité pousse alors René Fiévet à demander au journal l'insertion d'un droit de réponse. Le 5 janvier 2026, le quotidien la reçoit, mais y répond défavorablement, avant réception d'un autre texte, le 12 janvier, tout aussi retoqué, puis d'une troisième demande, le 15.

Face au refus de L'Huma de publier son droit de réponse, René Fiévet a assigné en référé Fabien Gay, directeur de la publication du quotidien, Nordine Idir, codirecteur de la publication, et la Société nouvelle du journal l’Humanité devant le tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2026.

Le demandeur, René Fiévet, assurait que sa demande d'insertion d'un droit de réponse avait été faite « dans des conditions conformes aux exigences de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ». À l'inverse, la défense de L'Humanité avançait plusieurs irrégularités, notamment un délai trop court entre deux demandes, un exercice du droit de réponse qui ne serait pas « purement personnel » ainsi qu'un texte « décorrélé de l'article qui l'a causé ».

Parmi ces arguments et quelques autres, le tribunal a retenu le dernier, estimant que la « deuxième partie du droit de réponse [...] vient en réalité, par l'analyse historique qu'elle développe, refaire le procès qui n'a pu se tenir au tribunal judiciaire de Bobigny en raison de l'annulation de la procédure et défendre les thèses de son ouvrage ». En somme, quand la publication initiale de L'Huma était un « compte-rendu judiciaire », selon le tribunal, le droit de réponse, lui, « avait dégénéré en tribune » au point d'être décorrélé de l'article l'ayant suscité, en particulier le dernier paragraphe sur le discours prononcé par Macron en juillet 2022.

Le refus de sa publication par L'Humanité « ne constitue pas un trouble manifestement illicite », ordonne le juge des référés, qui a débouté René Fiévet de l'ensemble de ses demandes. Le demandeur a aussi été condamné aux dépens, et à verser 1500 € à Fabien Gay, Nordine Idir et la Société nouvelle du journal l’Humanité.

Appel en vue

Contacté, René Fiévet nous indique qu'il fera appel de cette décision du tribunal, considérant que « l'article de L'Humanité n'est pas le compte rendu d'un débat judiciaire » et qu'« il n'y a pas lieu d'exonérer le journaliste de la responsabilité du contenu de l'article ». René Fiévet n'y a pas trouvé « le point de vue des auteurs du livre », y lisant plutôt « une charge unilatérale contre les auteurs du livre, ce qui justifie le droit de réponse que je sollicite ».

L'article de L'Humanité rappelle surtout les propos de Michèle Riot-Sarcey et Natacha Coquery ayant conduit au procès pour diffamation, sans entrer dans le détail des arguments, en raison de l'absence de débat sur le fond.

Par ailleurs, René Fiévet estime que « le juge fait une fausse application de l'article 13 de la loi sur la presse sur le droit de réponse », puisqu'il « n'est même pas nécessaire que le journaliste me mette en cause de façon dénigrante pour que je sollicite ce droit. Il suffit que l'article cite mon nom et contienne des allégations ou assertions me concernant, et que je conteste, pour que le droit de réponse me soit ouvert. »

Ce même article 13 de la loi du 29 juillet 1881 indique que « [l]e directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien [...] ».

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Quant à la décorrélation entre son texte et l'article, la référence au discours de Pithiviers de Macron en juillet 2022 se justifie, selon Fiévet, « puisque notre livre a été écrit en réaction contre ce discours, et c'est précisément son contenu qui est mis en cause dans l'article de L'Humanité ».

Sur l'accusation de révisionnisme, à l'origine de la polémique autour du livre, René Fiévet la rejette toujours, assurant que l'ouvrage « reprend une version des faits qui est celle de tous les historiens, sans exception, qui ont écrit sur le sujet ». « Dans le cas présent, le terme révisionniste doit être compris dans un sens péjoratif et dénigrant, comme étant la remise en cause d'un récit historique considéré comme bien établi et non susceptible de contestation. Utilisée dans ce sens, cette expression est directement issue de la culture politique stalinienne », conclut-il.

Photographie : Couverture du livre Histoire d’une falsification (L'Artilleur)

Par Antoine Oury

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