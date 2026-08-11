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20 titres dans la première sélection du Prix du Livre allemand 2026

205 livres participaient au Prix du Livre allemand, pour son édition 2026, mais seulement 20 ont été retenus au sein de sa première sélection, dévoilée ce 11 août. Une deuxième sélection sera établie le 8 septembre prochain.

Le 11/08/2026 à 12:34 par Antoine Oury

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Publié le :

11/08/2026 à 12:34

Antoine Oury

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La sélection du Prix du Livre allemand 2026

Shida Bazyar, Die Lücken (Verlag Kiepenheuer & Witsch, septembre 2026)

Helene Bukowski, Wer möchte nicht im Leben bleiben (claassen Verlag, février 2026)

Miriam Carbe, Unerwünschte Töchter (Carl Hanser Verlag, mai 2026)

Muri Darida, King Cobra (dtv, mars 2026)

Alisha Gamisch, Parasiti (Verlag Voland & Quist, mars 2026)

Franziska Gänsler, Orca (Kein & Aber, août 2026)

Tomer Gardi, Liefern (Tropen Verlag, février 2026)

Valeria Gordeev, Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle (S. Fischer Verlag, août 2026)

Elias Hirschl, Schleifen (Paul Zsolnay Verlag, janvier 2026)

Svenja Leiber, Nelka (Suhrkamp Verlag, février 2026)

Leh-Wei Liao, Glaszeit (Luchterhand Literaturverlag, août 2026)

Peggy Mädler, Selbstregulierung des Herzens (Verlag Galiani Berlin, février 2026)

Giuliano Musio, Aus anderem Holz (Luftschacht Verlag, septembre 2026)

Yade Yasemin Önder, Anti Müller (park x ullstein, février 2026)

Lukas Rietzschel, Sanditz (dtv, mars 2026)

Ingo Schulze, Das Wasser im August (S. Fischer Verlag, août 2026)

Heinz Strunk, Memories of Heidelberg (Rowohlt Verlag, juillet 2026)

Karosh Taha, Gulistan (DuMont Buchverlag, août 2026)

Lilli Tollkien, Mit beiden Händen den Himmel stützen (Aufbau Verlage, mars 2026)

Dana Vowinckel, Anton und Alma (Suhrkamp Verlag, septembre 2026)

Cette année, le jury réunit Cornelia Geißler (Berliner Zeitung), porte-parole, Theresa Donner (librairie heiter bis wolkig, Halle-sur-Saale), Jan Ehlert (NDR), Maha El Hissy (critique indépendante), Emily Grunert (Literaturbüro NRW), Stefanie Kreuzer (université de Cassel) et Adam Soboczynski (Die Zeit).

« Les ouvrages que nous avons sélectionnés vont des récits éclatés, d’une fascinante complexité, à des fresques de grande envergure, captivante, qui couvrent de longues périodes. Nous sommes particulièrement impressionnés par la manière dont le multilinguisme et les parcours divers des auteurs nourrissent une richesse littéraire qui interpelle », indique Cornelia Geißler dans un communiqué.

6 ouvrages seront retenus dans la prochaine sélection, assurant aux 5 finalistes une récompense de 2500 €, tandis que l'auteur ou l'autrice de l'ouvrage lauréat recevra 25.000 €. Le verdict sera annoncé à l'occasion de l'ouverture de la Foire du Livre de Francfort, le 5 octobre prochain.

À LIRE - Création du Prix Robert de Sorbon Essai, doté à hauteur de 10 000 €

Le Deutscher Buchpreis est attribué par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Son principal soutien est la Deutsche Bank Stiftung, avec pour partenaires la Foire du livre de Francfort et la ville de Francfort-sur-le-Main.

En 2025, le Prix du Livre Allemand avait été décerné à Dorothee Elmiger pour son roman Die Holländerinnen (Hanser).

Photographie : illustration, Katholische Kirche Vorarlberg, CC BY-NC-SA 2.0

 
 
 
 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

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