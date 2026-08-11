Un classique mexicain bientôt sur Netflix : Mal de amores

Près de 30 ans après avoir valu à Ángeles Mastretta le Prix Rómulo-Gallegos, Mal de amores passe à l’écran. L'adaptation se centre, comme le livre, sur Emilia Sauri, jeune femme dont l’émancipation personnelle accompagne les bouleversements politiques du Mexique au tournant du XXe siècle.

Netflix confirmait dès avril 2025 que la production de la série était achevée. La plateforme le présentait encore en janvier 2026 parmi ses principales productions mexicaines de l’année.

Une révolution politique et intime

Emilia Sauri grandit dans une famille libérale, entre discussions politiques, médecine et remèdes traditionnels. À mesure que le pays entre dans la période révolutionnaire, elle cherche elle aussi à se soustraire aux limites imposées aux femmes de son époque et à exercer la médecine.

Son histoire sentimentale se construit autour de deux hommes. Daniel Cuenca, compagnon de son enfance, choisit l'aventure et l'engagement révolutionnaire. Antonio Zavalza est au contraire un médecin qui tente de préserver une forme de paix au milieu de la guerre civile. Le triangle amoureux constitue moins une fin en soi que l'un des espaces dans lesquels Emilia Sauri revendique le droit de ne pas laisser les conventions décider à sa place.

Renata Vaca interprète Emilia Sauri, face à Juan Pablo Fuentes dans le rôle de Daniel Cuenca et Iván Amozurrutia dans celui d'Antonio Zavalza. Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente et Sofía Carrera complètent notamment la distribution.

La production a tourné notamment à Puebla, San Luis Potosí et Mexico, plusieurs sites historiques ayant servi à reconstituer le Mexique de la période révolutionnaire.

Le grand roman d’Ángeles Mastretta

Née à Puebla en 1949, la romancière et journaliste Ángeles Mastretta s'est fait connaître avec Arráncame la vida en 1985, traduit en France quatre ans plus tard par Michel Bibard sous le titre L’Histoire très ordinaire de la générale Ascencio, chez Gallimard. Elle a ensuite publié notamment Mujeres de ojos grandes, Puerto libre, Ninguna eternidad como la mía, Maridos ou encore La emoción de las cosas, qui ne semblent pas avoir connu d’édition française.

Mal de amores, son deuxième roman, paraît au Mexique en 1996 chez Alfaguara/Santillana. Le livre mêle chronique familiale, récit sentimental et histoire politique, de la fin du régime de Porfirio Díaz au soulèvement révolutionnaire de 1910 et aux affrontements qui lui succèdent.

En 1997, le roman reçoit le prix international de littérature Rómulo-Gallegos. Ángeles Mastretta devient alors la première femme à obtenir cette distinction, l'une des plus importantes du monde littéraire hispanophone. Une nouvelle édition de poche a été publiée en Espagne chez Booket en 2023, tandis que Seix Barral en a proposé une nouvelle édition mexicaine en juin 2026.

À LIRE - Attirés Malgré Nous : le diptyque de Mercedes Ron devient un film

L'adaptation Netflix pourrait remettre en lumière en France un roman récompensé et toujours édité en espagnol, mais qui n'est plus réellement présent dans les catalogues francophones.

#[pub-3]

La série est portée par Catalina Aguilar Mastretta, fille d’Ángeles Mastretta, qui participe à la réalisation, à l’écriture et à la production exécutive. Habituée du cinéma et de la télévision, elle adapte ici un univers qu’elle connaît intimement, aux côtés du réalisateur Humberto Hinojosa. Mal de amores devient ainsi la deuxième grande œuvre d’Ángeles Mastretta portée à l’écran, après Arráncame la vida, adapté au cinéma par Roberto Sneider en 2008.

Crédits photo : Netflix

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com