Suzanne Valadon l'insoumise

Agnès Clancier ne pose pas Suzanne Valadon devant nous : elle la dessine en mouvement. Un trait. Un effacement. Une reprise. Le roman s’ouvre sur Maurice immobilisé sous le regard de sa mère et donne aussitôt sa méthode : « Entrouvrir la porte seulement. Et laisser deviner. Suggérer. » Le corps, la pose, la lumière, les ombres font davantage que décorer une biographie ; ils deviennent la grammaire d’une femme qui fut modèle avant de retourner le regard et de devenir peintre.

C’est là la première force du livre. Valadon n’est jamais réduite à l’ancienne muse de Renoir, Toulouse-Lautrec ou Degas. Devant Maurice, déjà, « C’est elle, aussi. C’est elle, surtout. » Devant la toile, la création relève d’une nécessité physique : « Peindre comme d’autres prient. Peindre pour conjurer le sort. Faire plier le réel. »

Clancier saisit cette énergie par une prose souvent brève, syncopée, presque charbonneuse, capable de passer de l’élan à la morsure. La maternité, les amours, la pauvreté, les humiliations et la reconnaissance tardive ne forment pas des stations obligées : ils nourrissent un regard qui refuse l’embellissement.

Le roman devient moins souple lorsqu’il doit faire entrer dans le cadre la quantité de noms, d’expositions, de rencontres et de repères historiques attachés à cette existence. Par moments, la documentation affleure trop franchement ; certains artistes secondaires traversent la scène comme des cartels de musée, et quelques commentaires disent au lecteur ce que les tableaux ou les gestes avaient déjà rendu sensible. La chronologie biographique reprend alors le dessus sur l’incarnation.

Mais Clancier retrouve Valadon dès qu’elle revient au geste et à l’insolence. « L’art n’a pas de sexe. » Cette phrase concentre une conquête que le roman ne transforme jamais en slogan abstrait : elle se vérifie dans les nus, les couleurs, l’obstination d’une femme à n’obéir à aucune école. Vieillissante, Valadon peut dire : « Mon œuvre me tient lieu de souvenirs. » Le dernier mouvement, peuplé de morts et de Montmartre disparu, pourrait verser dans l’élégie ; il préfère une dernière provocation, peinte sur un vase : « Vive la jeunesse ! » Une conclusion à son image : pas sage, pas décorative, encore vivante.

Sortie le 25 août.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026