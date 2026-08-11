Base Toundra : Olivier Truc fissure le mythe de la neutralité suédoise

Le premier coup de force tient au décor. Rien ici ne sert de carte postale. La toundra commande. Elle juge les imprudents, ridiculise les certitudes, rappelle aux militaires qu’un uniforme ne protège de rien. Torkel Nutti résume la règle en quelques mots : « Il respecte le froid, et le froid le sait. » Maria-Pia Tedelius la transforme en doctrine de combat : « Le froid est une arme. Celui qui l’ignore est déjà mort. » Truc excelle dans ces scènes physiques où l’équipement, la fatigue, le vent et la neige produisent eux-mêmes du suspense. On ne regarde pas l’Arctique : on y perd progressivement la sensation de ses doigts.

Cette précision irrigue aussi les scènes aériennes. Stig Blumfors, pilote suédois affecté à cette base oubliée, traverse la guerre comme on vole dans un ciel où les instruments cesseraient peu à peu de répondre. Sa force tient justement à son absence d’héroïsme démonstratif. Il voudrait rester soldat, obéir, maintenir une ligne. L’Histoire l’oblige à comprendre que la ligne n’existe plus. « Un pilote ne devrait s’occuper que de voler. » Toute sa tragédie tient là : vouloir un métier quand l’époque réclame une conscience.

Car Base Toundra raconte moins la neutralité suédoise qu’il ne la met sous pression. Concessions faites à l’Allemagne, arrangements, secrets, or nazi, silences administratifs : à mesure que les carnets avancent, le grand récit national se lézarde. L’auteur évite pourtant le roman-thèse. Il préfère les contradictions, les petites lâchetés, les hommes qui détournent les yeux et ceux qui continuent de croire qu’ils peuvent sauver quelque chose. Jusqu’à cette phrase, glaciale parce qu’elle pourrait figurer sur une porte d’archives : « Tout ça ne s’est jamais passé, capitaine. »

Le montage entre 1939-1945 et 2023 fonctionne précisément parce que le présent n’est pas un commentaire plaqué sur le passé. Guy Puech et Maria-Pia lisent Blumfors, mais finissent surtout par découvrir combien ses dilemmes leur reviennent sous une autre forme : adhésion de la Suède à l’OTAN, tensions avec la Turquie, sort des Kurdes, opérations militaires dans le Grand Nord. Le parallèle est parfois appuyé, mais il donne au récit sa profondeur politique. L’Histoire ne bégaie pas exactement ; elle change d’uniforme.

Olivier Truc sait aussi laisser parler les blancs. Quand Blumfors n’écrit plus, son silence prend davantage de poids que ses rapports. Maria-Pia le comprend : « Finalement, on devine plus son état d’esprit quand il n’écrit rien. » C’est l’une des belles idées de l’ensemble : faire de l’absence de trace une trace supplémentaire.

Cette densité documentaire possède néanmoins son revers. L’écrivain veut beaucoup transmettre : tactique arctique, aviation, renseignement, élevage des rennes, mémoire sami, géopolitique, histoire de la neutralité. Le plus souvent, tout cela nourrit la matière romanesque. Par endroits, la mécanique se voit. Certains dialogues servent davantage à faire passer une information qu’à faire vivre ceux qui parlent, et quelques explications doublonnent ce que la scène avait déjà rendu évident. Le texte gagnerait parfois à couper plus tôt, à faire davantage confiance au lecteur.

Le versant contemporain convainc d’ailleurs moins que celui de Blumfors. Guy Puech a du panache, de la mauvaise humeur, une énergie immédiate ; Maria-Pia, une raideur qui se fissure avec justesse. Leur rapprochement reste pourtant plus attendu que le reste, tandis que quelques plaisanteries de chambrée détendent une tension qu’on aurait volontiers laissée se resserrer. Trulsson, enfin, constitue une figure de lâcheté institutionnelle très efficace, mais ses bassesses deviennent parfois insistantes et rognent son ambiguïté.

Reste le cœur du livre : les morts et ceux qui les portent. À mesure que l’enquête avance, l’affaire d’État se transforme en histoire de filiation, de mémoire empêchée, de noms effacés. Une phrase frappe alors plus fort que les révélations : « Une tombe anonyme, comme Joseph Vivarès, deux hommes à qui on a volé leur mort. » Et Brihta, bien avant, avait donné la clé dans une confidence presque nue : « Il était comme toi, il rêvait d’un destin tragique. »

Base Toundra n’est donc ni un polar strict, ni un pur récit de guerre, ni une simple fresque historique. C’est une histoire de terrain, de conscience et de mémoire, parfois trop désireuse de tout expliquer, mais capable de faire tenir dans un paysage blanc tout ce qu’un pays a tenté de recouvrir. Sous la neige, chez Olivier Truc, rien ne disparaît vraiment. Tout attend.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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