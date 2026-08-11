Thomas Gunzig : “La mort manque de perspective

Tom, lui, n’a rien du pionnier cosmique. Il entretient des robots nettoyeurs, élève Lou, sa fille, compose avec Léa, son ex-compagne physicienne, et se soumet aux examens psychologiques imposés par son employeur. Ici, l’air, l’eau, l’espace, le travail et jusqu’à l’équilibre mental ont leur protocole. « Quand le système commençait à douter de vous, ça pouvait vraiment mal tourner. »

Gunzig est particulièrement bon (voire redoutablement efficace... très redoutablement efficace) dans cette science-fiction de la banalité : le futur ne devient pas inquiétant parce qu’il possède des technologies prodigieuses, mais parce qu’elles finissent par ressembler à un badge d’entreprise, un abonnement Uber ou un règlement intérieur. L’absurde n’a pas disparu. Il s’est automatisé.

Au centre du dispositif, une anomalie : Lou. Sa naissance ne devrait tout simplement pas avoir eu lieu. « Une grossesse dans ces conditions n’était pas improbable, elle était rigoureusement impossible. » À partir de cette impossibilité, le livre change de peau. L’anticipation se laisse contaminer par le fantastique, le thriller par l’histoire de fantômes, la spéculation quantique par une interrogation beaucoup plus ancienne : que reste-t-il de nous une fois morts ?

L'idée la plus séduisante qui soit

Les revenants n’abolissent pas la science, ils surgissent au bout de son raisonnement. Mémoire, gravité, information et conscience deviennent les pièces d’une même mécanique. Gunzig pousse très loin cette collision entre rationalité et surnaturel, sans jamais abandonner son goût du décalage. Même l’au-delà se fait rabrouer : « La mort manque de perspective. Intellectuellement, ça ne va pas te plaire. » Une phrase suffit à dégonfler toute tentation de grandiloquence.

Ce mélange de vertige et de trivialité donne au récit son énergie. L’auteur peut évoquer l’effondrement climatique, la fin du monde ou des milliards de consciences mortes puis revenir, une ligne plus loin, à une combinaison défectueuse, une odeur de transpiration ou un sandwich. Les personnages restent ainsi très terrestres au moment même où l’univers devient incompréhensible. Ils jurent, paniquent, raisonnent de travers, aiment mal. Surtout, ils continuent d’avancer.

Le moteur affectif se loge ailleurs encore : dans le lien entre Léa, Tom et Lou. Derrière les particules, le carbotitanium et les dérives temporelles se cache une famille bancale mais profondément vivante. Gunzig donne alors à son appareillage théorique une douceur inattendue : « Un souvenir est une créature vivante, délicate et sensible. » La formule pourrait sombrer dans le sentimental ; elle y échappe parce que tout le livre travaille précisément à lui donner une réalité presque matérielle. L’émotion n’annule plus la physique. Elle devient l’une de ses forces.

Cette ambition a cependant son coût. Gunzig aime savoir comment fonctionnent ses machines et, surtout, il aime que le lecteur le sache aussi. Gravitation quantique à boucles, longueur de Planck, production énergétique, propriétés du carbotitanium, dérives temporelles : certaines séquences freinent franchement la course pour ouvrir le capot. « Le réel est une succession de longueurs minimales. » Fascinant lorsque la théorie nourrit l’inquiétude, mais l’univers gagne en solidité ce que la narration perd momentanément en vitesse.

Sauf que Spectres ne se réduit ni à sa plomberie quantique ni à sa fable écologique. Il parle surtout de curiosité, cette pulsion magnifique et potentiellement catastrophique qui pousse l’être humain à ouvrir, démonter, mesurer, traverser. Chez Gunzig, le péché originel n’est peut-être pas d’avoir mangé le fruit : c’est d’avoir voulu savoir quel goût il avait. Et au terme de l’apocalypse, des fantômes, de la physique et du deuil, tout tient finalement dans une phrase minuscule : « Je vais aller voir ça, se dit-elle avec curiosité. »

Il fallait probablement terminer ainsi. L’humanité vient peut-être de ruiner plusieurs dimensions, mais quelqu’un, quelque part, aperçoit encore quelque chose au loin et décide d’aller vérifier. Mauvaise idée, sans doute. Excellente littérature.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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