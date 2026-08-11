Jean Gabin, cet acteur qui racontait la France mieux que personne

Il semblerait, lorsqu’on y pense, que la France tout entière revenait à Jean Gabin. Elle s’incarnait dans sa façon de parler, de se taire, de regarder les autres, de s’agacer du monde et de ne jamais céder à l’emphase. Elle était dans cette autorité sans démonstration qui lui permettait d’être tour à tour ouvrier, cheminot, truand, commissaire, paysan ou président du Conseil sans jamais cesser d’être Gabin.
Le 11/08/2026 à 10:52 par Vincent Hein
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11/08/2026 à 10:52
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La Revue des Deux Mondes consacre son numéro d’été à « Monsieur Gabin ». Deux mots qui finalement se suffisent. Car il existe des acteurs que l’on admire, d’autres que l’on célèbre, et quelques-uns seulement qui finissent par appartenir à leur pays. Jean Gabin est de ceux-là.
L’exercice était pourtant périlleux. Tout semble avoir été écrit sur lui. Les films ont été vus et revus, les répliques sont entrées dans la langue commune, Audiard est devenu une mythologie nationale et Gabin lui-même pourrait disparaître sous le monument que la mémoire collective lui a construit. Le remarquable dossier proposé par La Revue des Deux Mondes réussit précisément le contraire. Il rend l’homme à l’acteur et l’acteur à son époque.
Jean-Michel Djian revient sur la légende du XXe siècle, Christian Authier retrace quant à lui son odyssée cinématographique, Philippe Delaroche explore le couple formidable que formèrent l’ombrageux Gabin et l’espiègle Audiard. À travers ces textes se dessine progressivement beaucoup plus qu’un portrait de comédien. Une histoire française apparaît, avec ses grandeurs, ses contradictions, ses colères, ses fidélités et ses métamorphoses.
Car Gabin aura presque tout été. Jeune homme tragique chez Carné et Renoir, il devient après-guerre un homme d’autorité, puis un patriarche. Peu d’acteurs auront ainsi grandi avec leur pays. Le prolétaire romantique de La Bête humaine ou du Quai des brumes ne disparaît pas lorsqu’arrive le Gabin de Touchez pas au grisbi, du Président, d’Un singe en Hiver ou du Clan des Siciliens. Il s’est épaissi, assombri, embourgeoisé peut-être…
Comme la France elle-même. C’est là que ce numéro trouve sa véritable force. Il ne cède jamais tout à fait à la nostalgie. Gabin n’est pas convoqué pour regretter une France disparue, mais pour comprendre ce qu’un acteur peut recueillir d’une société jusqu’à devenir son miroir. Il possédait ce privilège réservé aux très grands comédiens : lorsqu’il entrait dans une pièce, s’asseyait à une table, allumait une cigarette ou regardait un adversaire, quelque chose était déjà arrivé.
Et puis il y avait cette langue, si belle, si grande, qui savait la valeur d’un silence, d’un mot retenu, d’une syllabe appuyée. Audiard comprit admirablement sa musique et lui donna quelques-unes de ses partitions les plus éblouissantes. Mais réduire Gabin aux « répliques cultes » serait oublier que son art reposait précisément sur ce qui précédait et suivait la phrase : le regard, l’attente, l’économie du geste.
On referme ce très beau numéro avec une envie immédiate, celle de revoir tous ses films. C’est sans doute le plus beau compliment que l’on puisse adresser à une revue consacrant un dossier à un acteur disparu depuis un demi-siècle. Elle ne l’embaume pas. Elle ne le déterre pas. Elle le remet magistralement en mouvement.
Par Vincent Hein
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