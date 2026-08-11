En Allemagne, le “déclin de la lecture” inquiète le secteur du livre

Panique outre-Rhin : les données économiques du secteur du livre, pour l'année 2025, font état d'un net recul du chiffre d'affaires général, à -2,7 %, soit 9,62 milliards €. L'Association des éditeurs et des libraires allemands estime par ailleurs que le nombre d'acheteurs de livres a considérablement reculé sur les derniers mois, à -4,9 %.

L'une des craintes du secteur semble se concrétiser : le non-renouvellement du lectorat — et, donc, des consommateurs. Ainsi, la plus importante baisse du nombre d'acheteurs de livres est identifiée du côté des 10-15 ans, avec un déclin de 30,6 % par rapport à l'année précédente, et un montant moyen des dépenses annuelles en baisse de 23,8 %.

Les 20-29 ans se détournent aussi des livres, ou en tout cas de leur achat, avec des ventes qui se contractent de manière substantielle (- 17,8 %), tout comme les montants engagés (- 8,5 %).

Seul motif de réjouissance du côté de la jeunesse, une résistance pour la tranche d'âge 16-19 ans, dont les volumes d'achat sont en hausse (+ 7,7 %) et qui n'ont pas réfréné leurs dépenses (+ 6,3 %). L'intérêt pour la lecture de cette population aux portes de l'âge adulte avait été identifié au cours des années précédentes, et l'association professionnelle s'en réjouissait, y voyant un véritable levier de croissance pour l'avenir.

Au vu de la tendance actuelle, l'heure est plutôt aux inquiétudes, voire aux reproches à l'encontre des pouvoirs publics. « Des décennies de négligence en matière d'éducation ont conduit à ce déclin progressif des compétences de lecture », affirme Sebastian Guggolz, président du Börsenverein des Deutscher Buchhandels. « Le résultat apparait aujourd'hui dans les données économiques. Celles-ci doivent réveiller les décideurs : des mesures immédiates et solides doivent être mises en œuvre pour améliorer les niveaux de lecture », martèle-t-il.

Un contexte défavorable

L'environnement allemand évoque bien entendu la situation en France. Peter Kraus vom Cleff, directeur exécutif du Börsenverein, ajoute au déclin de la lecture d'autres écueils : « [U]ne économie dégradée et l'inquiétude des consommateurs amplifient le recul du chiffre d'affaires du marché du livre », avance-t-il en citant la forte tendance à l'épargne de la population allemande.

Les ventes de livres au sein des librairies et autres points de vente physiques ont aussi reculé en 2025, de 3,7 %, à 3,93 milliards €, soit une part de marché de 40,8 %. Les ventes en ligne, elles, sont restées relativement stables, à 2,5 milliards €, pesant pour 26,1 % du résultat du secteur du livre en 2025. Si les livres audio ont de nouveau effectué un bond économique (le chiffre d'affaires est en hausse de 13,2 %, porté par le streaming), les livres numériques conservent le même niveau.

Comme en France, à nouveau, la littérature a tenu bon au sein de ce contexte difficile, avec une légère hausse de son chiffre d'affaires (+ 1,2 %). Sans surprise, deux genres l'ont porté, le young adult (+ 4,8 %) et le new adult (+ 9,6 %), qui s'adressent en partie, justement, à la tranche d'âge 16-19 ans.

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Face à cette tendance au repli, l'industrie contracte sa production, avec 52.644 nouveaux titres publiés en 2025, contre 58.346 l'année précédente (- 9,8 %). D'un côté du Rhin comme de l'autre, un nouveau point commun émerge, avec la montée en puissance des titres du fonds, publié depuis plus d'un an au moment de leur achat, qui représentent 57 % des livres vendus en 2025.

2026 ne s'annonce pas meilleure pour l'industrie du livre allemande : les données de la première moitié de l'année font apparaitre un nouveau recul des ventes, de 4,5 %.

Photographie : illustration, Katholische Kirche Vorarlberg, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

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