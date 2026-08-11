Ces vieux livres de cuisine racontent l’histoire de Hong Kong

Un livre de cuisine bien servi porte parfois les traces de sa carrière : coins fatigués, pages marquées, recettes auxquelles on revient. À la PMQ Taste Library, ce genre d’objet change de statut. Présentée du 3 juillet au 30 août 2026, l’exposition Treasured Recipes (食譜藏珍) traite l’imprimé culinaire comme un document historique, capable de conserver autant une technique qu’une manière de vivre.

Une ville qui se lit à table

Conçu par la bibliothèque avec Word by Word Collective et co-commissarié par Michael Lui Ka-chun, éditeur du collectif, le parcours réunit plus de vingt recueils, magazines et manuscrits personnels, dont plusieurs titres rares ou épuisés. PMQ (NdR : explication de cet acronyme étrange plus bas) les répartit en quatre ensembles, du foyer à l’histoire, puis des recettes de grands maîtres à la création. Derrière les ingrédients et les gestes apparaissent ainsi des époques, des habitudes et leurs modes de transmission.

Le point de départ est hongkongais. Le South China Morning Post rappelle que, dans les années 1960, l’afflux migratoire et l’essor d’une classe moyenne accompagnent un intérêt accru pour la préparation des repas à domicile. Livres de recettes et émissions gastronomiques gagnent alors en popularité. Quelques décennies plus tard, ces publications renseignent donc autant sur ce que l’on mangeait que sur la manière dont le savoir culinaire circulait.

L’un des témoins les plus parlants est Lisa Yam’s World, revue populaire dans les années 1980 et 1990. Lisa Yam, connue sous le nom de « Mrs Fong », animait également l’émission Mrs Fong’s Kitchen. Dans les vitrines,Young Post a retrouvé ses manuscrits originaux écrits à la main, ses premiers ouvrages de référence et du matériel télévisuel d’archives. Une même culture domestique se laisse ainsi suivre du cahier à la revue, puis de la page à l’écran.

Une publication de la série 30 Years in the Kitchen, de Chan Wing, figure également dans la sélection. Plus loin, le regard quitte les foyers pour rejoindre les cuisines professionnelles, avec des imprimés consacrés aux traditions cantonaises et aux établissements qui ont contribué à les transmettre.

Des fourneaux de restaurant aux rayonnages

Parmi ces documents, The Legacy of Shunde: Fung Shing Restaurant’s Master Chef Tam Kwok King porte sur le chef Tam Kwok King du Fung Shing Restaurant. Plusieurs titres anciens du célèbre Yung Kee, à Central, sont pour leur part signalés comme épuisés. Méthodes de cuisson, travail au wok, ingrédients moins courants : ces volumes fixent par l’écrit des techniques dont les pratiques et les conditions de transmission évoluent.

Aux publications anciennes répondent les collections personnelles de professionnels contemporains : Jayson Tang Wai-san, chef exécutif chinois du Man Ho Chinese Restaurant, Peter Pang, fondateur de Big JJ Seafood Hotpot, et ArChan Chan, cheffe exécutive de Ho Lee Fook. Le champ s’élargit alors du livre édité aux documents et références de travail accumulés par celles et ceux qui cuisinent.

Ce déplacement est revendiqué par Michael Lui, qui résume l’intérêt du papier en quelques mots : « Lire un livre de cuisine permet de ralentir, d’observer les détails et de réfléchir. » Craig Au-Yeung, écrivain et cofondateur de la Taste Library, insiste de son côté sur les liens que ces ouvrages entretiennent avec la mémoire, les émotions et la vie quotidienne.

La déclaration pourrait sonner comme un plaidoyer de bibliophile vaguement affamé. Elle correspond surtout au fonctionnement du lieu : ici, les recettes se lisent autant qu’elles se préparent.

Une bibliothèque où le papier passe en cuisine

La PMQ Taste Library n’est pas née pour les besoins de l’exposition. Créée en 2015 par PMQ avec Craig Au-Yeung, elle conserve aujourd’hui plus de 2.000 titres consacrés aux cultures alimentaires du monde : littérature gastronomique, recueils classiques, ouvrages de référence et magazines. Une cuisine et des salles polyvalentes complètent les rayonnages, afin d’accueillir ateliers et rencontres.

Le décor possède lui aussi son histoire. PMQ occupe les anciens Police Married Quarters de Hollywood Road, construits en 1951 pour loger des policiers et leurs familles. Le gouvernement hongkongais a engagé la préservation et la reconversion du site en 2009 ; après rénovation, l’ensemble a commencé à fonctionner sous le nom de PMQ en 2014, comme plateforme consacrée notamment aux industries créatives. Son histoire remonte même plus loin : l’emplacement avait auparavant accueilli la Central School, future Queen’s College.

Treasured Recipes inaugure désormais le programme Guest Curator de la bibliothèque. De juillet 2026 à mars 2027, trois équipes créatives doivent y déployer autant de programmations successives autour de la culture alimentaire. Pour cette première séquence, les vitrines ont été prolongées par des rendez-vous pratiques : reconstitution de plats tirés de recettes centenaires, démonstrations et atelier consacré à la conservation des recettes familiales, conduit par la documentariste Dora Choi avec Michael Lui.

L’exposition reste accessible jusqu’au 30 août 2026, du mercredi au dimanche, de 13 h à 18 h. Le billet adulte coûte 20 dollars de Hong Kong et donne également accès à la Picture Book Library voisine.

Crédits photo : PMQ Taste Library

Par Cécile Mazin

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