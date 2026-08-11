Bac, prix, cinéma : l’occasion repart aussi à la rentrée

Le livre déjà lu possède une qualité que l’édition neuve lui envierait presque : il peut revenir plusieurs fois. Une récompense, une adaptation très visible ou une prescription scolaire, et le titre que l’on croyait rangé reprend place dans les recherches. Dans son communiqué du 11 août, momox distingue quatre accélérateurs : les prix d’automne, les passages à l’écran, l’arrivée d’un nouvel épisode de série et les programmes scolaires. L’entreprise ayant pour modèle de racheter directement des ouvrages aux particuliers avant de les revendre, le conseil de calendrier n’a évidemment rien de désintéressé.

Premier cas avancé : Laurent Mauvignier. Dans les deux semaines suivant son Goncourt 2025 pour La Maison vide, les pages consacrées à l’auteur sur momox shop auraient progressé de 271 % par rapport aux deux semaines précédentes. Pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Renaudot 2025 avec Je voulais vivre, l’entreprise annonce +122 %.

Le Goncourt de Laurent Mauvignier et le Renaudot d’Adélaïde de Clermont-Tonnerre ont été annoncés par ActuaLitté le 4 novembre 2025. Les pourcentages, eux, proviennent exclusivement de momox : aucun volume absolu de consultations, aucun chiffre de transactions ne les accompagne. Un thermomètre maison, donc, pas un relevé de caisse.

Le clic n’est pas encore une vente

Le phénomène dépasse pourtant largement une plateforme. La grande étude consacrée au livre d’occasion, publiée en avril 2024 par le ministère de la Culture et la Sofia et réalisée en 2022-2023, mesure l’ampleur prise par la seconde main. En 2022, environ 16 % des Français avaient acheté au moins un ouvrage usagé. Celui-ci pesait près de 20 % des exemplaires acquis, mais moins de 10 % des sommes dépensées, notamment en raison d’un prix environ deux fois et demie inférieur à celui de l’imprimé neuf.

La littérature concentrait plus de la moitié des volumes achetés de seconde main. L’enquête relevait encore que quatre Français sur dix avaient déjà revendu un ouvrage ; parmi ces vendeurs, deux sur trois en cédaient moins de dix par an, pour un gain inférieur à 50 €. Voilà qui remet le « bon moment pour vendre » à sa juste place : pour une large partie des particuliers concernés, il s’agit davantage de dégager quelques rayonnages que d’ouvrir une succursale de Drouant dans le salon.

Cette progression s’est accompagnée d’un déplacement des circuits : l’étude relève le développement des échanges entre particuliers sur Leboncoin ou Vinted et l’installation d’acteurs spécialisés comme momox, tandis que les canaux physiques n’ont pas profité du phénomène dans les mêmes proportions. ActuaLitté avait d’ailleurs consacré en avril 2024 une analyse détaillée de cette transformation du marché.

Au bac, trois œuvres, un choix

La rentrée scolaire offre un cas plus tangible encore. Pour 2026-2027, Le Chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes, Pot-Bouille d’Émile Zola et Pluie et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart figurent bien au programme de première générale pour l’objet d’étude « Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle ».

Mais le Bulletin officiel est précis : parmi les trois propositions de chaque objet d’étude, le professeur en choisit une. En voie technologique, Pot-Bouille cède la place à Thérèse Raquin, tandis que Chrétien de Troyes et Simone Schwarz-Bart demeurent retenus.

La prescription peut néanmoins déplacer très concrètement les achats. ActuaLitté l’avait mesuré le 15 septembre 2023 : pour sa troisième année au programme du bac, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce prenait la tête des ventes de la semaine 36, avec 23.351 exemplaires. Dans le même classement, Manon Lescaut, Sido et les Cahiers de Douai occupaient eux aussi le haut du tableau. Un an auparavant déjà, on constatait encore que les textes prescrits s’immisçaient dans les meilleures ventes de septembre. La rentrée des classes n’a donc nul besoin d’un argumentaire commercial pour montrer qu’elle sait réveiller le fonds.

Quand l’écran rallume le fonds

Même mécanique avec le cinéma. Momox indique +102 % de pages vues pour L’Étranger autour de la sortie, le 29 octobre 2025, du film de François Ozon adapté de Camus, et +158 % pour le roman d’Emily Brontë au moment de Hurlevent, la relecture d’Emerald Fennell. Pour les évolutions de fréquentation, en revanche, même réserve que précédemment : il s’agit du trafic enregistré par momox, non d’exemplaires écoulés.

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Le calendrier fournit en revanche des jalons solides pour les prochains mois. Verity, adapté du roman de Colleen Hoover, est annoncé par Sony Pictures France pour le 30 septembre 2026. ActuaLitté avait également signalé dès janvier le retour de Lupin pour une quatrième partie à l’automne 2026 ; Netflix la programme désormais au 23 octobre. Nuance utile : la série n’adapte pas un volume déterminé de Maurice Leblanc ; elle suit Assane Diop, gentleman cambrioleur inspiré de l’univers et du personnage d’Arsène Lupin.

La bande dessinée connaît le même effet de rappel. Momox affirme que les pages liées à Astérix avaient augmenté de 104 % autour de la parution d’Astérix en Lusitanie, le 23 octobre 2025. Cet automne, Dupuis publiera le 21 octobre Des Boum et des Paf, tome 23 de Gaston, scénarisé par Lewis Trondheim et dessiné par Delaf. Dargaud suivra le 6 novembre avec Saint Lucky Luke, douzième aventure de la série signée Jul et Achdé d’après Morris.

Crédits photo : geralt CC 0

Par Clément Solym

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