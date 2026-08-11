Dans l'Iowa, la lutte contre la censure de livres se poursuit au tribunal

Les recours en justice contre la censure de livres, aux États-Unis, se succèdent, mais ne se ressemblent pas forcément. Le groupe Penguin Random House, multinationale de l'édition particulièrement engagée dans ce combat, communique ainsi sur une plainte amendée déposée auprès de la cour de district pour le district sud de l'Iowa, le 27 juillet dernier.

Cette procédure fait suite à un semi-échec dans la lutte contre la loi SF 496, promulguée par la gouverneure républicaine Kim Reynolds en mai 2023. Cette législation entendait s'attaquer aux livres comportant « des descriptions ou des représentations visuelles d'actes sexuels » ainsi qu'aux cours ou débats autour de la sexualité ou du genre, dans les établissements scolaires.

Elle se caractérisait, comme cela est souvent le cas avec les textes prétendant « protéger les mineurs », par une grande imprécision dans les termes, qui en faisait un véritable instrument de contrôle des lectures autorisées. Ainsi, tout ouvrage évoquant des relations sexuelles, la sexualité, voire de simples relations amoureuses pouvait être considéré comme comprenant « des descriptions d'actes sexuels », et ainsi écarté des bibliothèques scolaires ou mis hors de portée des mineurs au sein des bibliothèques publiques.

Après une injonction préliminaire bloquant l'application de cette loi, l'État de l'Iowa avait fait appel et obtenu gain de cause, en avril dernier. Cette décision autorisait donc à nouveau l'application de cette législation, en restreignant tout de même ses dispositions : l'État ne pouvait plus, par exemple, réprimer les revendications et expressions des élèves, au sein des établissements, concernant les identités et droits LGBTQIA+.

Changement de tactique

Penguin Random House et d'autres éditeurs coplaignants, Hachette, HarperCollins, Macmillan, Simon & Schuster et Sourcebooks, accompagnés par une organisation d'auteurs, l'Authors Guild, ont modifié leur angle d'attaque de la loi SF 496.

Dans un communiqué, le groupe Penguin Random House explique ainsi qu'une nouvelle plainte demande à la justice de protéger 9 titres en particulier. « Par notre plainte modifiée, nous demandons au tribunal de faire appliquer strictement la loi concernant des ouvrages qui n’auraient jamais dû être retirés des bibliothèques des écoles et ainsi d’établir une jurisprudence qui protège les œuvres présentant une valeur littéraire et historique exceptionnelle », souligne Dan Novack, vice-président et avocat général associé chez Penguin Random House.

En somme, la plainte insiste sur le fait que la loi SF 496 aurait été appliquée de manière abusive aux titres cités et, par extension, que les centaines de titres qu'elle a écartés pourraient l'avoir également été. « Nous pensons que cette démarche pourrait aboutir au retour dans les rayons de dizaines de titres », espère encore Novack, interrogé par Publishers Weekly.

Les 9 titres sont des classiques, largement visés par la vague de censure qui s'abat sur les États-Unis depuis quelques années. On y trouve ainsi 1984 et La Ferme des Animaux de George Orwell, Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Un enfant du pays de Richard Wright, Nineteen Minutes de Jodi Picoult, Le Viol de Nankin d'Iris Chang, Vous parler de ça de Laurie Halse Anderson et Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee.

Une tendance générale

En choisissant de concentrer leur action sur cette dizaine de titres, les plaignants entendent démontrer plus aisément leur valeur littéraire, historique et éducative. Et, par la même occasion, la dangerosité de la loi SF 496, qui a écarté ces mêmes titres des ouvrages mis à disposition des élèves américains, violant ainsi leur droit à la liberté d'expression garantie par le Premier amendement de la Constitution américaine.

À LIRE - L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Depuis juillet 2021, PEN America a recensé exactement 22.810 cas de retrait ou de restriction de livres dans les écoles publiques américaines, répartis dans 45 États et 451 districts scolaires. Pour la seule année scolaire 2024-2025, l’organisation en a compté 6870 dans 87 districts de 23 États, selon son bilan publié le 1er octobre 2025. Un même titre pouvant être concerné par plusieurs décisions locales, ces données mesurent des cas d’interdiction et non un nombre d’ouvrages uniques.

L’American Library Association a, de son côté, recensé 4235 titres uniques contestés en 2025. Son Bureau pour la liberté intellectuelle a comptabilisé 5668 retraits de livres, soit 66 % des ouvrages concernés par les contestations documentées, ainsi que 920 restrictions d’accès — déplacement dans une section réservée ou autorisation parentale obligatoire, notamment. Selon l’association, 92 % des contestations provenaient de groupes de pression, de responsables publics ou de décideurs institutionnels, contre moins de 3 % de parents agissant individuellement.

Photographie : Les couvertures de quelques ouvrages fréquemment visés par la censure aux États-Unis (illustration, UCCS Kraemer Family Library, CC BY-NC-SA 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com