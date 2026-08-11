Attirés Malgré Nous : le diptyque de Mercedes Ron devient un film

Le diptyque Attirés Malgré Nous, composé de Marfil et Ébène — le premier tome doit paraitre chez Hachette Lab en septembre prochain (l'auteur de la traduction n'est pas précisé à ce jour) — se change en film pour Amazon Prime Video.

Le casting réunit Ester Expósito, Hugo Diego Garcia, Eric Masip, Pablo Molinero ou encore Zoe Bonafonte, tandis que le scénario adapté des romans est signé par Sofía Cuenca.

La plateforme d'Amazon a déjà accueilli plusieurs adaptations de romans de Mercedes Ron, avec la saga À contre-sens, également produite par Álex de la Iglesia. La diffusion d'Attirés malgré nous est prévue à partir du 9 septembre prochain.

Par Antoine Oury

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