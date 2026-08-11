Cette université fête les 100 ans d’un département qui n’a jamais existé

Sur le papier, le Department of Euterpe a tout d’une institution respectable : cent ans d’activité, des archives, des chercheurs, des habitudes de travail, jusqu’à une production scientifique. Reste un léger problème de dossier : il n’a jamais existé.

Le Warburg Institute ne cherche d’ailleurs pas à entretenir longtemps le malentendu. Il présente cette entité imaginaire, baptisée d’après la muse grecque de la musique et du chant, comme une « fiction institutionnelle », supposée collecter et étudier les sons depuis 1926.

La plaisanterie a pris corps avant l’ouverture de l’exposition. Le 12 janvier 2026, Time Is Away — collaboration de l’artiste Jack Rollo et de l’historienne de la culture Elaine Tierney — ouvrait déjà ce faux service dans le cadre de sa résidence au Warburg. Plus de 1 000 vinyles tirés de leur collection y trouvaient temporairement place, avec un programme assez peu administratif : les reclasser selon le singulier système documentaire de la maison. Le projet était alors présenté lors d’un séminaire du Warburg.

Depuis le 17 juin, et jusqu’au 3 octobre, la galerie donne à cette bureaucratie imaginaire une matérialité plus convaincante. La pièce ressemble à la rencontre d’une salle d’écoute, d’un bureau universitaire désordonné, d’archives et d’un laboratoire audio. Brochures, vieux ordinateurs, téléphones, disques et livres composent les traces d’un siècle qui n’a pas eu lieu.

Prière de toucher

Si certains éléments demeurent protégés comme dans une exposition classique, une bonne partie de ce qui repose sur les bureaux et les rayonnages peut être saisie, lue ou feuilletée. Dans un un reportage du Wallpaper* on relève que parmi les ouvrages Malone Dies, de Samuel Beckett, et Revelations of Divine Love, de Julienne de Norwich.

Ses chercheurs inventés ont aussi des travaux à mener : l’un d’eux prépare un doctorat fictif consacré aux dimensions sonores du département. Quitte à créer une administration de toutes pièces, autant prévoir le troisième cycle.

Au centre, une composition associative se déroule pendant environ sept heures. Jack Rollo et Elaine Tierney ne s’attendent pas à ce qu’un visiteur l’écoute d’un trait. Près de la moitié est constituée de citations puisées dans les matériaux recueillis au fil du projet : documents et rapports du Warburg, littérature et autres sources. Les romancières Penelope Fitzgerald et Barbara Pym y côtoient ainsi les archives de l’établissement.

Cette accumulation n’est pas décorative. Euterpe a été conçu comme une transposition sonore de la méthode d’Aby Warburg : rapprocher des fragments éloignés, laisser circuler les correspondances et produire du sens par voisinage. Le dispositif transpose ainsi à l’écoute ce que la bibliothèque pratique depuis longtemps sur ses rayonnages.

Quand le voisin du livre compte

La bibliothèque du Warburg repose sur un classement interdisciplinaire particulièrement reconnaissable. Ses quelque 360.000 volumes en libre accès sont répartis entre quatre grands ensembles : Image, Word, Orientation et Action — histoire de l’art ; langues, littératures et transmission des textes ; religion, magie, sciences et philosophie ; histoire culturelle et politique.

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Aby Warburg tenait surtout à sa « loi du bon voisin ». Gertrud Bing, son assistante puis directrice de l’Institut, en résumait le principe : en cherchant un ouvrage, le lecteur doit pouvoir être attiré par ceux qui l’entourent, regarder plus haut ou plus bas, puis se retrouver engagé dans une piste imprévue. Un classement organisé pour favoriser l’écart, en somme.

Jack Rollo le formule plus simplement dans Wallpaper*. Arrivé au niveau le plus précis du classement, explique-t-il, « il n’y a plus d’ordre ». Face à des livres consacrés, par exemple, à l’archange Gabriel, il faut parcourir l’ensemble. Avec une conséquence recherchée : « Vous trouverez des choses que vous ne saviez pas que vous cherchiez. »

Le faux Department of Euterpe transforme cette sérendipité documentaire en expérience sonore et matérielle. Romans, rapports administratifs, chansons, voix et objets deviennent voisins, sans parcours fléché imposant à l’avance ce qu’il faudrait en comprendre. Les concepteurs préfèrent laisser visiteurs et auditeurs construire leurs propres rapprochements.

Cent ans, mais pas à Londres

Le véritable anniversaire demande un peu moins d’imagination. En 1926, à Hambourg, ouvre la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, bâtiment spécialement conçu pour la collection d’Aby Warburg, avec sa célèbre salle de lecture elliptique. Fritz Saxl avait transformé la bibliothèque en institut de recherche dès 1921.

Après l’arrivée des nazis au pouvoir en 1933, l’Institut doit être évacué vers l’Angleterre. Les collections, le mobilier et les personnes qui le font vivre sont transférés. Installé à Londres en 1934, le Warburg devient une composante de l’University of London en 1944, avant de rejoindre son bâtiment permanent de Bloomsbury en 1958, rappelle l'historique officiel.

Le centenaire de 2026 est donc celui de la bibliothèque hambourgeoise construite pour Warburg, non celui de la présence londonienne de l’Institut. Pour célébrer une institution bien réelle, le Warburg s’est offert cent ans de souvenirs à un département qui n’en avait aucun.

The Department of Euterpe (1926–2026) est présenté au Warburg Institute, Woburn Square, Londres, jusqu’au 3 octobre 2026.

Crédits photo : bibliothèque du Warburg

Par Clément Solym

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