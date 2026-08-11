Cette université fête les 100 ans d’un département qui n’a jamais existé

Cent ans, cela se fête. Même lorsqu’une partie de l’organigramme a été inventée de toutes pièces. À Londres, le Warburg Institute célèbre le siècle écoulé depuis l’ouverture, en 1926 à Hambourg, de la bibliothèque construite pour Aby Warburg ave The Department of Euterpe (1926–2026) : une « fiction institutionnelle » vouée au son. Derrière la plaisanterie universitaire se rejoue une conception très sérieuse de la bibliothèque : celle où le voisin d’un livre compte presque autant que le livre cherché.
Le 11/08/2026 à 10:30 par Clément Solym
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11/08/2026 à 10:30
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Sur le papier, le Department of Euterpe a tout d’une institution respectable : cent ans d’activité, des archives, des chercheurs, des habitudes de travail, jusqu’à une production scientifique. Reste un léger problème de dossier : il n’a jamais existé.
Le Warburg Institute ne cherche d’ailleurs pas à entretenir longtemps le malentendu. Il présente cette entité imaginaire, baptisée d’après la muse grecque de la musique et du chant, comme une « fiction institutionnelle », supposée collecter et étudier les sons depuis 1926.
La plaisanterie a pris corps avant l’ouverture de l’exposition. Le 12 janvier 2026, Time Is Away — collaboration de l’artiste Jack Rollo et de l’historienne de la culture Elaine Tierney — ouvrait déjà ce faux service dans le cadre de sa résidence au Warburg. Plus de 1 000 vinyles tirés de leur collection y trouvaient temporairement place, avec un programme assez peu administratif : les reclasser selon le singulier système documentaire de la maison. Le projet était alors présenté lors d’un séminaire du Warburg.
Depuis le 17 juin, et jusqu’au 3 octobre, la galerie donne à cette bureaucratie imaginaire une matérialité plus convaincante. La pièce ressemble à la rencontre d’une salle d’écoute, d’un bureau universitaire désordonné, d’archives et d’un laboratoire audio. Brochures, vieux ordinateurs, téléphones, disques et livres composent les traces d’un siècle qui n’a pas eu lieu.
Si certains éléments demeurent protégés comme dans une exposition classique, une bonne partie de ce qui repose sur les bureaux et les rayonnages peut être saisie, lue ou feuilletée. Dans un un reportage du Wallpaper* on relève que parmi les ouvrages Malone Dies, de Samuel Beckett, et Revelations of Divine Love, de Julienne de Norwich.
Ses chercheurs inventés ont aussi des travaux à mener : l’un d’eux prépare un doctorat fictif consacré aux dimensions sonores du département. Quitte à créer une administration de toutes pièces, autant prévoir le troisième cycle.
Au centre, une composition associative se déroule pendant environ sept heures. Jack Rollo et Elaine Tierney ne s’attendent pas à ce qu’un visiteur l’écoute d’un trait. Près de la moitié est constituée de citations puisées dans les matériaux recueillis au fil du projet : documents et rapports du Warburg, littérature et autres sources. Les romancières Penelope Fitzgerald et Barbara Pym y côtoient ainsi les archives de l’établissement.
Cette accumulation n’est pas décorative. Euterpe a été conçu comme une transposition sonore de la méthode d’Aby Warburg : rapprocher des fragments éloignés, laisser circuler les correspondances et produire du sens par voisinage. Le dispositif transpose ainsi à l’écoute ce que la bibliothèque pratique depuis longtemps sur ses rayonnages.
La bibliothèque du Warburg repose sur un classement interdisciplinaire particulièrement reconnaissable. Ses quelque 360.000 volumes en libre accès sont répartis entre quatre grands ensembles : Image, Word, Orientation et Action — histoire de l’art ; langues, littératures et transmission des textes ; religion, magie, sciences et philosophie ; histoire culturelle et politique.
À LIRE - Shakespeare côtoie Bowie, dans une bibliothèque sans classement
Aby Warburg tenait surtout à sa « loi du bon voisin ». Gertrud Bing, son assistante puis directrice de l’Institut, en résumait le principe : en cherchant un ouvrage, le lecteur doit pouvoir être attiré par ceux qui l’entourent, regarder plus haut ou plus bas, puis se retrouver engagé dans une piste imprévue. Un classement organisé pour favoriser l’écart, en somme.
Jack Rollo le formule plus simplement dans Wallpaper*. Arrivé au niveau le plus précis du classement, explique-t-il, « il n’y a plus d’ordre ». Face à des livres consacrés, par exemple, à l’archange Gabriel, il faut parcourir l’ensemble. Avec une conséquence recherchée : « Vous trouverez des choses que vous ne saviez pas que vous cherchiez. »
Le faux Department of Euterpe transforme cette sérendipité documentaire en expérience sonore et matérielle. Romans, rapports administratifs, chansons, voix et objets deviennent voisins, sans parcours fléché imposant à l’avance ce qu’il faudrait en comprendre. Les concepteurs préfèrent laisser visiteurs et auditeurs construire leurs propres rapprochements.
Le véritable anniversaire demande un peu moins d’imagination. En 1926, à Hambourg, ouvre la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, bâtiment spécialement conçu pour la collection d’Aby Warburg, avec sa célèbre salle de lecture elliptique. Fritz Saxl avait transformé la bibliothèque en institut de recherche dès 1921.
Après l’arrivée des nazis au pouvoir en 1933, l’Institut doit être évacué vers l’Angleterre. Les collections, le mobilier et les personnes qui le font vivre sont transférés. Installé à Londres en 1934, le Warburg devient une composante de l’University of London en 1944, avant de rejoindre son bâtiment permanent de Bloomsbury en 1958, rappelle l'historique officiel.
Le centenaire de 2026 est donc celui de la bibliothèque hambourgeoise construite pour Warburg, non celui de la présence londonienne de l’Institut. Pour célébrer une institution bien réelle, le Warburg s’est offert cent ans de souvenirs à un département qui n’en avait aucun.
The Department of Euterpe (1926–2026) est présenté au Warburg Institute, Woburn Square, Londres, jusqu’au 3 octobre 2026.
Crédits photo : bibliothèque du Warburg
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Une soirée d’hommage à Aimé Césaire se tiendra ce vendredi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Paris, salle Tignous. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du poète martiniquais, né le 26 juin 1913, elle associera également la commémoration des 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.
25/06/2026, 18:11
Réalisé par Alex Gibney, le documentaire Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie revient sur la tentative d’assassinat subie par Salman Rushdie le 12 août 2022 à la Chautauqua Institution, dans l’État de New York. Présenté au Sundance Film Festival 2026, le documentaire retrace les suites de l’attaque à partir du témoignage de l’écrivain et d’images tournées par son épouse, Rachel Eliza Griffiths, pendant sa convalescence.
25/06/2026, 18:09
À l’heure où La Ville de Lyon intègre le réseau des Villes créatives de littérature de l’UNESCO, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) souhaite vous faire redécouvrir la Cité des gones à travers le regard que les écrivains ont porté sur elle. Un événement hors les murs, ce vendredi 26 juin de 18h30 à 20h. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
25/06/2026, 15:40
Pour la deuxième année consécutive, l’association Tous Créoles et la Fondation Clément, en partenariat avec la Fnac Martinique, réuniront auteurs, lecteurs et passionnés de littérature autour d’un rendez-vous consacré au livre et au patrimoine culturel martiniquais.
24/06/2026, 11:20
Organisé par Claudia Gronemann et Hervé Sanson, le colloque international « Traces de mémoire 1939-1945/1954 : Le passé transculturel du Maghreb dans la littérature, le cinéma et les médias » se tiendra du 25 au 27 juin 2026 à l’Université de Mannheim, en Allemagne. Chercheurs et spécialistes y étudieront, à travers la littérature, le cinéma et les médias, les traces de la Seconde Guerre mondiale au Maghreb et leurs liens avec les mémoires de la décolonisation.
23/06/2026, 17:22
Organisé par la Ville de Levallois, le Salon du Roman Historique de Levallois, qui devait se tenir ce samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 au parc de la Planchette, est reporté à une date ultérieure en raison de l’épisode caniculaire en cours. La décision a été prise « par mesure de précaution pour la sécurité de tous », exposants comme visiteurs. Une nouvelle date doit être fixée à la rentrée.
23/06/2026, 17:19
READ tiendra sa deuxième édition à Barcelone les 16, 17 et 18 septembre 2026. Organisée par Radical Books Coop avec le soutien de Verso Books, La fabrique, Jacobin Magazine et Brumaire Verlag, la convention réunira plus de 400 éditeurs et magazines venus de 72 pays autour de l’essai, de la pensée critique, des droits éditoriaux, des catalogues et de projets communs.
23/06/2026, 15:11
La Semaine PhiloMonaco 2026 se tiendra du 24 au 28 juin autour d’un thème aussi intime que politique : le désir. Pendant cinq jours, Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposeront conversations, dialogues, tables rondes, déjeuners-philo, matinales et rencontres publiques pour explorer ce qui met les individus en mouvement, les relie aux autres, les égare parfois ou les pousse vers l’avenir.
22/06/2026, 18:32
À l’occasion du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la République de Corée, la France sera le pays invité d’honneur du Salon international du livre de Séoul 2026. L’événement se tiendra du mercredi 24 au dimanche 28 juin, au COEX, Halls A et B1, à Séoul.
22/06/2026, 17:37
La 30e édition des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s’est achevée dimanche 21 juin, à Amiens, avec un bilan de fréquentation s'élevant à 28.059 festivaliers et festivalières. L’événement, consacré à la bande dessinée internationale, a réuni auteurs, autrices, scolaires, professionnels et public autour d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de prix remis au fil du mois de juin.
22/06/2026, 12:19
Après une édition 2026 placée sous le signe de la liberté, le Printemps des Poètes prépare déjà son prochain rendez-vous. La manifestation poétique, créée en 1999, se tiendra du 8 au 31 mars 2027 autour d’un nouveau thème : « La poésie : zones d’action ». Une manière de rappeler que la poésie n’est pas seulement affaire de forme, de sensibilité ou de patrimoine, mais aussi de parole engagée, de vision du monde et de présence active dans la cité.
18/06/2026, 18:17
Le festival littéraire Place aux Livres s’est tenu samedi 30 mai 2026 dans le quartier de la Place des Fêtes, à Paris 19e. Organisée par l’association Des beaux lendemains, cette deuxième édition gratuite a réuni 11 auteur·ices autour du thème du corps, avec 15 rencontres, lectures et ateliers répartis dans trois lieux du quartier, afin de mettre en avant des autrices et des voix minorisées de la littérature contemporaine.
18/06/2026, 16:13
À Montmorillon, ville de la Cité de l'Écrit et des Métiers du Livre et de la romancière et éditrice Régine Deforges, le Salon du livre 2026 se tiendra samedi 20 juin, mais l’événement littéraire s’est déjà déplacé sur le terrain politique. La programmation, qui met en avant plusieurs figures médiatiques et éditorialistes nationaux, est dénoncée par France Insoumise comme le signe d’un changement d’orientation culturelle depuis l’élection de Jean-Luc Souchaud, maire divers droite de la commune.
17/06/2026, 18:18
Le festival America revient à Vincennes du 24 au 27 septembre 2026 pour sa 12e édition. Cette année, le grand rendez-vous littéraire proposera une immersion totale aux États-Unis d’Amérique autour d’un fil conducteur : « USA, état des lieux ». La manifestation annonce notamment la venue exceptionnelle de Joyce Carol Oates.
17/06/2026, 17:47
La 32e Foire internationale du livre de Pékin se tient du 17 au 21 juin 2026 au China National Convention Center. Pour cette édition, la Beijing International Book Fair réunit plus de 1.700 exposants venus de 82 pays et régions, sur une surface de 60.000 m², avec environ 220.000 titres chinois et étrangers présentés.
17/06/2026, 17:41
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