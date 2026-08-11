États-Unis : l’édition pèse 33,4 milliards $ en 2025, le papier résiste

On nous avait annoncé la disparition du papier, puis celle des librairies, avant que le lecteur lui-même ne soit promis à une absorption définitive par l’écran. Le marché américain, manifestement peu disposé à respecter le scénario, vient encore compliquer l’oraison funèbre.

Selon le StatShot Annual 2025, publié le 10 août par l’Association of American Publishers (AAP), l’édition américaine a représenté 33,4 milliards $ de revenus agrégés l’an dernier, livres et supports pédagogiques compris, tous formats confondus. Le montant progresse de 2,5 % par rapport aux 32,5 milliards $ estimés pour 2024 et de 16,1 % sur cinq ans.

À une condition toutefois : ne pas mettre tous les StatShot dans le même panier.

En février dernier, ActuaLitté rapportait un cumul de 14,6 milliards $ pour 2025, en hausse de 1,1 %. Pas d’évaporation mystérieuse de quelque 19 milliards entre deux tableaux Excel : les deux indicateurs ne mesurent pas exactement la même chose.

Le StatShot mensuel compile les recettes déclarées par les éditeurs participants. Son pendant annuel cherche, lui, à estimer la taille globale du marché américain. Réalisé par Industry Insights, il croise notamment données d’éditeurs, statistiques du Census Bureau, historiques de l’AAP, informations de Circana et Bowker, données financières publiques ainsi que des travaux sur l’édition indépendante et l’autoédition. Les 33,4 milliards $ constituent donc une estimation agrégée du secteur, non le simple total des déclarations mensuelles.

Le papier, toujours très mal informé de sa disparition

Le livre grand public, ou Trade, atteint à lui seul 21,7 milliards $, soit 2,7 % de mieux qu’en 2024. La fiction adulte gagne 3,9 %, à 7,1 milliards $, la non-fiction destinée aux adultes 1,3 %, à 6 milliards $. Du côté de la jeunesse et du young adult, la fiction progresse de 0,9 %, à 5,4 milliards $, tandis que les ouvrages documentaires avancent de 0,3 %, à 1 milliard $. (AAP)

Plus intéressante encore pour qui aurait déjà réservé la concession funéraire du codex : l’impression conserve une position écrasante.

Tous secteurs éditoriaux confondus, les reliés, brochés, poches et autres reliures spéciales représentent 50,6 % du chiffre d’affaires des éditeurs. Les hardbacks montent de 3,9 %, à 8,2 milliards $, tandis que les paperbacks atteignent 8 milliards $, en hausse de 2,1 %.

Dans le seul Trade, reliés et brochés concentrent ensemble 73,1 % des recettes. En intégrant les autres catégories imprimées, l’AAP établit la part du papier à 76,3 % de ce marché. Pour une technologie régulièrement conduite au cimetière depuis deux décennies, la résistance prend des allures d’obstruction administrative.

Le numérique avance, l’audio ralentit sa cavalcade

Cela ne signifie évidemment pas que le numérique piétine. Ebooks et audio dématérialisé représentent ensemble 14,2 % des recettes de toute l’industrie et progressent de 4,3 % en un an. L’audio numérique gagne 5,3 %, à 2,5 milliards $, quand le livre électronique prend 3,2 %, à 2,2 milliards $.

Dans le grand public, ces formats totalisent 21,5 % des revenus, en hausse de 4,2 %. Le livre audio poursuit donc sa croissance, mais beaucoup moins brutalement qu’en 2024 : cette année-là, ses recettes avaient bondi de 22,5 %, à 2,4 milliards $.

L’ebook, de son côté, accélère légèrement : +3,2 % sur l’ensemble du secteur en 2025, après +1,5 % l’année précédente. La transformation des usages continue donc sans produire ce basculement général vers le tout-numérique longtemps promis.

Les magasins physiques accélèrent

Le rapport réserve une autre petite contrariété aux prophéties anciennes : les points de vente physiques ne disparaissent pas davantage que le papier.

Les revenus attribués aux détaillants en magasin progressent de 7,2 %, pour atteindre 6,7 milliards $. Le commerce en ligne reste largement dominant avec 12,3 milliards $, mais n’avance que de 3,1 %. Les ventes réalisées par des intermédiaires reculent, elles, de 0,6 %, à 4,4 milliards $.

L’année précédente, les recettes du commerce physique avaient augmenté de 3,3 %, à 6,2 milliards $. Elles ont donc gagné environ 500 millions $ supplémentaires en 2025 et affichent désormais une croissance plus de deux fois supérieure, en pourcentage, à celle du canal en ligne.

Ce dernier demeure presque deux fois plus important en valeur : aucune revanche de la librairie sur Amazon ne se cache dans ces chiffres. Simplement un commerce physique qui, là encore, refuse obligeamment de mourir dans les délais prévus.

Enseignement supérieur en hausse, scolaire en retrait

La progression générale masque enfin des trajectoires franchement divergentes selon les branches éditoriales. Les presses religieuses enregistrent la plus forte hausse au sein du Trade, +9,3 %, pour 2,2 milliards $.

Les supports de cours destinés à l’enseignement supérieur progressent de 8,5 %, à 4,7 milliards $, tandis que les presses universitaires gagnent 4,9 %, à 368 millions $. À l’autre bout du tableau, le matériel pédagogique du préprimaire au secondaire — le PreK-12 américain — recule de 2,5 %, à 5,2 milliards $. L’édition professionnelle et savante, hors revues, cède 1,2 %, à 1,3 milliard $.

Syreeta Swann, directrice des opérations de l’AAP, voit dans ces résultats une industrie « saine et agile », où l’imprimé conserve sa prépondérance tandis que l’audio numérique et les supports pédagogiques digitaux restent solides.

Crédits photo : RGY23 CC0

Par Clément Solym

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