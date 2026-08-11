États-Unis : l’édition pèse 33,4 milliards $ en 2025, le papier résiste

L’industrie américaine de l’édition a généré quelque 33,4 milliards $ de revenus en 2025, selon le nouveau StatShot Annual de l’Association of American Publishers. Une hausse de 2,5 % en un an, portée par le livre grand public, l’enseignement supérieur et plusieurs formats numériques. Mais l’éternel condamné du secteur persiste : dans le Trade, plus des trois quarts des recettes proviennent encore de l’imprimé.
Le 11/08/2026 à 10:20 par Clément Solym
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11/08/2026 à 10:20
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On nous avait annoncé la disparition du papier, puis celle des librairies, avant que le lecteur lui-même ne soit promis à une absorption définitive par l’écran. Le marché américain, manifestement peu disposé à respecter le scénario, vient encore compliquer l’oraison funèbre.
Selon le StatShot Annual 2025, publié le 10 août par l’Association of American Publishers (AAP), l’édition américaine a représenté 33,4 milliards $ de revenus agrégés l’an dernier, livres et supports pédagogiques compris, tous formats confondus. Le montant progresse de 2,5 % par rapport aux 32,5 milliards $ estimés pour 2024 et de 16,1 % sur cinq ans.
À une condition toutefois : ne pas mettre tous les StatShot dans le même panier.
En février dernier, ActuaLitté rapportait un cumul de 14,6 milliards $ pour 2025, en hausse de 1,1 %. Pas d’évaporation mystérieuse de quelque 19 milliards entre deux tableaux Excel : les deux indicateurs ne mesurent pas exactement la même chose.
Le StatShot mensuel compile les recettes déclarées par les éditeurs participants. Son pendant annuel cherche, lui, à estimer la taille globale du marché américain. Réalisé par Industry Insights, il croise notamment données d’éditeurs, statistiques du Census Bureau, historiques de l’AAP, informations de Circana et Bowker, données financières publiques ainsi que des travaux sur l’édition indépendante et l’autoédition. Les 33,4 milliards $ constituent donc une estimation agrégée du secteur, non le simple total des déclarations mensuelles.
Le livre grand public, ou Trade, atteint à lui seul 21,7 milliards $, soit 2,7 % de mieux qu’en 2024. La fiction adulte gagne 3,9 %, à 7,1 milliards $, la non-fiction destinée aux adultes 1,3 %, à 6 milliards $. Du côté de la jeunesse et du young adult, la fiction progresse de 0,9 %, à 5,4 milliards $, tandis que les ouvrages documentaires avancent de 0,3 %, à 1 milliard $. (AAP)
Plus intéressante encore pour qui aurait déjà réservé la concession funéraire du codex : l’impression conserve une position écrasante.
Tous secteurs éditoriaux confondus, les reliés, brochés, poches et autres reliures spéciales représentent 50,6 % du chiffre d’affaires des éditeurs. Les hardbacks montent de 3,9 %, à 8,2 milliards $, tandis que les paperbacks atteignent 8 milliards $, en hausse de 2,1 %.
Dans le seul Trade, reliés et brochés concentrent ensemble 73,1 % des recettes. En intégrant les autres catégories imprimées, l’AAP établit la part du papier à 76,3 % de ce marché. Pour une technologie régulièrement conduite au cimetière depuis deux décennies, la résistance prend des allures d’obstruction administrative.
Cela ne signifie évidemment pas que le numérique piétine. Ebooks et audio dématérialisé représentent ensemble 14,2 % des recettes de toute l’industrie et progressent de 4,3 % en un an. L’audio numérique gagne 5,3 %, à 2,5 milliards $, quand le livre électronique prend 3,2 %, à 2,2 milliards $.
Dans le grand public, ces formats totalisent 21,5 % des revenus, en hausse de 4,2 %. Le livre audio poursuit donc sa croissance, mais beaucoup moins brutalement qu’en 2024 : cette année-là, ses recettes avaient bondi de 22,5 %, à 2,4 milliards $.
L’ebook, de son côté, accélère légèrement : +3,2 % sur l’ensemble du secteur en 2025, après +1,5 % l’année précédente. La transformation des usages continue donc sans produire ce basculement général vers le tout-numérique longtemps promis.
Le rapport réserve une autre petite contrariété aux prophéties anciennes : les points de vente physiques ne disparaissent pas davantage que le papier.
Les revenus attribués aux détaillants en magasin progressent de 7,2 %, pour atteindre 6,7 milliards $. Le commerce en ligne reste largement dominant avec 12,3 milliards $, mais n’avance que de 3,1 %. Les ventes réalisées par des intermédiaires reculent, elles, de 0,6 %, à 4,4 milliards $.
L’année précédente, les recettes du commerce physique avaient augmenté de 3,3 %, à 6,2 milliards $. Elles ont donc gagné environ 500 millions $ supplémentaires en 2025 et affichent désormais une croissance plus de deux fois supérieure, en pourcentage, à celle du canal en ligne.
Ce dernier demeure presque deux fois plus important en valeur : aucune revanche de la librairie sur Amazon ne se cache dans ces chiffres. Simplement un commerce physique qui, là encore, refuse obligeamment de mourir dans les délais prévus.
La progression générale masque enfin des trajectoires franchement divergentes selon les branches éditoriales. Les presses religieuses enregistrent la plus forte hausse au sein du Trade, +9,3 %, pour 2,2 milliards $.
Les supports de cours destinés à l’enseignement supérieur progressent de 8,5 %, à 4,7 milliards $, tandis que les presses universitaires gagnent 4,9 %, à 368 millions $. À l’autre bout du tableau, le matériel pédagogique du préprimaire au secondaire — le PreK-12 américain — recule de 2,5 %, à 5,2 milliards $. L’édition professionnelle et savante, hors revues, cède 1,2 %, à 1,3 milliard $.
Syreeta Swann, directrice des opérations de l’AAP, voit dans ces résultats une industrie « saine et agile », où l’imprimé conserve sa prépondérance tandis que l’audio numérique et les supports pédagogiques digitaux restent solides.
Crédits photo : RGY23 CC0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Le 3 octobre 2026, l’opération See You at the Library entend réunir des familles dans « des centaines de bibliothèques » aux États-Unis. Portée par Brave for Good, organisation liée à l’éditeur chrétien BRAVE Books, la campagne repose sur une nuance décisive : les établissements ne programment pas ces rendez-vous. Des groupes locaux réservent leurs salles, puis y installent lectures, prières et valeurs patriotiques.
06/08/2026, 11:12
Feltrinelli connaissait déjà le chemin de Barcelone, où le groupe italien contrôle Anagrama. En 2026, il change d’échelle : nouvelle maison pour le marché hispanophone, relance de Gribaudo, librairie à Montevideo et fondation culturelle. Une expansion répartie entre plusieurs enseignes, au moment où des éditeurs espagnols rappellent que multiplier les parutions ne garantit ni les ventes ni la rentabilité.
06/08/2026, 11:08
Le fondateur des Éditions Thierry Magnier cessera ses fonctions le 1er novembre 2026, à un an du trentième anniversaire de la maison. Thierry Magnier reconnaît avoir préparé sa succession, tout en disant avoir été surpris par son calendrier. Actes Sud présente de son côté cette décision comme l’aboutissement d’une transmission engagée depuis plusieurs années au profit de l’équipe éditoriale.
06/08/2026, 10:30
La disparition de Didier Decoin, mort à 81 ans, a suscité de nombreux témoignages dans le monde de l’édition, des lettres, du cinéma et de la télévision. Son éditeur et ami Manuel Carcassonne salue un « capitaine et un styliste hors pair », tandis que ses proches évoquent unanimement sa culture, sa douceur et sa générosité.
05/08/2026, 18:24
L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Trois ans après l’annonce de leur arrivée à la direction générale de Madrigall, Charlotte et Laure Gallimard sont officiellement inscrites comme directrices générales déléguées, avec les mêmes pouvoirs que le directeur général. Leur sœur Margot rejoint parallèlement le conseil d’administration. Antoine Gallimard conserve la présidence et la direction générale : le passage de témoin n’est pas acté, mais la quatrième génération s’installe dans les organes de décision.
05/08/2026, 16:23
Le gouvernement de Javier Milei a avancé un nouveau projet visant à abroger la loi argentine sur le prix unique du livre. Portée par le ministre de la Dérégulation Federico Sturzenegger, cette suppression laisserait chaque vendeur libre de déterminer ses tarifs de vente. La Chambre argentine du livre craint que les grandes plateformes utilisent leur capacité financière pour proposer des rabais inaccessibles aux commerces indépendants.
05/08/2026, 16:21
L’écrivain Didier Decoin est mort à l’âge de 81 ans, a annoncé l’Académie Goncourt ce mercredi 5 août. Couronné en 1977 pour John l’Enfer, il avait présidé l’institution entre 2020 et 2024. Quelques mois avant sa disparition, les éditions Stock publiaient encore son roman Maypops, inspiré d’une des plus graves erreurs judiciaires de l’Amérique ségrégationniste.
05/08/2026, 14:25
Le mathématicien, philosophe et romancier Olivier Rey a été élu au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, pour y siéger au fauteuil 8, précédemment occupé par Bertrand Saint-Sernin, décédé en juin 2024.
05/08/2026, 12:41
Les difficultés économiques de la librairie ne sont pas propres à la France. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans son rapport économique 2024, met ainsi en avant des problématiques partagées par la profession dans plusieurs pays : les marges se contractent, tout comme la tolérance vis-à-vis de la liberté d'expression des commerces...
05/08/2026, 11:34
Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.
05/08/2026, 10:14
Aux États-Unis, la cour d’appel du neuvième circuit a refusé de protéger, au nom du Premier amendement, l’exposition de trois albums dans les bureaux scolaires d’un travailleur social de l’Oregon. Rendu par deux voix contre une, l’arrêt confirme que ces couvertures pouvaient être interdites lorsqu’il recevait des élèves. Il ne valide toutefois pas juridiquement son licenciement.
04/08/2026, 16:16
ISBNdb, qui commercialise des données bibliographiques, a retiré fin juillet 2026 une offre destinée aux développeurs d’intelligence artificielle. La société proposait de réunir entre 1000 et un million de livres imprimés, sous couvert de confidentialité, mais affirme n’avoir exécuté aucune commande.
04/08/2026, 15:04
Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.
04/08/2026, 13:11
Top ArticlesJuillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France De Borges à Superman : la bibliothèque d’Umberto Eco s'ouvre enfin au public Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
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