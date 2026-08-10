Livres d’occasion : momox ouvre un sixième marché européen

Déjà présent aux Pays-Bas par l’intermédiaire d’Amazon.nl et de bol.com pour la vente d’articles d’occasion, le groupe allemand y lance désormais son propre service de rachat. Livres, CD, DVD et jeux vidéo peuvent être proposés directement depuis le site néerlandais ou l’application de l’entreprise.

Le fonctionnement reprend le modèle déployé ailleurs en Europe : le particulier scanne le code-barres ou renseigne l’ISBN, obtient immédiatement un prix fixe et, s’il l’accepte, expédie ses articles à momox. Après contrôle de leur état, l’entreprise les rachète avant de les remettre elle-même sur le marché. Le site néerlandais est désormais pleinement opérationnel et prend notamment en charge l’expédition des biens vendus par les particuliers.

Les Pays-Bas deviennent ainsi le sixième pays européen dans lequel momox rachète directement des biens culturels, après l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie et l’Espagne. Selon l’entreprise, les premiers envois ont dépassé ses attentes, avec un intérêt particulièrement marqué pour les livres en anglais et en allemand.

L’international, moteur de croissance

Cette ouverture concrétise une priorité affichée en début d’année par la nouvelle directrice générale Claudia Frese. Lors de la présentation des résultats 2025, elle annonçait vouloir faire de l’internationalisation un axe majeur de 2026, parallèlement au développement de l’intelligence artificielle et à l’optimisation des infrastructures du groupe.

Momox avait réalisé 393,5 millions € de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de 4,4 %, dont environ 80 % provenaient de son activité Livres & Médias. Près de 40 millions d’articles avaient été remis en circulation au cours de l’année.

La France reste à ce jour son principal marché hors Allemagne, avec 56,8 millions € de chiffre d’affaires en 2025, en progression de 2,4 %. Plus de 6,5 millions de biens culturels y avaient été rachetés en un an, dont 5,4 millions de livres.

Le choix des Pays-Bas ne manque pas non plus d’intérêt : bol.com constitue déjà un marché structuré pour l’occasion culturelle, même si la plateforme a supprimé en 2021 la possibilité pour les particuliers d’y vendre eux-mêmes leurs livres et médias usagés, réservant depuis cette activité aux vendeurs professionnels.

Momox vient précisément se placer dans cet intervalle : récupérer directement les ouvrages auprès des particuliers pour les réinjecter ensuite dans les circuits professionnels de la seconde main. « Notre ambition est de faire de la seconde main un réflexe naturel partout en Europe », résume Claudia Frese.

Crédits photo : momox

Par Hocine Bouhadjera

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