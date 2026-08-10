Jean-Louis Carette, pionnier des librairies BD à Bruxelles, est décédé

Pendant plusieurs décennies, son nom s’est confondu avec celui de la librairie spécialisée installée chaussée de Wavre, à Ixelles, et devenue une adresse familière des lecteurs comme des collectionneurs de passage à Bruxelles.

L’aventure avait commencé en 1980. Jean-Louis Carette avait alors ouvert, avec son frère, cette librairie dont le nom détournait malicieusement l’expression « bande dessinée ». Le jeu de mots avait été imaginé par le dessinateur Jacques Laudy, tandis que Jacques Devos, créateur de Génial Olivier, avait conçu son logo : six silhouettes empruntées à Tintin, Lucky Luke, Docteur Poche, Obélix, Gaston Lagaffe et Achille Talon.

Une institution bruxelloise

La Bande des Six Nez mêlait nouveautés, albums d’occasion, éditions recherchées, sérigraphies et dessins originaux. En 2006, le média bruxellois BRUZZ décrivait déjà la librairie comme une véritable institution, présente jusque dans les guides touristiques et connue bien au-delà de la capitale belge.

Libraire, éditeur et expert, Jean-Louis Carette a présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée, dont il était encore présenté comme ancien président dans la structure publiée par l’organisation. La Chambre avait fait partie des acteurs précoces de la structuration du marché de l’original : dès les années 1980, elle publiait notamment un argus donnant des estimations pour les planches de dessinateurs.

Le développement de ce marché doit beaucoup à ces libraires belges qui, avant l’arrivée des grandes galeries et maisons de ventes spécialisées, faisaient circuler dessins, couvertures et planches. La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image cite précisément La Bande des Six Nez et Jean-Louis Carette parmi ces acteurs, en soulignant son activité de collectionneur.

Jean-Louis Carette avait d’ailleurs possédé quelques pièces particulièrement importantes. Parmi elles figurait pendant plusieurs années le dessin original de l’une des premières couvertures de Tintin en Amérique, œuvre d’Hergé dont il avait lui-même évoqué la valeur à la télévision dans les années 1990.

Des originaux à l’exposition

Cette connaissance du patrimoine de la bande dessinée s’était aussi traduite par des expositions. En 1996, Jean-Louis Carette et le critique d’art Pierre Sterckx avaient notamment signé Chefs-d’œuvre du 9ème Art. Dessins originaux de collections privées, catalogue de 116 pages publié par La Bande des Six Nez pour une exposition consacrée à des œuvres issues de collections particulières. Un exemplaire est aujourd’hui conservé dans les collections patrimoniales bruxelloises de la Maison Autrique.

ActuaBD replace Jean-Louis Carette aux côtés de Michel Deligne, Georges Coune ou Tania Vandezande parmi la génération de libraires qui ont contribué à installer la bande dessinée spécialisée et le commerce de l’original en Belgique. Le média le décrit comme un homme chaleureux et passionné, qui avait constitué l’une des importantes collections belges de bande dessinée de son époque.I

Il était le neveu de Félicien Marceau, nom de plume de Louis Carette, romancier, dramaturge, prix Goncourt 1969 et membre de l’Académie française.

Crédits photo : Ancien magasin La Bande des Six Nez, Ixelles, 2019 (Benoît Prieur, CC0 1.0.)

Par Hocine Bouhadjera

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