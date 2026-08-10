Jean-Louis Carette, pionnier des librairies BD à Bruxelles, est décédé

Le libraire et expert belge Jean-Louis Carette est mort. Cofondateur en 1980 de La Bande des Six Nez, adresse bruxelloise bien connue des amateurs et collectionneurs de bande dessinée, il avait également présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée et participé très tôt au développement du marché des planches originales.
Le 10/08/2026 à 17:55 par Hocine Bouhadjera
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10/08/2026 à 17:55
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Pendant plusieurs décennies, son nom s’est confondu avec celui de la librairie spécialisée installée chaussée de Wavre, à Ixelles, et devenue une adresse familière des lecteurs comme des collectionneurs de passage à Bruxelles.
L’aventure avait commencé en 1980. Jean-Louis Carette avait alors ouvert, avec son frère, cette librairie dont le nom détournait malicieusement l’expression « bande dessinée ». Le jeu de mots avait été imaginé par le dessinateur Jacques Laudy, tandis que Jacques Devos, créateur de Génial Olivier, avait conçu son logo : six silhouettes empruntées à Tintin, Lucky Luke, Docteur Poche, Obélix, Gaston Lagaffe et Achille Talon.
La Bande des Six Nez mêlait nouveautés, albums d’occasion, éditions recherchées, sérigraphies et dessins originaux. En 2006, le média bruxellois BRUZZ décrivait déjà la librairie comme une véritable institution, présente jusque dans les guides touristiques et connue bien au-delà de la capitale belge.
Libraire, éditeur et expert, Jean-Louis Carette a présidé la Chambre belge des experts en bande dessinée, dont il était encore présenté comme ancien président dans la structure publiée par l’organisation. La Chambre avait fait partie des acteurs précoces de la structuration du marché de l’original : dès les années 1980, elle publiait notamment un argus donnant des estimations pour les planches de dessinateurs.
Le développement de ce marché doit beaucoup à ces libraires belges qui, avant l’arrivée des grandes galeries et maisons de ventes spécialisées, faisaient circuler dessins, couvertures et planches. La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image cite précisément La Bande des Six Nez et Jean-Louis Carette parmi ces acteurs, en soulignant son activité de collectionneur.
Jean-Louis Carette avait d’ailleurs possédé quelques pièces particulièrement importantes. Parmi elles figurait pendant plusieurs années le dessin original de l’une des premières couvertures de Tintin en Amérique, œuvre d’Hergé dont il avait lui-même évoqué la valeur à la télévision dans les années 1990.
Cette connaissance du patrimoine de la bande dessinée s’était aussi traduite par des expositions. En 1996, Jean-Louis Carette et le critique d’art Pierre Sterckx avaient notamment signé Chefs-d’œuvre du 9ème Art. Dessins originaux de collections privées, catalogue de 116 pages publié par La Bande des Six Nez pour une exposition consacrée à des œuvres issues de collections particulières. Un exemplaire est aujourd’hui conservé dans les collections patrimoniales bruxelloises de la Maison Autrique.
ActuaBD replace Jean-Louis Carette aux côtés de Michel Deligne, Georges Coune ou Tania Vandezande parmi la génération de libraires qui ont contribué à installer la bande dessinée spécialisée et le commerce de l’original en Belgique. Le média le décrit comme un homme chaleureux et passionné, qui avait constitué l’une des importantes collections belges de bande dessinée de son époque.I
Il était le neveu de Félicien Marceau, nom de plume de Louis Carette, romancier, dramaturge, prix Goncourt 1969 et membre de l’Académie française.
Crédits photo : Ancien magasin La Bande des Six Nez, Ixelles, 2019 (Benoît Prieur, CC0 1.0.)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Les difficultés économiques de la librairie ne sont pas propres à la France. La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), dans son rapport économique 2024, met ainsi en avant des problématiques partagées par la profession dans plusieurs pays : les marges se contractent, tout comme la tolérance vis-à-vis de la liberté d'expression des commerces...
05/08/2026, 11:34
Amazon a franchi, le 3 août 2026, les 3000 milliards $ de capitalisation boursière pour la première fois de son histoire. Née comme librairie en ligne, l’entreprise devient la cinquième société à atteindre ce seuil, portée par AWS, les puces et l’intelligence artificielle. Le livre reste dans la machine, sans que les comptes disent ce qu’il y pèse.
05/08/2026, 11:18
Un décret du président de la République, publié au Journal officiel de ce 5 août 2026, approuve deux élections à l'Académie des beaux-arts. L'animateur, auteur et acteur Stéphane Bern y siègera au fauteuil III, tandis qu'Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco entre 2017 et 2025 et ancienne ministre de la Culture, prendra place au fauteuil IV.
05/08/2026, 10:14
Aux États-Unis, la cour d’appel du neuvième circuit a refusé de protéger, au nom du Premier amendement, l’exposition de trois albums dans les bureaux scolaires d’un travailleur social de l’Oregon. Rendu par deux voix contre une, l’arrêt confirme que ces couvertures pouvaient être interdites lorsqu’il recevait des élèves. Il ne valide toutefois pas juridiquement son licenciement.
04/08/2026, 16:16
ISBNdb, qui commercialise des données bibliographiques, a retiré fin juillet 2026 une offre destinée aux développeurs d’intelligence artificielle. La société proposait de réunir entre 1000 et un million de livres imprimés, sous couvert de confidentialité, mais affirme n’avoir exécuté aucune commande.
04/08/2026, 15:04
Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.
04/08/2026, 13:11
À la tête du Centre Pompidou depuis 2021, Laurent Le Bon est reconduit pour un mandat de trois ans, entre chantier monumental, déploiement hors les murs et avenir de la Bibliothèque publique d’information.
04/08/2026, 13:05
Les éditions Actes Sud ont annoncé l’acquisition, effective depuis le 18 mai, de Minus Éditions, maison lilloise spécialisée dans les livres à compléter, les jeux de discussion et les objets interactifs destinés à favoriser les échanges entre enfants et adultes. Elle revendique plus d’une centaine de références, près de 1500 points de vente. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.
04/08/2026, 11:34
L’Independent Manga Alliance réunit cinq acteurs de l’édition et de la localisation pour aider créateurs et petites maisons à publier leurs mangas sur le marché anglophone. Traduction, diffusion, promotion et ventes doivent être mutualisées. Une réponse pragmatique à un obstacle bien connu : entre l’acquisition d’une œuvre et sa présence chez les libraires, il reste toute une chaîne à construire.
04/08/2026, 09:00
Après près de cinq ans à la direction générale des éditions Thierry Souccar, Patrice Evenor prend la présidence de Belles Lettres Diffusion Distribution. Spécialiste des fonctions commerciales, logistiques et de diffusion, il succède à Régis de Villers, démissionnaire, à la tête de cet acteur important de l’édition indépendante.
03/08/2026, 18:16
Cofondatrice et codirectrice générale de Publishers Group UK, Cathy Parson est morte à l’âge de 70 ans, après qu’un cancer de la vessie lui avait été diagnostiqué l’année dernière. Pendant plus de trois décennies, elle avait participé au développement de l’une des principales sociétés britanniques de représentation commerciale et de marketing au service des éditeurs.
03/08/2026, 18:01
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