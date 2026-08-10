BD : Olivier Ledroit crée une bourse pour les jeunes artistes autistes

Après les prix, les ventes d’œuvres et l’accompagnement de jeunes artistes, l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme passe à la formation professionnelle. Elle s’associe à l’Académie de Bande Dessinée Delcourt pour financer les études de candidats présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et souhaitant faire de la bande dessinée leur métier.

Le dispositif concerne le cursus « Auteur de bande dessinée » de l’Académie Delcourt, une formation de trois ans consacrée au dessin, à la narration graphique et à la professionnalisation. L’école affiche actuellement des frais de scolarité de 6800 € par an.

La bourse est cofinancée par l’association et l’Académie. Elle couvre les frais de scolarité et pourra, selon la situation du bénéficiaire, participer à des dépenses comme le logement. Les sommes seront versées directement à l’école ou aux bailleurs concernés.

Pas de diplôme exigé

Pour candidater, il faut avoir au moins 16 ans, maîtriser suffisamment le français, disposer d’un diagnostic formel de TSA et appartenir à un foyer rencontrant des difficultés financières, celles-ci devant être justifiées par l’avis d’imposition. Aucun diplôme scolaire ou universitaire n’est demandé.

La sélection reposera notamment sur le potentiel artistique et la capacité du candidat à suivre l’intégralité du cursus lorsque les adaptations nécessaires sont mises en place. Les dossiers seront examinés par une commission réunissant Olivier Ledroit, des professionnels du monde artistique, des représentants de l’Académie Delcourt et des professionnels de santé.

Autre différence importante avec une candidature classique : les bénéficiaires retenus seront directement admis à l’Académie Delcourt, sans repasser par sa procédure habituelle de sélection. L’objectif affiché est également d’assurer les adaptations pédagogiques nécessaires pendant les trois années d'études.

Ouverte depuis la fin juin, la campagne de candidature entre désormais dans sa dernière ligne droite. Les dossiers doivent être déposés avant le 20 août 2026 à minuit, directement auprès de l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme, via la page consacrée à la bourse sur son site.

Les candidats doivent notamment fournir les éléments permettant d’évaluer leur situation, leur projet professionnel et leur travail artistique. Pour toute question, l’association peut également être contactée à contact@associationolivierledroitbdetautisme.org. La promotion 2026-2029 sera parrainée par Hervé Tanquerelle, auteur notamment de Groenland Vertigo et Le Dernier Atlas.

Deux oeuvres en acrylique (sur skateboard et toile) de Vincent Jolivet, alias Kyuse. Association Olivier Ledroit BD et Autisme.

Un projet préparé depuis plusieurs années

La bourse concrétise un projet déjà évoqué par Olivier Ledroit lorsqu’ActuaLitté l’avait rencontré aux Imaginales en mai 2025. Créée en 2023, son association soutient des artistes graphiques présentant un TSA, notamment par un prix annuel, l’achat de leurs œuvres, des actions d’accompagnement et des ventes aux enchères. Les recettes de ces dernières devaient précisément servir à financer de futures bourses d’études.

Le dessinateur expliquait alors rester en contact avec plusieurs lauréats et acheter certaines de leurs créations, l’argent pouvant leur permettre de financer directement du matériel artistique. L’association travaille également à la constitution d’un fonds d’œuvres destiné à préserver et exposer la création graphique liée à ces artistes.

Surtout, Olivier Ledroit insistait sur un angle souvent moins visible : le passage à l’âge adulte. Selon lui, l’accompagnement associé à l’autisme se concentre beaucoup sur l’enfance, alors que certains adultes restent confrontés à des difficultés d’insertion ou découvrent même leur TSA tardivement.

L’enjeu de cette première bourse dépasse donc l’admission dans une école. Il s’agit de financer trois années de formation tout en prévoyant les adaptations permettant au bénéficiaire d’aller jusqu’au bout du cursus.

Pour Olivier Ledroit, qui a bâti sa carrière avec Les Chroniques de la Lune Noire, Requiem, chevalier vampire, Xoco ou Sha, le choix de la bande dessinée est aussi celui du terrain sur lequel il estime pouvoir agir concrètement. Dans notre entretien de 2025, il racontait combien le dessin avait constitué dès l’enfance une forme d’espace de liberté face aux cadres dans lesquels il peinait à entrer.

Avec l’Académie Delcourt, cette expérience se transforme désormais en dispositif : permettre à de jeunes artistes autistes de passer du talent à une formation, puis, si possible, au métier.

Crédits photo : Olivier Ledroit (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com