Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort

Les éditions Paulsen annoncent « avec une immense tristesse » la disparition de leur auteur, survenue vendredi 7 août. Sa saga historique et maritime avait trouvé plus de 250.000 lecteurs, selon son éditeur.

La Ville de La Rochelle a également salué une « figure bien connue et particulièrement attachante du monde maritime rochelais ». Fabien Clauw avait fait de la cité et du port des Minimes son principal point d’ancrage, jusqu’à choisir d’y vivre en famille à bord de ses voiliers.

Né en 1972 et père de deux enfants, Fabien Clauw avait participé à trois éditions de la Solitaire du Figaro, avant de travailler plusieurs années dans le secteur du nautisme. Il avait ensuite fondé à La Rochelle son école de croisière et son entreprise Mer Belle Événements.

La plupart de ses bateaux portaient des noms empruntés aux chansons des Beatles. Son dernier catamaran faisait exception : il s’appelait Capitaine Belmonte.

Gilles Belmonte, huit romans en mer

C’est lors d’un tour de l’Atlantique en solitaire, en 2012, que Fabien Clauw commence à écrire ce qui deviendra Les Aventures de Gilles Belmonte.

La saga débute pendant la Révolution française et suit un jeune mousse embarqué à 13 ans, qui gravit progressivement les échelons jusqu’à devenir capitaine de frégate. D’un roman à l’autre, Fabien Clauw entraîne son personnage à travers les guerres de la Révolution, du Consulat puis de l’Empire, entre affrontements navals, corsaires et voyages au long cours.

Le premier volume, Pour les trois couleurs, paraît chez Paulsen en 2018. Il reçoit le prix Écume de Mer ainsi qu’une mention de l’Académie de Marine. Le Trésor des Américains, publié la même année, obtient le prix Marine Bravo Zulu. Suivront Le Pirate de l’Indien, Capitaine de Bonaparte, Trafalgar la sanglante, L’Escadre du bout du monde, Les Brûlots de l’Enfer et enfin Le Corsaire de Bordeaux, paru le 15 janvier 2026, qui fait encore naviguer Gilles Belmonte en 1809, devenu corsaire et lancé à la poursuite de l’or espagnol outre-Atlantique.

Cette dernière publication est encore en lice pour le prix Éric Tabarly du meilleur livre de mer 2026. L’ensemble de l’œuvre avait également valu à Fabien Clauw le prix du Roman de l’Académie de Saintonge.

Pour Paulsen, le succès de la série reposait autant sur le sens de l’aventure de son auteur que sur sa connaissance directe de la navigation. La maison souligne une œuvre nourrie par « une documentation historique d’une grande précision » et par une connaissance intime de la mer, permettant à Fabien Clauw de restituer les combats et les enjeux maritimes de l’époque sans perdre la dimension humaine du récit.

À La Rochelle, Fabien Clauw restait très présent dans la vie maritime locale. Il avait parrainé les Fêtes Maritimes et participé régulièrement à la Semaine du Nautisme. Une séance de dédicace prévue lors de la dernière édition avait finalement été annulée en raison de sa fatigue. Paulsen évoque de son côté une relation « éditoriale et personnelle particulièrement forte » construite sur près de dix ans et une œuvre occupant « une place essentielle » dans son catalogue.

Son éditeur résume aujourd’hui cet héritage en quelques mots : « Ses livres continueront de porter sa voix, son imaginaire et son amour de la mer. »

Crédits photo : Fabien Clauw (Paulsen)

Par Hocine Bouhadjera

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