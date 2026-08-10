La librairie Kléber demande aux Strasbourgeois de raconter son histoire

L’idée est née après l’envoi de photographies des années 1960 par un client dont un membre de la famille avait travaillé à la librairie. Les clichés montrent alors Kléber avec son mobilier en bois et un aménagement aujourd’hui disparu. « On a envie de savoir si à Strasbourg d’autres gens ont des petits trésors pour nous raconter l’histoire de la librairie », explique sa directrice, Mathilde Guiraud, à ICI Alsace.

L’appel concerne toute la période allant de 1962 à aujourd’hui. La librairie recherche aussi bien des photographies anciennes que des programmes de rencontres, marque-pages, objets publicitaires, dédicaces, témoignages ou souvenirs plus récents.

La démarche répond à une réalité assez simple : Kléber a peu conservé les traces de ses propres 64 années d’activité. Or, des générations de lecteurs, libraires et écrivains ont fréquenté l’établissement. La librairie cherche désormais chez ses clients ce qu’elle n’a pas conservé elle-même : les archives dispersées de son activité. Les documents et témoignages peuvent être transmis à communication@librairie-kleber.fr.

Avant Kléber, une brasserie

L’histoire du lieu commence avant les livres. L’immeuble, situé à l’angle de la place Kléber et de la rue des Francs-Bourgeois, a été construit en 1914. Il accueille le Grand Café de la République à partir de 1922, puis le Rio en 1936. En 1950, l’établissement devient le Pic-Pic, une brasserie-dancing connue des Strasbourgeois.

En 1962, le Pic-Pic ferme et Gallimard installe à sa place la librairie Kléber, baptisée d’après la place voisine. La société Librairie Internationale Kléber est elle-même immatriculée depuis avril de cette année-là.

Le lancement de cet appel intervient alors que Kléber connaît l’un des plus importants chantiers de son histoire récente. Depuis janvier 2026, la librairie a quitté temporairement ses locaux historiques. La Ville de Strasbourg, propriétaire de l’immeuble, mène des travaux sur la structure, les planchers, la toiture, les menuiseries, la performance énergétique et la sécurité. Gallimard finance de son côté la réorganisation des espaces de vente et du mobilier.

Les quelque 50 salariés travaillent désormais à Kléber Éphémère, ouverte depuis le 15 janvier au 30 rue du 22-Novembre, dans les anciens locaux de Boulanger. Le déménagement avait concerné environ 190.000 volumes et près de 100.000 références.

À terme, la librairie doit être répartie sur trois niveaux accessibles à tous les publics. L’ancien entresol doit disparaître, la circulation être simplifiée et les caisses réorganisées, avec également l’objectif d’améliorer les conditions de travail des équipes. La Ville et Gallimard avaient initialement évoqué un retour fin 2026. ICI Alsace parle désormais d’une réouverture au début de 2027, un calendrier qui reste manifestement lié à l’avancement du chantier.

Un petit musée pour Kléber

C’est dans les locaux rénovés que les documents collectés pourraient finalement être présentés. Kléber envisage d’y aménager un petit espace consacré à son histoire, réunissant photographies, objets et documents confiés par les Strasbourgeois. Le projet reste encore à préciser, mais la collecte donne déjà une autre dimension au chantier : alors que la librairie prépare ses espaces pour les prochaines décennies, elle tente dans le même temps de sauvegarder les traces des précédentes.

Les photographies raconteront l’évolution des rayons et du métier, les programmes et affiches celle de sa vie culturelle, tandis que les témoignages permettront de conserver une mémoire plus quotidienne du lieu.

Une démarche qui fait écho aux propos de Mathilde Guiraud lors de l’ouverture de Kléber Éphémère, en janvier. La directrice estimait alors que la librairie était devenue avant tout celle « des Strasbourgeois et des lecteurs ».

Crédits photo : ActuaLitté - Librairie Gallimard du Monde Entier / Librairie Kléber, Strasbourg, 2015 - CC BY-SA 2.0.

Par Hocine Bouhadjera

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