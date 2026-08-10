Ariane Ascaride raconte « L’Odyssée de Marcel Pagnol » sur France Inter

Marseille tient une place centrale dans le récit. Marcel Pagnol y fait vivre les personnages qui composent sa peinture de l’humanité, tandis qu’Ariane Ascaride partage avec lui cet ancrage dans la cité phocéenne. C’est depuis ce lien commun que la comédienne raconte la relation artistique qui la rattache à son œuvre.

La série s’appuie sur les textes et les correspondances de Pagnol. Ils servent à revenir sur différentes périodes de sa vie, de son enfance marseillaise à son départ pour Paris, puis à sa réussite théâtrale et à ses débuts dans le cinéma parlant. Le récit aborde également l’amour, la guerre et l’après-guerre.

Des personnalités liées à Marcel Pagnol apparaissent aussi dans la série. Raimu, Fernandel et Vincent Scotto sont chacun mentionnés dans les titres de plusieurs épisodes. Leur présence permet d’aborder certaines relations et collaborations de Pagnol sans détacher son parcours de ceux qui l’ont accompagné.

Une série construite autour des textes de Pagnol

Le titre « L’Odyssée de Marcel Pagnol » reprend l’image d’Homère évoquée précédemment. À Marseille, un buste du poète antique est posé sur une colonne. Le parallèle établi avec Pagnol tient à son talent de conteur et à sa manière de faire parler des personnages depuis Marseille.

Ariane Ascaride est à l’origine de la série avec Perrine Malinge. Laurent Stocker y participe également. Audrey Ripoull et Perrine Malinge assurent la collaboration éditoriale.

La réalisation est confiée à Audrey Ripoull et Claire Destacamp. Claire Teisseire est chargée de la recherche d’archives. L’ensemble compte quinze épisodes, dont les titres suivent différents moments et aspects du parcours de Marcel Pagnol.

Crédits illustration : France Inter

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com