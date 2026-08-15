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L’Empereur, sa femme et le petit prince : dès mercredi, on aurait dû l’arrêter...

« Lundi matin, L’Empereur, sa femme et le petit prince... », vous connaissez ? Ma fille l'écoute désormais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle du lundi au dimanche. Ce qui m'a donné beaucoup de temps (bien trop de temps, en réalité), pour m'interroger : quand aurait-il fallu retirer à ce monarque son droit de sortie ?

Le 15/08/2026 à 09:30 par Nicolas Gary

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Publié le :

15/08/2026 à 09:30

Nicolas Gary

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Au départ, nous avions surtout affaire à une comptine dont je poursuivrais volontiers l’auteur — ou l’autrice, l’anonymat protège encore quelqu’un — pour autocontrefaçon. Lundi plagie mardi, qui devient le brouillon du mercredi, qui pompe jeudi, et ainsi de suite. On change un jour, le reste demeure : vous parlez encore de création de l'esprit ? Un esprit malade, assurément.

Les faits : lundi matin, l’empereur, sa femme et le petit prince se présentent chez un quidam pour lui « serrer la pince ». Il est absent. Le prince annonce qu’ils reviendront le lendemain. Mardi : toujours aux abonnés absents, mercredi, itou... puis rebelotte jeudi, vendredi, samedi et dix de der, le dimanche.

La tradition associe volontiers le trio à Napoléon III, à l’impératrice Eugénie et au prince impérial. Le Second Empire avait sûrement ses problèmes ; nous ignorions qu’il comptait parmi eux l’incapacité de la famille régnante à prendre rendez-vous. Car si la chanson apprend les jours, elle renseigne moins sur l’état mental de l’empereur.

Une politique publique exemplaire

Administrativement, tout va bien. Pour un objectif de sept visites, le taux d’exécution atteint 100 %. Que personne n’ait été rencontré relève d’un autre tableau de bord. L’Empire vient d’inventer la politique publique moderne : mesurer l’action plutôt que son résultat. Bénéficiaires touchés : zéro. Mais le KPI n’était pas là-dessus.

Quant à l’absent, peut-être travaille-t-il – une exotique hypothèse pour les trois visiteurs dont les professions frisent l'absence d'emploi. Le télétravail aurait pu sauver la monarchie ; encore aurait-il fallu prévenir l’intéressé. Le souverain ne vous annonce pas sa venue : c’est à vous de l’avoir prévue. Cela explique l’absence. Pas l’acharnement.

Cette pince est une affaire d’État

Pourquoi consacrer une semaine à serrer la main d’un inconnu ? Logiquement, une visite de courtoisie ne survit pas au troisième échec. Cette pince cache au moins un homard : impératif constitutionnel, vieux pacte dynastique, validation secrète du règne ? L’homme serait une sorte de Conseil constitutionnel à lui seul, sonnette en prime. L’impératrice témoigne, le prince garantit la continuité, l’empereur serre des louches. Enfin, il essaie. Mercredi : cellule de crise. Vendredi : les marchés attaquent le franc. Dimanche, le régime tient encore, la pince toujours pas.

Mais même la raison d’État n’explique pas la méthode. Un souverain, même irrationnel, enverrait d'abord un émissaire. Lui revient. Exactement pareil. Lundi, on se moque. Mardi, on s’interroge. Mercredi, on regarde l’empereur autrement.

L’homme est absent, donc il faut revenir. Il est encore absent, donc il faut encore revenir. Plus la stratégie échoue, plus l’échec semble confirmer qu’il faut la poursuivre. Sans diagnostiquer qui que ce soit à partir d’une comptine, la conduite prend l’allure d’un rituel compulsif : même séquence, rigidité procédurale, impossibilité apparente d’interrompre le cycle.

La visite a changé de statut. Lundi, elle sert à rencontrer quelqu’un. Mercredi, elle devient protocole. Vendredi, nécessité intérieure. Il ne va plus chez cet homme parce qu’il espère le trouver, mais parce que, la veille, précisément, il ne l’a pas trouvé.

La mécanique devient oppressante, comme le Canon de Pachelbel lorsque l’auditeur ne s’intéresse plus à l’harmonie mais commence à envisager des mesures coercitives contre le chef d’orchestre. À la cinquième occurrence, on ne souhaite plus que l’homme ouvre. On veut empêcher l’empereur de sonner. Une panne de carrosse, une gastro : n’importe quoi. Rien. Vendredi, il repart. Samedi, il recommence. 

Et deux étranges personnes assistent à tout cela sans broncher.

Un triumvirat déconcertant

L’impératrice ne dit rien. Le prince possède une seule fonction : annoncer le lendemain. Lundi échoue ? Mardi. Mardi ? Mercredi. Cet enfant présente la souplesse stratégique d’une borne de parking. Mais si « nous reviendrons demain » n’était pas une décision ? Si c’était une technique de désescalade ?

L’empereur est devant la porte. Personne ne répond. Le petit prince par une causalité sidérante : « Puisque c’est ainsi, nous reviendrons demain. » Traduction clinique : oui, papa. Bien sûr, papa. Demain. Mais pour le moment, on rentre. Or, ce prince ne tient pas l’agenda : il négocie la sortie de crise. L’impératrice observe. Ce n’est plus une visite d’État. C’est une prise en charge ambulatoire.

Rassurant : l’empereur va mal, mais sa famille l’entoure. Sauf que six jours passent sans dispute, sans même un « Napoléon, là ça suffit ». L’impératrice reste muette ; le prince produit chaque matin la phrase exacte qui relance le dispositif. Ce n’est plus une famille, mais un mécanisme à trois pièces. Et rien ne prouve qu’il en comporte trois.

Un conseil des ministres peut-être... intracrânien

Pourquoi accorder une existence autonome à l’impératrice et au prince ? La première ne parle jamais. Le second verbalise ce que l’empereur semble incapable de décider lui-même. L’un agit, l’autre formule, la troisième accompagne. Une seule personne, plusieurs instances. Freud aurait demandé un divan. L’empereur possède déjà un Empire. 

Ce n’est jamais le souverain qui prononce la reconduction du rituel. La décision vient d’une autre voix : « nous reviendrons demain ». La volonté a été externalisée. Le « je » s’est transformé en « nous ». Une sorte de Fight Club dynastique. Première règle : ne jamais demander à l’empereur qui sont exactement les deux personnes qui l’accompagnent. Car une fois l’épouse et le fils placés sous réserve, il reste un personnage dont personne n’a contrôlé l’état civil. 

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L’homme absent. Et d'ailleurs, pourquoi connaît-il cette adresse ? Et comment ? Nous savons où il habite, mais pas son nom. Aucun lien avec la Couronne n’est expliqué, aucun rendez-vous pris. Pourtant l’empereur connaît parfaitement son domicile. Surtout, cet homme est absent chaque fois que l’empereur est présent.

Sept visites. Sept absences. Nous avons traité cette corrélation comme de la malchance. C’était imprudent. Et si l’homme n’était jamais chez lui précisément parce que l’empereur se trouve dehors ? Il existe alors une explication infiniment plus économique. C’est son adresse.

Depuis lundi, l’empereur essaie de se rendre visite. Il sort de chez lui, arrive devant sa propre porte et  constate que l’occupant est absent. Ce qui est exact. Il est sur le trottoir. La démonstration devient malheureusement imparable. Pour être chez lui, il faudrait qu’il n’aille pas chez lui. Pour se trouver, il devrait cesser de se chercher. Pour se serrer la pince, il faudrait déjà être deux. Or nous venons d’en perdre plusieurs.

L’impératrice ? Existence non établie. Le petit prince ? Forte présomption de voix intérieure. L’homme absent ? L’empereur. Reste peut-être un seul individu, devant son propre domicile avec deux constructions mentales, afin d’en rencontrer une troisième. Lorsqu’il échoue, l’une de ces voix promet que demain sera différent.

Lundi, excentricité. Mardi, persévérance. Mercredi, inquiétude. Jeudi, le voisinage devrait réagir. Samedi, le laisser ressortir relève presque de la faute professionnelle. Puis arrive dimanche.

Enfin, quelqu’un finit par faire son travail

Pendant six jours : absent lundi ? Mardi. Mardi ? Mercredi. Mercredi ? Jeudi. Jeudi ? Vendredi. Vendredi ? Samedi. Samedi ? Dimanche. Le dimanche matin, rien ne change. Même adresse, même homme absent. Mais le petit prince prononce soudain : 

« Puisque c’est ainsi nous ne reviendrons plus. »

Enfin. Mais... Pourquoi ? L’échec est identique aux six précédents. Rien ne permet de supposer que l’empereur vient d’acquérir cette faculté jusqu’ici inaccessible : tirer une conclusion de l’expérience. 

Deux possibilités. Après six jours de comportement identique, le septième échec lui rend spontanément la raison. Ou quelqu’un a enfin compris qu’il suffisait de l’empêcher de sortir. 

La seconde hypothèse présente l’avantage d’être compatible avec les six couplets précédents. Le dimanche n’est donc pas le jour où l’empereur renonce. C’est celui où l’on intervient. Après une semaine à observer un homme quitter son domicile avec deux personnes incertaines pour vérifier qu’il n’était effectivement plus chez lui, un tiers a considéré que le protocole expérimental avait livré assez de données.

La comptine ne précise pas la nature de l’intervention. Retenons la plus efficace : la camisole.

Excellent rapport coût-bénéfice : interruption des déplacements impériaux, suppression des frais de représentation, fin de la politique publique. L’impératrice et le petit prince peuvent continuer de suivre le souverain : s’ils n’existent que dans sa tête, leurs frais de mission sont nuls.

Surtout, le problème initial est résolu. L’empereur ne sort plus. Il est donc chez lui. L’homme qu’il cherchait depuis lundi aussi. Nous pensions écouter une comptine pour apprendre les jours. Nous avions peut-être sous les oreilles une dérive passée de l’inefficacité administrative à la compulsion, puis à la confusion entre visiteur, visité et comité d’accompagnement.

Ma fille, évidemment, réclame qu’on remette la chanson. Dimanche soir, pourtant, l’empereur était enfin chez lui. Il aura simplement fallu l’empêcher d’en sortir.

Crédits illustration : L’empereur Napoleon III, l’impératrice Eugénie de Montijo et Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte, Prince Imperial

 
 
 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France

Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter. 

08/08/2026, 12:19

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Comment la souffrance a forgé le jeune Antonin Artaud

De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.

07/08/2026, 16:20

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Lunettes connectées : comment encore rester hors champ ?

En Australie, la commissaire à la vie privée Carly Kind s’interroge sur la nécessité de nouvelles règles face aux lunettes connectées. En France, la CNIL redoute déjà une surveillance mobile et presque invisible. Mais ces mêmes appareils peuvent accroître l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. De Robbe-Grillet à Samanta Schweblin, les livres posent alors la vraie question : peut-on encore choisir de rester hors champ ?

07/08/2026, 15:51

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Du papier au numérique, la révolution qui bouleverse le manga japonais

Le Weekly Shonen Jump, berceau de Dragon Ball, One Piece ou Naruto, est tombé à un plus bas historique depuis 1971 : son tirage moyen n’était plus que de 985.000 exemplaires entre avril et juin 2026. C’est la première fois en 55 ans que la revue repasse sous le seuil symbolique du million d’exemplaires. Plus qu’un simple mauvais chiffre, ce recul illustre l’effacement progressif d’un modèle longtemps central au Japon : celui du grand magazine imprimé de prépublication.

07/08/2026, 15:45

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L’AFDAS suspend les formations pour artistes-auteurs centrées sur l’IA

L’AFDAS a instauré un moratoire sur le financement des formations principalement consacrées à l’intelligence artificielle générative. Limitée au fonds de formation des artistes-auteurs, la mesure s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026. Les enseignements professionnels dans lesquels ces outils n’interviennent qu’à titre secondaire restent éligibles.

06/08/2026, 10:06

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Les premières traductions françaises de L’Odyssée : une odyssée littéraire

On parle beaucoup de la sortie du film de Christopher Nolan. Mais quelles sont les premières éditions françaises de ce poème épique ? Publiée en 1716, la plus célèbre est la traduction en prose de la philologue Anne Dacier, qui sert de base à une autre traduction en vers suivie d’une polémique entre les deux traducteurs se terminant par un bon repas. La traductrice d’Homère sera plus tard immortalisée dans le comics américain Wonder Woman.

06/08/2026, 10:02

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À Ceuta, 72 000 migrants et des vies laissées hors compte

À Ceuta, Madrid estime que 72 000 personnes ont franchi la frontière et que 70 000 sont reparties ou ont été reconduites. Le bilan humain reste disputé, tandis qu’environ un millier de mineurs non accompagnés demeurent dans l’enclave et que des familles cherchent leurs proches. Sept récits, romans, albums et essais rouvrent ce que les mots « flux », « retour » et « sécurisation » voudraient déjà refermer.

05/08/2026, 17:34

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“Face à des mégafeux incontrôlables, la Grèce n’en finit plus“

Tout brûle en Grèce, pas seulement la nature éprouvée par la sécheresse et l’incivilité de ses habitants, elle brûle parce que la police est corrompue, l’environnement est bafoué et les hommes politiques sont malhonnêtes. Et pourtant, la Grèce est un pays attachant, plein de ressources et de bonnes volontés. Cependant, la sincérité n’est pas un gage suffisant d’honnêteté, Nikos Nikolopoulos le démontre au fil de ce polar passionnant, efficace dans lequel s’entremêlent plusieurs histoires, passées ou récentes, qui finissent toujours par converger vers un drame.

04/08/2026, 15:33

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Lipœdème : “Aucun régime ni aucun sport ne le fera disparaître“

Comment expliquer qu’une maladie touchant des centaines de milliers de femmes demeure si souvent confondue avec un simple surpoids ? « Il faut perdre du poids » : c’est probablement la réponse que les patientes atteintes de lipœdème entendent le plus souvent. Et pourtant… aucun régime ni aucune activité sportive ne suffisent à faire disparaître cette pathologie chronique. Dans Le Guide complet du lipœdème (éditions Dangles), Manon Chavaudrey entend briser l’invisibilité qui entoure encore la maladie et donner aux femmes les moyens de mieux comprendre leur corps.

04/08/2026, 14:59

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“Un réseau de librairies plus fort et plus moderne” : l’ambition de l’ALIM au Maroc

Hassan El Kamoun est partout. Il porte la voix des libraires du Maroc et celle de l’ALIM. On le voit sur le terrain, dans son pays, mais aussi en France, en Belgique ou aux Émirats arabes unis, inlassablement mobiliser, convaincre et attirer l’attention sur les enjeux de la librairie. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/08/2026, 16:07

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Après Makassar, qui paiera le prix de l’édition indépendante ?

L'effondrement de Makassar a agi comme un révélateur des fragilités de la diffusion-distribution indépendante. Dans cette tribune, Christophe d’Estais interroge l’ensemble de la chaîne du livre : éditeurs et libraires sont-ils prêts à assumer collectivement le coût de l’indépendance, de la spécialisation, du temps consacré aux textes et d’une logistique moins industrielle ? 

03/08/2026, 12:11

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Splendeur et misère de Donald Trump, raconté en huit livres

À 80 ans, Donald Trump a transformé la pelouse de la Maison-Blanche en arène. Pour retracer l’héritier, le promoteur, la vedette, le candidat, le président défait, le condamné puis le revenant, nous avons retenu huit œuvres qui composent une biographie oblique. Romans, manga, théâtre, tragédie et philosophie mettent au jour les mécanismes d’une ascension que les chutes n’ont jamais interrompue.

03/08/2026, 11:13

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Précomptes prescrits : des droits perdus au “Fonds solidaire pour les artistes”

Plus de 31 millions € : telle est la somme correspondant aux « précomptes prescrits », des cotisations sociales versées par des diffuseurs pour des artistes-auteurs bénéficiaires, qui n'ont finalement jamais reçu cette somme, faute d'identification. La Maison des Artistes et le syndicat Solidarité Maison des Artistes - CFDT (SMdA-CFDT) proposent, dans une tribune, de mettre ces moyens dans un « Fonds solidaire pour les artistes ».

03/08/2026, 09:29

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Quand les États tournent le dos à la justice mondiale : la crise du CPI

Le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Venezuela et le Tchad ont annoncé ou engagé leur retrait de la Cour pénale internationale, tandis que son procureur Karim Khan vient d’être destitué. Les procédures ouvertes ne s’éteignent pas, mais leur exécution dépend des États. De Philippe Claudel à Svetlana Alexievitch, huit livres rappellent ce que cette fragilisation menace : des preuves, des voix et des noms.

31/07/2026, 09:30

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Pourquoi ChatGPT refuse d’imiter Stephen King, Houellebecq ou Agatha Christie

Donc ChatGPT refuse d’imiter les écrivains célèbres — sauf un peu. Lors de tests menés fin juillet, la machine n'a pas accepté de rédaction de texte reproduisant la voix précise de divers écrivains célèbres, vivants ou disparus. OpenAI n’a pourtant annoncé aucune nouvelle règle. Et le verrou laisse une porte entrouverte : le service accepte encore d’en reprendre l’atmosphère, le rythme ou les procédés généraux. C'est que chacun des assistants actuels garde sa propre définition du pastiche acceptable.

 

30/07/2026, 17:04

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Dans les ruelles hantées de Casablanca

J’aborde la lecture de Galerie marocaine de Jamal Eddine Naji à travers une grille psychopathologique. La ville est traversée de syndromes névrotiques. La société paradoxale marocaine s’y prête parfaitement. L’ouvrage est une psyché collective. Les portraits, les souvenirs sont autant de vignettes mnésiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu, mais d’une juxtaposition de scènes, de figures, de visages, de voix. 

29/07/2026, 18:25

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“L'emprise est invisible. Elle ne fait pas de bruit.”

Comment comprendre les mécanismes invisibles de l'emprise. « Pourquoi est-ce que tu ne pars pas ? » C'est probablement la question que l'on pose le plus souvent aux personnes sous emprise. Et pourtant… c'est peut-être la plus mauvaise. Christel Bringia publie aux Editions Jacques Grancher L'Emprise, où elle tente d'expliquer cet enfer.

28/07/2026, 10:58

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Oser Joyce : deux années avec Ulysse

Pendant deux ans à plein temps, Michel et Michela Gribinski ont vécu au rythme de Leopold Bloom, traversé six fois Dublin et remis chaque phrase sur le métier. De cette immersion naît une nouvelle traduction d’Ulysse, guidée par un pari : retrouver, sous le monument à la réputation si intimidante, le roman, ses corps, ses voix, son burlesque et sa mélancolie.

27/07/2026, 18:22

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#balancetonediteur VS #balancetonauteur : le monde littéraire à contre-pied

Aujourd'hui, il est tendance de balancer par des #. L'un des derniers en date est #balancetonediteur. Par des auteurices souvent en mal de reconnaissance.  Certes, l'industrie du livre n’est pas parfaite, mais à quand le délectable #balancetonauteur ? Allons-y donc et pas vraiment, gaiement. Par Auguste Feydeau, éditeur.

25/07/2026, 20:08

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“Le collectif doit primer sur l’ego” : la SAIF invente un prix contre la logique des prix

Comment récompenser des artistes sans renforcer la compétition qui structure déjà leur secteur ? Avec le Prix La SAIF x Ce qui nous lie, Églantine de Boissieu assume ce paradoxe : distinguer un collectif, non pour couronner une œuvre ou une carrière, mais pour lui offrir trois jours durant lesquels il pourra cesser de produire. Une manière de traiter le temps, le repos et les relations de travail comme des ressources politiques.

24/07/2026, 16:16

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“Monsieur le ministre, nous demandons un moratoire sur la fusion Abes-Amue”

Parlant d'abord de « convergence », le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a confirmé la fusion à venir de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) et de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue). Un projet qui suscite questionnements et inquiétudes : l'intersyndicale Abes interpelle, dans une lettre ouverte reproduite ci-dessous, Philippe Baptiste, ministre de l'ESRE.

24/07/2026, 10:49

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“Quand un artiste affirme que son œuvre n’est pas politique, c’est déjà politique”

Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

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Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

La situation économique du distributeur-diffuseur Makassar, partenaire d'un grand nombre de maisons d'édition indépendantes, met en danger un grand nombre de structures, qui ne recevront pas de paiement pour des ouvrages vendus. Dans une tribune, le Syndicat de l'édition alternative appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour préserver la bibliodiversité, par la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel.

22/07/2026, 09:29

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Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.

21/07/2026, 16:53

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“La littérature est un sport-business : bienvenue dans le mercato le plus opaque du monde”

Et si l’édition fonctionnait comme un jeu de management sportif ? Charles Garatynski compare la sélection des manuscrits au « scouting » footballistique : des milliers de candidats, quelques signatures, des filtres de plus en plus rapides et, souvent, aucun retour.

20/07/2026, 18:11

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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Yon : la BD de Camille Broutin qui fait dialoguer manga et science-fiction

Noure, libraire au Renard doré, dans le 5e arrondissement de Paris, défend Yon, de Camille Broutin, publié chez Dargaud. Entre manga, science-fiction et récit de survie, elle voit dans ce premier tome une œuvre graphique très maîtrisée, portée par des adolescentes qui existent pour elles-mêmes et par une narration assez ouverte pour accueillir de nombreux lecteurs.

14/07/2026, 15:49

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