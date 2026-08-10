Librairie Les Parleuses : “Tout change pour que rien ne change

Le 13 mai devait marquer la fin des Parleuses. Anouk Aubert et Maud Pouyé avaient annoncé leur départ et organisé une dernière soirée dans cette librairie installée dans un ancien bistrot, au 5 place Général-Marsll, en plein centre de Nice. Quelques mois plus tard, le lieu change finalement de mains.

À l’origine de la reprise, une idée lancée par Samuel Aubert au printemps. « Si tout le monde regrette que ça ferme, il n’y a qu’à faire en sorte que ça ne ferme pas », résume Lena auprès d’ActuaLitté. Avec Mahina et Yannick, ils forment rapidement une équipe de quatre associés.

Depuis 2018, Les Parleuses se sont imposées dans la vie culturelle et militante niçoise, avec une offre généraliste, un fonds féministe et queer, un café, un espace jeunesse et de nombreuses rencontres. « La motivation première, c’était vraiment de continuer ce qu’Anouk et Maud avaient installé dans la ville, dans son écosystème culturel et politique », explique Lena.

Quatre profils pour une reprise

La nouvelle équipe mêle plusieurs expériences du livre et de la gestion. Mahina connaît déjà parfaitement la maison : salariée des Parleuses sous Anouk Aubert et Maud Pouyé, notamment sur le secteur jeunesse, dont elle est spécialiste, elle reste dans la nouvelle équipe et assure une forme de continuité directe. Lena retrouve de son côté la librairie après avoir travaillé une dizaine d’années plus tôt chez Descours, à Lyon, spécialisée dans le livre d’art.

Samuel vient de l’édition : il est l’un des responsables d’Audimat éditions, consacrées notamment aux essais et aux textes critiques autour de la musique et des cultures contemporaines. Yannick, enfin, est expert-comptable et travaille avec Samuel depuis plusieurs années.

« On a vite vu apparaître une association qui était complémentaire », nous explique Lena, mais encore fallait-il convaincre Anouk Aubert et Maud Pouyé de transmettre un lieu construit pendant huit ans autour d’une identité très personnelle. Les discussions n’ont donc pas porté uniquement sur les conditions financières de la cession, mais aussi sur la future ligne éditoriale, ses partenaires et la place culturelle et politique qu’elle s’est construite à Nice.

« C’est aussi un projet politique »

La formule, empruntée au Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, résume leur intention : « Il faut que tout change pour que rien ne change. » La ligne éditoriale, elle, ne doit pas être bouleversée. Les Parleuses resteront une librairie généraliste, où l’on peut acheter « son premier livre comme le dixième de la semaine », tout en conservant un fonds développé en sciences humaines, féminisme et études queer.

Les liens noués par Anouk Aubert et Maud Pouyé avec les associations, institutions et acteurs culturels locaux doivent eux aussi se poursuivre, notamment le Planning familial. Cette continuité est aussi politique. « On reprend une librairie qui a une identité engagée et c’est pour ça qu’on la reprend. Donc oui, évidemment, c’est aussi un projet politique », assume Lena.

La nouvelle équipe veut toutefois maintenir une « ligne de crête » : rester un repère de la vie militante niçoise sans devenir un lieu réservé à un public déjà convaincu. L’ambition reste celle d’une librairie de quartier ouverte à toutes et tous.

Cet héritage militant a largement dépassé Nice en décembre 2022. Lors d’une visite de Gérald Darmanin, la vitrine des Parleuses, où figuraient des messages contre les violences sexuelles et le livre Impunité d’Hélène Devynck, avait été recouverte d’un drap noir par les services de l’État. En janvier 2026, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et reconnu la responsabilité pour faute de l’État.

Le symbole est d’autant plus fort que le futur Hôtel des Polices est en construction juste en face de la librairie, avec une livraison annoncée pour la fin de l’année 2026. Maintenir à cet endroit une librairie indépendante, engagée et ouverte sur le quartier prend donc une résonance toute particulière.

Une librairie « saine mais fragile »

La nouvelle équipe reprend une librairie qu’elle décrit comme « saine mais fragile », et surtout « pleinement installée et vivante ». Le départ d’Anouk Aubert et Maud Pouyé relève d’un choix personnel, non de difficultés ayant rendu l’activité impossible à poursuivre. Elles doivent reprendre à la rentrée la librairie Montfort, à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, jusque-là dirigée par Dominique Boulard.

La reprise n’en reste pas moins engageante. Elle repose sur des prêts bancaires et des prêts d’honneur, avec des apports différents selon les quatre associés. Le pouvoir de décision, lui, doit rester égal. À terme, l’équipe souhaite même que les salariés puissent devenir associés, et que tous les associés travaillent effectivement dans la librairie.

« La librairie est un commerce dont la fragilité est proportionnelle à son importance dans une ville », résume Lena. À Nice, les repreneurs voient dans le maintien des Parleuses un enjeu de diversité éditoriale autant que commerciale, dans une ville où le tourisme tend selon eux à uniformiser l’offre.

Le bistrot reste

La principale transformation concerne l’organisation des espaces. Jusqu’ici, Les Parleuses occupaient deux locaux proches : la librairie-café principale et, de l’autre côté de la rue, un espace entièrement consacré à la jeunesse. La nouvelle équipe ne reprend que le local principal, d’environ 50 à 60 m². L’ancien espace jeunesse a été cédé et changera d’activité. Les livres pour enfants sont donc rapatriés dans la librairie : une ancienne réserve située à l’avant du magasin a été transformée en espace dédié, notamment porté par Mahina, spécialiste de la librairie jeunesse.

Autre évolution prévue : développer progressivement les livres d’art et les ouvrages consacrés à l’image. L'équipe estime que cette offre reste limitée à Nice malgré la présence d’un environnement culturel important, entre la Villa Arson et, à Monaco, l’École supérieure d’arts plastiques. L'expérience passée de Lena à la librairie Descours, spécialisée dans le livre d’art, devrait nourrir ce nouveau rayon.

Le comptoir, lui, reste. Les repreneurs veulent conserver cette dimension de librairie-bistrot, pensée comme un lieu où l’on vient acheter un livre mais aussi rester, discuter ou assister à une rencontre. Le redémarrage sera progressif. À la réouverture, les démarches administratives ne permettront encore que la vente de boissons non alcoolisées à emporter. L’équipe compte ensuite exploiter une licence III, autorisant notamment le service de vin et de bière, là où les anciennes propriétaires disposaient d’une licence IV.

À LIRE - À Chavannes-près-Renens, une chapelle accueille la librairie La Maison des Feuilles

La reprise devient effective le 10 août et la librairie rouvre dès le 11, avant le retour complet du bistrot. Plusieurs événements sont déjà prévus en septembre, même si la nouvelle équipe préfère attendre avant d’en dévoiler le programme. Rencontres d’auteurs et d’autrices, débats et rendez-vous associatifs doivent ainsi reprendre rapidement.

Crédits photo : Librairie Les Parleuses

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com