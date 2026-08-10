Trouville-sur-Mer lance un Prix des lecteurs pour son Salon du livre

Trois romans sont en lice. Sergueï Shikalov est sélectionné pour Grenouille, publié aux éditions du Seuil. Pauline Toulet concourt avec Les morts manquent de correction, paru aux éditions Finitude. Enfin, Pauline Peyrade figure dans la sélection avec Les habitantes, publié aux éditions de Minuit.

Chacun des trois auteurs doit rencontrer le public à la librairie L’Usage du Papier. Sergueï Shikalov y est attendu vendredi 21 août autour de Grenouille.

Pauline Toulet participera à une rencontre vendredi 11 septembre consacrée à Les morts manquent de correction. Pauline Peyrade sera à son tour présente vendredi 2 octobre pour Les habitantes.

Les lecteurs pourront voter pour leur livre préféré à la Médiathèque de Trouville-sur-Mer jusqu’au vendredi 23 octobre 2026.

Le résultat sera annoncé samedi 24 octobre à 18h45, pendant le Salon du livre de Trouville-sur-Mer et le prix sera remis par Laurent Mauvignier, Prix Goncourt 2025 et parrain du salon.

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Crédits illustration : Savignac - Ville de Trouville-sur-Mer

Par Dépêche

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