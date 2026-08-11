Cannibalisme, sexe, torture : des comptines vraiment pour enfants ?

On connaissait les dégâts provoqués par une relecture adulte de Perrault. Il faudra désormais ajouter les comptines au rayon des souvenirs d’enfance à manipuler avec précaution.

Une fois débarrassées des voix fluettes, des xylophones et des illustrations où tout le monde sourit beaucoup trop, certaines chansons traditionnelles prennent en effet une couleur singulière. Un équipage décide de cuisiner son mousse. Une bergère tue son chat. Une souris subit un protocole expérimental à base d’huile et d’eau dont aucune commission d’éthique ne voudrait entendre parler.

Benjamin Valière a décidé d’en faire spectacle. Humoriste, musicien, auteur et comédien, il présente Le Sens Caché des Comptines comme une « conférence humoristique et musicale » consacrée aux doubles sens, étrangetés et zones d’ombre du répertoire enfantin.

Seul en scène, guitare et synthétiseur à proximité, il décortique sept chansons parmi les plus connues. Une souris verte, Le Bon Roi Dagobert ou Il était une bergère figurent parmi celles annoncées sur son site. Durée : environ 1 h 30. Âge conseillé : à partir de 13 ans. Quant au programme, l’artiste prévient lui-même : « viol, mort, torture, cannibalisme et autres joyeusetés ».

Une mère, un chat et monsieur Lustucru

Prenons C’est la mère Michel. Une interprétation grivoise assez largement reprise sur internet veut que le « chat » perdu ne soit pas un animal, mais la virginité de la dame. De là, certains passent à une lecture sexuelle plus générale, voire à la prostitution.

L’histoire a tout ce qu’il faut pour prospérer : un double sens, quelques sous-entendus et la délicieuse possibilité d’annoncer à des adultes qu’ils chantaient sans le savoir une histoire beaucoup moins convenable que prévu. Seulement, l’histoire culturelle réclame un peu plus qu’un bon calembour.

Dans son étude Naissance d’une chanson pour enfants : la Mère Michel, publiée par Artois Presses Université, Michel Manson montre combien la généalogie du morceau est plus complexe. Comme nombre de chants entrés au XIXe siècle dans le répertoire enfantin, La Mère Michel vient d’abord d’un univers adulte.

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Surtout, le chercheur fait remonter sa présence attestée bien avant la date de 1820 longtemps avancée. En décembre 1809, Augustin de Piis publie une chanson intitulée La Mère Gaudichon dans laquelle il évoque déjà celle qui a perdu son chat. Une note précise même que « tous les écoliers » connaissent cette « vieille chanson ».

Elle circulait donc déjà suffisamment pour être immédiatement reconnaissable au début du XIXe siècle. Michel Manson envisage une naissance au XVIIIe siècle, sans prétendre pouvoir en fixer définitivement la date.

En revanche, son enquête historique ne transforme pas le chat en symbole établi de virginité perdue, moins encore en preuve d’une activité prostitutionnelle de sa propriétaire.

Autrement dit : l’interprétation sexuelle peut parfaitement fournir du combustible à l’humoriste. Elle ne mérite pas pour autant un certificat d’authenticité délivré par l’historien.

La nuance a son importance. Les « sens cachés » des chansons populaires constituent un petit paradis de fausses évidences : une explication plaisante est répétée, copiée, reprise sur des sites consacrés aux anecdotes puis finit, à force de circulation, par acquérir la patine trompeuse d’un fait établi.

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C’est dans cet écart que Le Sens Caché des Comptines trouve son meilleur terrain de jeu. Benjamin Valière ne propose pas un colloque d’histoire culturelle : il revendique une conférence humoristique, construite précisément sur le télescopage entre l’innocence supposée des chansons et ce qu’un adulte croit soudain entendre derrière leurs paroles.

Son spectacle a notamment été présenté le 3 juillet 2026 au Théâtre BO Saint-Martin, à Paris. Le calendrier publié par l’artiste annonce à partir de septembre des représentations à Grenoble, Durbuy, Bruxelles, Liège, Mouscron, Clermont-Ferrand, Toulouse, Marseille, Compiègne, Avignon, Évian, Aix-en-Provence, Nantes ou encore Rennes, avant de nouvelles étapes en 2027.

Reste une précaution, presque aussi importante que de vérifier les vivres avant d’envoyer un petit navire sur la Méditerranée : une comptine peut cacher un contexte historique, un sous-entendu ou une satire. Elle peut aussi supporter plusieurs siècles d’interprétations que personne n’est désormais capable de démontrer.

Par Dépêche

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