Cannibalisme, sexe, torture : des comptines vraiment pour enfants ?

Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.
Le 11/08/2026 à 07:00 par Dépêche
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11/08/2026 à 07:00
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On connaissait les dégâts provoqués par une relecture adulte de Perrault. Il faudra désormais ajouter les comptines au rayon des souvenirs d’enfance à manipuler avec précaution.
Une fois débarrassées des voix fluettes, des xylophones et des illustrations où tout le monde sourit beaucoup trop, certaines chansons traditionnelles prennent en effet une couleur singulière. Un équipage décide de cuisiner son mousse. Une bergère tue son chat. Une souris subit un protocole expérimental à base d’huile et d’eau dont aucune commission d’éthique ne voudrait entendre parler.
Benjamin Valière a décidé d’en faire spectacle. Humoriste, musicien, auteur et comédien, il présente Le Sens Caché des Comptines comme une « conférence humoristique et musicale » consacrée aux doubles sens, étrangetés et zones d’ombre du répertoire enfantin.
Seul en scène, guitare et synthétiseur à proximité, il décortique sept chansons parmi les plus connues. Une souris verte, Le Bon Roi Dagobert ou Il était une bergère figurent parmi celles annoncées sur son site. Durée : environ 1 h 30. Âge conseillé : à partir de 13 ans. Quant au programme, l’artiste prévient lui-même : « viol, mort, torture, cannibalisme et autres joyeusetés ».
Prenons C’est la mère Michel. Une interprétation grivoise assez largement reprise sur internet veut que le « chat » perdu ne soit pas un animal, mais la virginité de la dame. De là, certains passent à une lecture sexuelle plus générale, voire à la prostitution.
L’histoire a tout ce qu’il faut pour prospérer : un double sens, quelques sous-entendus et la délicieuse possibilité d’annoncer à des adultes qu’ils chantaient sans le savoir une histoire beaucoup moins convenable que prévu. Seulement, l’histoire culturelle réclame un peu plus qu’un bon calembour.
Dans son étude Naissance d’une chanson pour enfants : la Mère Michel, publiée par Artois Presses Université, Michel Manson montre combien la généalogie du morceau est plus complexe. Comme nombre de chants entrés au XIXe siècle dans le répertoire enfantin, La Mère Michel vient d’abord d’un univers adulte.
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Surtout, le chercheur fait remonter sa présence attestée bien avant la date de 1820 longtemps avancée. En décembre 1809, Augustin de Piis publie une chanson intitulée La Mère Gaudichon dans laquelle il évoque déjà celle qui a perdu son chat. Une note précise même que « tous les écoliers » connaissent cette « vieille chanson ».
Elle circulait donc déjà suffisamment pour être immédiatement reconnaissable au début du XIXe siècle. Michel Manson envisage une naissance au XVIIIe siècle, sans prétendre pouvoir en fixer définitivement la date.
En revanche, son enquête historique ne transforme pas le chat en symbole établi de virginité perdue, moins encore en preuve d’une activité prostitutionnelle de sa propriétaire.
Autrement dit : l’interprétation sexuelle peut parfaitement fournir du combustible à l’humoriste. Elle ne mérite pas pour autant un certificat d’authenticité délivré par l’historien.
La nuance a son importance. Les « sens cachés » des chansons populaires constituent un petit paradis de fausses évidences : une explication plaisante est répétée, copiée, reprise sur des sites consacrés aux anecdotes puis finit, à force de circulation, par acquérir la patine trompeuse d’un fait établi.
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C’est dans cet écart que Le Sens Caché des Comptines trouve son meilleur terrain de jeu. Benjamin Valière ne propose pas un colloque d’histoire culturelle : il revendique une conférence humoristique, construite précisément sur le télescopage entre l’innocence supposée des chansons et ce qu’un adulte croit soudain entendre derrière leurs paroles.
Son spectacle a notamment été présenté le 3 juillet 2026 au Théâtre BO Saint-Martin, à Paris. Le calendrier publié par l’artiste annonce à partir de septembre des représentations à Grenoble, Durbuy, Bruxelles, Liège, Mouscron, Clermont-Ferrand, Toulouse, Marseille, Compiègne, Avignon, Évian, Aix-en-Provence, Nantes ou encore Rennes, avant de nouvelles étapes en 2027.
Reste une précaution, presque aussi importante que de vérifier les vivres avant d’envoyer un petit navire sur la Méditerranée : une comptine peut cacher un contexte historique, un sous-entendu ou une satire. Elle peut aussi supporter plusieurs siècles d’interprétations que personne n’est désormais capable de démontrer.
Par Dépêche
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Des premières traces écrites aux fanzines punk, la State Library Victoria réunit plus de 400 pièces pour la 21e édition de World of the Book. Ouverte le 4 juillet 2026, l’exposition accorde cette année une place inédite aux autrices : Jane Austen, Virginia Woolf, Octavia E. Butler, les sœurs Brontë ou encore Agatha Christie voisinent avec des livres miniatures, des talismans, des archives éditoriales et des créations contemporaines.
14/07/2026, 15:03
La Maison de la culture du Japon, à Paris, met à l'honneur les estampes et peintures érotiques japonaises de l'époque Edo (1603-1868) dans une exposition, du 12 novembre 2026 au 13 février 2027. Pour la première fois, un événement est entièrement dédié à ces shunga, ou « images de printemps ».
13/07/2026, 10:39
Le musée de la Bibliothèque nationale de France présente « Histoires d’animaux » du 18 septembre 2026 au 29 août 2027, sur le site Richelieu, dans la galerie Mazarin. Cette thématique annuelle réunit des œuvres et documents consacrés aux représentations de l’animal, du Moyen Âge à nos jours.
09/07/2026, 11:34
Du 11 juillet au 8 novembre, la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, à Brest, présente « L’UMOUR INDÉLÉBILE ! », une exposition consacrée à Marcel Gottlieb, connu sous le nom de Gotlib, dix ans après sa disparition. Produite par Brest en Bulle avec Ariane Gotlieb, elle réunit des planches originales, des objets personnels, des vidéos et des espaces thématiques pour retracer le parcours de l’auteur, de ses débuts dans la presse jeunesse à la création de revues de bande dessinée pour adultes.
08/07/2026, 17:15
La Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian inaugure en 2026 EX-LIBRIS, nouvelle résidence de recherche-création dédiée aux arts visuels et graphiques. Le premier lauréat, Raphaël Rubio Meau, développera un projet inédit en dialogue étroit avec les collections, archives et ressources documentaires de la Bibliothèque Gulbenkian, à Paris.
07/07/2026, 09:37
Fondée en 1976 à Brest par Marie Paul et Charles Kermarec, la librairie Dialogues célébrera ses 50 ans en 2026. Les festivités se dérouleront en mai et juin dans les enseignes Dialogues et hors les murs, avant la première édition du Festival du livre de Brest, prévue les 28 et 29 novembre aux Ateliers des Capucins. L’ensemble est porté par les équipes Dialogues, dirigées par Cathy Jolivet depuis la reprise des enseignes à partir de 2018.
06/07/2026, 16:49
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) consacrera, du 8 octobre 2026 au 13 juin 2027, une exposition à l’Escadron bleu, groupe de onze volontaires de la Croix-Rouge française envoyé en Pologne en 1945 pour participer au secours et au rapatriement de déportés français. « L’Escadron bleu, une épopée féminine » s’appuie notamment sur la bande dessinée de Virginie Ollagnier et Yan Le Pon, publiée chez Dupuis.
01/07/2026, 10:48
Le Musée de la BD de Bruxelles présente, jusqu’à la fin juin 2027, « L’Art de la BD… à la québécoise », une exposition entièrement consacrée à la création québécoise. Cette 11e déclinaison de l’exposition L’Art de la BD marque la première ouverture internationale de ce rendez-vous, avec près de 100 auteur·rices sélectionné·es à travers le Québec.
30/06/2026, 15:48
« Tu te rappelles de nos soirs d’été ? On rentrait de cours, presque en courant car les soirs étaient plus courts que les jours. On s’inventait joueurs de foot, arbitres, et présentateurs. On était heureux et jeunes. Innocents, presque insouciants mais on vivait. Et on avait la chance de pouvoir courir pour le jeu, pas pour notre vie. » (À Mots Roses) Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
29/06/2026, 15:07
À Sète, dans l’Hérault, la 29e édition du Festival International de Poésie Voix Vives se tiendra du 17 au 25 juillet 2026. Créé et dirigé par Maïthé Vallès-Bled, l’événement réunira près de 70 poètes et conteurs internationaux, venus de plus de 30 pays, autour d’une programmation majoritairement gratuite.
26/06/2026, 16:57
À partir du 17 octobre 2026, le Château d’Aubenas présentera deux expositions inédites autour de l’image, du récit et de l’expérience sensible. La première, « Rêvez-vous de moutons électriques ? », réunira une vingtaine d’artistes internationaux autour des technologies numériques, de la mémoire et de la fiction, tandis que la seconde sera consacrée à l’artiste ardéchoise Marion Fayolle, entre dessin, écriture, corps et paysages.
26/06/2026, 12:57
Dans la capitale de la Slovénie, les pages arrachées, les bandes de parchemin et les morceaux de reliure prennent la place d’honneur. La Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana présente jusqu’au 5 septembre Lost over Time: Medieval Manuscript Fragments, première exposition du pays entièrement consacrée aux vestiges de livres médiévaux.
26/06/2026, 11:20
Une soirée d’hommage à Aimé Césaire se tiendra ce vendredi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Paris, salle Tignous. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du poète martiniquais, né le 26 juin 1913, elle associera également la commémoration des 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.
25/06/2026, 18:11
Top ArticlesJuillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute De Borges à Superman : la bibliothèque d’Umberto Eco s'ouvre enfin au public Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
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