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Cannibalisme, sexe, torture : des comptines vraiment pour enfants ?

Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.

Le 11/08/2026 à 07:00 par Dépêche

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Publié le :

11/08/2026 à 07:00

Dépêche

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ActuaLitté

On connaissait les dégâts provoqués par une relecture adulte de Perrault. Il faudra désormais ajouter les comptines au rayon des souvenirs d’enfance à manipuler avec précaution.

Une fois débarrassées des voix fluettes, des xylophones et des illustrations où tout le monde sourit beaucoup trop, certaines chansons traditionnelles prennent en effet une couleur singulière. Un équipage décide de cuisiner son mousse. Une bergère tue son chat. Une souris subit un protocole expérimental à base d’huile et d’eau dont aucune commission d’éthique ne voudrait entendre parler.

Benjamin Valière a décidé d’en faire spectacle. Humoriste, musicien, auteur et comédien, il présente Le Sens Caché des Comptines comme une « conférence humoristique et musicale » consacrée aux doubles sens, étrangetés et zones d’ombre du répertoire enfantin.

Seul en scène, guitare et synthétiseur à proximité, il décortique sept chansons parmi les plus connues. Une souris verte, Le Bon Roi Dagobert ou Il était une bergère figurent parmi celles annoncées sur son site. Durée : environ 1 h 30. Âge conseillé : à partir de 13 ans. Quant au programme, l’artiste prévient lui-même : « viol, mort, torture, cannibalisme et autres joyeusetés ».

Une mère, un chat et monsieur Lustucru

Prenons C’est la mère Michel. Une interprétation grivoise assez largement reprise sur internet veut que le « chat » perdu ne soit pas un animal, mais la virginité de la dame. De là, certains passent à une lecture sexuelle plus générale, voire à la prostitution.

L’histoire a tout ce qu’il faut pour prospérer : un double sens, quelques sous-entendus et la délicieuse possibilité d’annoncer à des adultes qu’ils chantaient sans le savoir une histoire beaucoup moins convenable que prévu. Seulement, l’histoire culturelle réclame un peu plus qu’un bon calembour.

Dans son étude Naissance d’une chanson pour enfants : la Mère Michel, publiée par Artois Presses Université, Michel Manson montre combien la généalogie du morceau est plus complexe. Comme nombre de chants entrés au XIXe siècle dans le répertoire enfantin, La Mère Michel vient d’abord d’un univers adulte.

À LIRE - Chère Élise : entre charge mentale et déclaration d'amour, l'art de réparer un seau

Surtout, le chercheur fait remonter sa présence attestée bien avant la date de 1820 longtemps avancée. En décembre 1809, Augustin de Piis publie une chanson intitulée La Mère Gaudichon dans laquelle il évoque déjà celle qui a perdu son chat. Une note précise même que « tous les écoliers » connaissent cette « vieille chanson ».

Elle circulait donc déjà suffisamment pour être immédiatement reconnaissable au début du XIXe siècle. Michel Manson envisage une naissance au XVIIIe siècle, sans prétendre pouvoir en fixer définitivement la date.

En revanche, son enquête historique ne transforme pas le chat en symbole établi de virginité perdue, moins encore en preuve d’une activité prostitutionnelle de sa propriétaire.

Autrement dit : l’interprétation sexuelle peut parfaitement fournir du combustible à l’humoriste. Elle ne mérite pas pour autant un certificat d’authenticité délivré par l’historien.

La nuance a son importance. Les « sens cachés » des chansons populaires constituent un petit paradis de fausses évidences : une explication plaisante est répétée, copiée, reprise sur des sites consacrés aux anecdotes puis finit, à force de circulation, par acquérir la patine trompeuse d’un fait établi.

À LIRE - La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

C’est dans cet écart que Le Sens Caché des Comptines trouve son meilleur terrain de jeu. Benjamin Valière ne propose pas un colloque d’histoire culturelle : il revendique une conférence humoristique, construite précisément sur le télescopage entre l’innocence supposée des chansons et ce qu’un adulte croit soudain entendre derrière leurs paroles.

Son spectacle a notamment été présenté le 3 juillet 2026 au Théâtre BO Saint-Martin, à Paris. Le calendrier publié par l’artiste annonce à partir de septembre des représentations à Grenoble, Durbuy, Bruxelles, Liège, Mouscron, Clermont-Ferrand, Toulouse, Marseille, Compiègne, Avignon, Évian, Aix-en-Provence, Nantes ou encore Rennes, avant de nouvelles étapes en 2027.

Reste une précaution, presque aussi importante que de vérifier les vivres avant d’envoyer un petit navire sur la Méditerranée : une comptine peut cacher un contexte historique, un sous-entendu ou une satire. Elle peut aussi supporter plusieurs siècles d’interprétations que personne n’est désormais capable de démontrer.

 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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29/07/2026, 15:24

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Avec L'Adoption, Ivan Calbérac adapte les BD de Zidrou et Monin

Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.

28/07/2026, 12:05

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Festival BD de Montréal : Pauline Laurent rejoint la direction

Le Festival BD de Montréal a nommé Pauline Laurent codirectrice générale et directrice administrative. Elle travaillera aux côtés de Virginie Mont-Reynaud, chargée de la direction artistique, dont la nomination avait été annoncée en février 2026.

28/07/2026, 11:20

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“Mon dernier rêve étant pour vous” : Chateaubriand et Juliette Récamier réunis

Du 2 octobre 2026 au 26 septembre 2027, la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, présente une exposition consacrée aux liens entre François-René de Chateaubriand et Juliette Récamier. Sous le commissariat d’Anne Sudre, le parcours s’appuie sur des œuvres d’art, des manuscrits, des correspondances et des objets personnels pour suivre la naissance, les évolutions et la postérité de leur relation.

27/07/2026, 16:20

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Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend

Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.

25/07/2026, 14:04

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Traduire le monde : Vo-Vf revient pour une 14e édition

Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.

24/07/2026, 16:31

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Les Aventuriales lancent une collecte pour financer de nouveaux barnums

Le festival auvergnat consacré aux littératures de l’imaginaire fait appel au financement participatif pour renforcer ses équipements extérieurs. Sa douzième édition se tiendra les 26 et 27 septembre 2026 à Ménétrol, dans le Puy-de-Dôme.

21/07/2026, 16:50

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300.000 jeunes auront participé à Partir en Livre en 2026

La douzième édition du festival national consacré à la littérature jeunesse a réuni quelque 300.000 enfants et adolescents, selon le bilan publié par le Centre national du livre. Avec 6.762 manifestations organisées du 17 juin au 19 juillet, Partir en Livre enregistre une progression de plus de 5 % sur un an.

21/07/2026, 11:15

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Cinq auteurs invités au Pique-Nique Littéraire d’Issy-les-Moulineaux

Les Fringales littéraires organiseront la cinquième édition de leur Pique-Nique Littéraire le dimanche 20 septembre 2026, à partir de 12 heures, au parc de l’Île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux. Gratuit sur inscription, l’après-midi s’adresse aux lecteurs de littérature adolescente et jeune adulte et associera repas en plein air, rencontres avec cinq auteurs, lectures et activités autour de leurs romans.

20/07/2026, 17:01

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Édition, surproduction, papier : le livre prépare sa révolution écologique

Du 21 au 23 août 2026, l’Association pour l’écologie du livre réunira professionnels, militants et lecteurs à La Chapelle-Thouarault, près de Rennes. Désormais dévoilée, la programmation de ces premières Rencontres ne s’arrête pas au choix du papier : surproduction, écoconception, livre d’occasion, concentration éditoriale, coopératives et nouveaux imaginaires passeront également sur la table.

17/07/2026, 16:23

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Et si la marquise de Sévigné avait rencontré le Facteur Cheval ?

À l’occasion du quadricentenaire de la naissance de Madame de Sévigné, le Palais idéal du facteur Cheval présente une exposition inédite de l’artiste Juliana Dorso consacrée à la rencontre imaginaire entre deux grandes figures qui ont marqué le territoire de la Drôme et bien au-delà : la marquise de Sévigné et Ferdinand Cheval.

17/07/2026, 09:46

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Au musée de l’Orangerie, des soirées littéraires et musicales autour des Nymphéas

Du 12 octobre 2026 au 28 juin 2027, le musée de l’Orangerie accueillera neuf rendez-vous mensuels associant littérature, musique et performance dans les salles des Nymphéas de Claude Monet. À chaque date, les artistes présenteront une création conçue en regard de l’œuvre, lors de deux séances programmées à 19h et à 20h30.

16/07/2026, 16:06

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Cette bibliothèque réunit 4000 années de livres dans une seule exposition

Des premières traces écrites aux fanzines punk, la State Library Victoria réunit plus de 400 pièces pour la 21e édition de World of the Book. Ouverte le 4 juillet 2026, l’exposition accorde cette année une place inédite aux autrices : Jane Austen, Virginia Woolf, Octavia E. Butler, les sœurs Brontë ou encore Agatha Christie voisinent avec des livres miniatures, des talismans, des archives éditoriales et des créations contemporaines.

14/07/2026, 15:03

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Shunga : l'art érotique japonais s'exhibe à la Maison de la culture du Japon

La Maison de la culture du Japon, à Paris, met à l'honneur les estampes et peintures érotiques japonaises de l'époque Edo (1603-1868) dans une exposition, du 12 novembre 2026 au 13 février 2027. Pour la première fois, un événement est entièrement dédié à ces shunga, ou « images de printemps ».

13/07/2026, 10:39

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Histoires d’animaux : la BnF expose son bestiaire à Richelieu

Le musée de la Bibliothèque nationale de France présente « Histoires d’animaux » du 18 septembre 2026 au 29 août 2027, sur le site Richelieu, dans la galerie Mazarin. Cette thématique annuelle réunit des œuvres et documents consacrés aux représentations de l’animal, du Moyen Âge à nos jours. 

09/07/2026, 11:34

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Brest accueille une exposition consacrée au dessinateur Gotlib

Du 11 juillet au 8 novembre, la médiathèque François-Mitterrand – Les Capucins, à Brest, présente « L’UMOUR INDÉLÉBILE ! », une exposition consacrée à Marcel Gottlieb, connu sous le nom de Gotlib, dix ans après sa disparition. Produite par Brest en Bulle avec Ariane Gotlieb, elle réunit des planches originales, des objets personnels, des vidéos et des espaces thématiques pour retracer le parcours de l’auteur, de ses débuts dans la presse jeunesse à la création de revues de bande dessinée pour adultes.

08/07/2026, 17:15

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Bibliothèque Gulbenkian : Raphaël Rubio Meau, premier lauréat de la résidence EX-LIBRIS

La Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian inaugure en 2026 EX-LIBRIS, nouvelle résidence de recherche-création dédiée aux arts visuels et graphiques. Le premier lauréat, Raphaël Rubio Meau, développera un projet inédit en dialogue étroit avec les collections, archives et ressources documentaires de la Bibliothèque Gulbenkian, à Paris.

07/07/2026, 09:37

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Les librairies Dialogues annoncent deux temps forts pour leurs 50 ans

Fondée en 1976 à Brest par Marie Paul et Charles Kermarec, la librairie Dialogues célébrera ses 50 ans en 2026. Les festivités se dérouleront en mai et juin dans les enseignes Dialogues et hors les murs, avant la première édition du Festival du livre de Brest, prévue les 28 et 29 novembre aux Ateliers des Capucins. L’ensemble est porté par les équipes Dialogues, dirigées par Cathy Jolivet depuis la reprise des enseignes à partir de 2018.

06/07/2026, 16:49

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Le CHRD retrace l’épopée de L’Escadron bleu, de la BD aux archives

Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon (CHRD) consacrera, du 8 octobre 2026 au 13 juin 2027, une exposition à l’Escadron bleu, groupe de onze volontaires de la Croix-Rouge française envoyé en Pologne en 1945 pour participer au secours et au rapatriement de déportés français. « L’Escadron bleu, une épopée féminine » s’appuie notamment sur la bande dessinée de Virginie Ollagnier et Yan Le Pon, publiée chez Dupuis.

01/07/2026, 10:48

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Bruxelles accueille une exposition consacrée à la BD québécoise

Le Musée de la BD de Bruxelles présente, jusqu’à la fin juin 2027, « L’Art de la BD… à la québécoise », une exposition entièrement consacrée à la création québécoise. Cette 11e déclinaison de l’exposition L’Art de la BD marque la première ouverture internationale de ce rendez-vous, avec près de 100 auteur·rices sélectionné·es à travers le Québec. 

30/06/2026, 15:48

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Offrir la culture à ses collaborateurs : livres, spectacles, musées

Quels avantages culturels proposer aux salariés et bénéficiaires du CSE (Comité social et économique) ?

30/06/2026, 15:48

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Memory of London, photographies de Nino Azzouz

« Tu te rappelles de nos soirs d’été ? On rentrait de cours, presque en courant car les soirs étaient plus courts que les jours. On s’inventait joueurs de foot, arbitres, et présentateurs. On était heureux et jeunes. Innocents, presque insouciants mais on vivait. Et on avait la chance de pouvoir courir pour le jeu, pas pour notre vie. » (À Mots Roses) Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

29/06/2026, 15:07

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Poésie : Voix Vives revient à Sète du 17 au 25 juillet 2026

À Sète, dans l’Hérault, la 29e édition du Festival International de Poésie Voix Vives se tiendra du 17 au 25 juillet 2026. Créé et dirigé par Maïthé Vallès-Bled, l’événement réunira près de 70 poètes et conteurs internationaux, venus de plus de 30 pays, autour d’une programmation majoritairement gratuite.

26/06/2026, 16:57

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Au Château d’Aubenas, Philip K. Dick et Marion Fayolle réinventent nos imaginaires

À partir du 17 octobre 2026, le Château d’Aubenas présentera deux expositions inédites autour de l’image, du récit et de l’expérience sensible. La première, « Rêvez-vous de moutons électriques ? », réunira une vingtaine d’artistes internationaux autour des technologies numériques, de la mémoire et de la fiction, tandis que la seconde sera consacrée à l’artiste ardéchoise Marion Fayolle, entre dessin, écriture, corps et paysages.

26/06/2026, 12:57

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Ljubljana, les fragments de livres médiévaux deviennent les héros d’une exposition

Dans la capitale de la Slovénie, les pages arrachées, les bandes de parchemin et les morceaux de reliure prennent la place d’honneur. La Bibliothèque nationale et universitaire de Ljubljana présente jusqu’au 5 septembre Lost over Time: Medieval Manuscript Fragments, première exposition du pays entièrement consacrée aux vestiges de livres médiévaux.

 

26/06/2026, 11:20

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Paris célèbre Aimé Césaire et les 25 ans de la loi Taubira

Une soirée d’hommage à Aimé Césaire se tiendra ce vendredi 26 juin, de 18h30 à 20h30, à l’Hôtel de Ville de Paris, salle Tignous. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du poète martiniquais, né le 26 juin 1913, elle associera également la commémoration des 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

25/06/2026, 18:11

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