La Fourrière des animaux : que faire de la liberté ?

À la fourrière de Manfield, Lucky, un vieux chien condamné à l’euthanasie, laisse derrière lui une idée qui va survivre beaucoup plus longtemps que lui. Il explique à Fifi, une jeune chatte, que les animaux pourraient vivre sans humains pour décider à leur place. Une fois adulte, Fifi en fait sa vocation. Avec Titan, un imposant chien qui devient rapidement l’une des grandes figures de cette communauté, elle participe à la rébellion qui permet aux pensionnaires de chasser les employés de la fourrière.

Tom King ne fait pas trop durer cette prise de pouvoir. La révolte est importante, mais elle sert surtout à ouvrir la vraie question du livre : que fait-on lorsqu’on a enfin obtenu l’indépendance que l’on réclamait ?

Les animaux doivent maintenant se nourrir, assurer leur sécurité, répartir les responsabilités et surtout trouver une manière de prendre des décisions collectives. Les chiens, les chats et les lapins n’ont ni la même force physique, ni le même nombre, ni les mêmes intérêts. Des différences qui existaient déjà sous l’autorité des humains mais qui deviennent politiques dès lors que les animaux doivent gérer eux-mêmes la fourrière.

Le dessin de Peter Gross reste assez classique dans son approche, avec un style très comics, efficace et lisible. Les animaux conservent surtout des attitudes animales, même lorsqu’ils dialoguent ou débattent entre eux, ce qui évite de trop les humaniser.

Les expressions passent beaucoup par les regards et les postures, avec des différences de gabarit qui comptent forcément dans les rapports entre les personnages. Les couleurs de Tamra Bonvillain sont quant à elles plutôt ternes, et donnent à la fourrière cette ambiance assez froide qui colle bien à l’histoire.

La construction de cette nouvelle société passe alors par des élections, puis par une succession de dirigeants. Titan représente dans un premier temps une forme de stabilité. Sa force pourrait lui permettre de s’imposer beaucoup plus directement, mais il accepte les règles communes et la limitation de son propre pouvoir. La fourrière commence à ressembler à une véritable petite démocratie, avec ses représentants, ses débats et ses désaccords, notamment sur leurs différentes manières de vivre.

C’est là que la BD trouve l’une de ses idées les plus fortes. L’indépendance ne correspond pas à un simple moment où les portes s’ouvrent et où chacun peut enfin faire ce qu’il veut. Elle oblige immédiatement les animaux à se demander comment éviter que le plus fort décide pour les autres. Leur liberté dépend donc très vite de leur capacité à accepter des règles qui peuvent aussi aller contre leurs intérêts personnels.

Très vite, la vie de la fourrière rappelle que l’indépendance ne règle rien toute seule, et que tout est politique. Il faut nourrir tout le monde, répartir les ressources et faire tenir ensemble des espèces qui n’ont ni la même force, ni les mêmes intérêts. Les animaux trouvent un temps un équilibre, notamment grâce à des dons reçus via Internet, mais les tensions apparaissent dès que certains commencent à penser qu’ils perdent leur place.

Les lapins, de plus en plus nombreux, concentrent rapidement les rancœurs. Piggy, un bulldog populaire, comprend ce qu’il peut tirer de cette situation. Il reprend les inquiétudes d’une partie des chiens, désigne les lapins comme responsables et transforme des frustrations assez ordinaires en argument politique. Le parallèle avec notre société est évident : une partie de la population a peur d’une forme de déclassement, trouve un bouc émissaire, et choisit un dirigeant qui utilise ce ressentiment comme argument premier.

Lucky, instigateur de cette révolution, continue d’exister bien après sa mort à travers le slogan « N’oublions pas Lucky ». Son nom devient le souvenir commun de la révolte, puis une référence que chacun peut invoquer pour défendre sa propre idée de l’indépendance, quitte à en retirer tout le sens. En somme, l’instrumentalisation d’une figure.

Au fond, La Fourrière des animaux parle moins de conquérir sa liberté que de ce qu’il faut en faire une fois qu’on l’a obtenue. Se débarrasser d’un maître est une chose ; vivre ensuite avec les autres, supporter leurs choix et accepter de ne pas toujours avoir raison en est une autre.

N’oublions pas Lucky.

Par Ewen Berton

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