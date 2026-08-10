Ce livre collectif remplace le papier par du tissu : chaque page est brodée à la main

On connaissait le livre cousu, relié, enluminé, plié ou découpé. Ici, l’aiguille ne sert plus seulement à fabriquer l’objet : elle écrit la page. Libro para (A) Bordar a Paz se compose de pièces de tissu sur lesquelles apparaissent images, vers et mots isolés, chaque contribution rejoignant ensuite un ensemble appelé à continuer de grandir. Le 8 juin, La Voz de Galicia en recensait déjà plus de 70, mais aucun décompte n'a été fourni depuis.

Le titre dit presque tout, à condition d’accepter qu’une traduction française lui fasse perdre son meilleur tour. En galicien comme en espagnol, bordar signifie « broder » ; glissé dans abordar, « aborder », le verbe donne à Libro para (A) Bordar a Paz un double sens : un livre pour broder la paix, mais aussi pour s’en saisir. L’objet, lui, prend le jeu de mots au pied de la lettre.

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Le Fiadeiro Lila Serán est né à Vilagarcía de Arousa avec l’ambition, selon sa propre présentation, de mener des actions performatives d’« artivisme écoféministe » et de favoriser des espaces de rencontre entre femmes. Ce volume textile constitue son premier chantier. Une seule donnée est imposée aux participantes : le sujet. « Le seul élément fixé est le thème », expliquait en juin Ana Pillado, l’une des initiatrices du groupe, à La Voz de Galicia. Pour le reste, chacune peut l’interpréter à sa manière et employer la technique de son choix.

Du fil pour « tisser des liens »

Le geste artisanal n’est donc qu’une moitié de l’affaire. Le nom du groupe renvoie au fiadeiro, ces réunions où les femmes se retrouvaient pour filer, mais également pour converser. Lila Serán entend remettre cette sociabilité au travail. Ana Pillado résume la démarche : « Nous voulions retrouver ces espaces où les femmes se réunissaient pour filer, mais aussi pour tisser des liens. » Autour de ce que les participantes appellent des « points subversifs », les rencontres associent broderie, discussions, chants et récits.

La circulation de l’ouvrage a rapidement dépassé Vilagarcía. Début juin, La Voz de Galicia signalait déjà des groupes à Santiago de Compostela et A Coruña. Une pièce arrivée de la capitale galicienne avait même été confectionnée à quatre mains par une mère et sa fille ; la première avait, selon Ana Pillado, 101 ans. De ville en ville, la fabrication rassemble ainsi plusieurs générations tout en ajoutant de nouveaux feuillets au volume.

L’initiative était d’ailleurs visible bien avant l’été. Le 10 mai, la Fédération des librairies de Galice l’avait inscrite au programme de la Feira do Libro de Santiago de Compostela, avec une présentation et un fiadeiro ouvert de 11h30 à 14h. Un mois plus tard, le 9 juin, elle revenait à Vilagarcía dans le cadre de Cidade de Libro. Les pièces brodées devaient être suspendues aux arbres du parc Miguel Hernández tandis qu’une séance publique invitait à ajouter de nouveaux « points de paix ».

Une nouvelle étape à A Coruña

Le parcours se poursuivait le 9 août à la Feira do Libro da Coruña, dans les jardins de Méndez Núñez. À 11 heures, la programmation annonçait la présentation de Libro para (A) Bordar a Paz, décrit comme une œuvre composée de pages de tissu brodées à la main, accompagnée d’une séance ouverte aux habitants.

Petite précision assez décisive pour les maladroits de l’aiguille : nul besoin de savoir broder. Toute personne était invitée à participer à la création de ce que le collectif appelle un « tissu social ». La formule résume assez bien la mécanique de l’ensemble : fabriquer une page et, dans le même mouvement, provoquer la rencontre.

Le rendez-vous s’inscrivait dans une Feira do Libro réunissant 35 librairies et maisons d’édition et plus d’une centaine de propositions du 3 au 10 août.

Crédits photo : Fiadeiro Lila Serán

Par Clément Solym

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