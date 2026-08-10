Troquer les pintes contre des livres : quand la tournée des bars se fait en librairies

Au Texas, le pub crawl a trouvé une version où l’on risque surtout de rentrer avec trop de livres. Du 1er au 31 août, le North Texas Indie Bookstore Crawl invite les lecteurs à faire tamponner un passeport auprès de 32 libraires participants du nord de l’État. Aucun achat n’est exigé : chaque étape ajoute une chance au tirage au sort. Pour sa deuxième édition, cette tournée littéraire, présentée comme la plus importante du Texas, transforme surtout les différences entre commerces en argument collectif face à la vente en ligne, rapporte KERA News.

Le North Texas Indie Bookstore Crawl rassemble cette année 32 enseignes, selon KERA, de Dallas à Fort Worth en passant notamment par Denton, Grapevine, Plano, McKinney, Arlington ou Waxahachie. Le passeport 2026 détaille les haltes et les éventuelles promotions proposées. Certaines maisons disposent de plusieurs implantations, comme Talking Animals Books à Grapevine ou Lucky Dog Books à Dallas.

Un tampon suffit

Pour participer, inutile de repartir avec un roman sous le bras. Le document peut être retiré dans l’une des adresses engagées ou imprimé en ligne ; chaque passage donne droit à un tampon, sans obligation d’achat. À la fin — ou avant, puisqu’il n’est pas nécessaire de compléter le circuit — le lecteur transmet son formulaire grâce au QR code prévu à cet effet. Chaque halte validée devient alors une participation supplémentaire au tirage au sort, doté de cartes-cadeaux et d’autres lots fournis par les commerces.

Les réductions, elles, restent à la discrétion de chacun. Le document annonce par exemple 15 % chez Interabang Books, 10 % au Dock Bookshop ou encore deux livres achetés, un offert chez Deep Vellum. D’autres préfèrent le marque-page, l’autocollant ou la boisson. Autrement dit, le jeu n’impose pas la dépense, mais ne fait rien non plus pour décourager la pile à lire.

Une petite précision s’impose derrière l’étiquette indie. Le circuit inclut notamment le magasin amiral de Half Price Books, à Dallas. L’entreprise familiale se présente elle-même comme le plus grand détaillant familial américain de livres neufs et d’occasion, avec plus de 100 points de vente à travers le pays.

Chez Amazon, le prix ; ici, le lieu

Talking Animals Books, à Grapevine, est à l’origine du rendez-vous et continue d’en assurer la coordination. Sa copropriétaire Katy Lemieux expliquait que les clients de ces commerces ne recherchent justement pas un guichet unique : ils viennent pour ce que la librairie leur propose « au-delà du produit ». Face à Amazon, dont elle estime les prix impossibles à suivre pour de petites structures, la concurrence se déplace vers autre chose : rencontres, café, programmation, espaces où rester et communauté.

La différence entre les boutiques devient ainsi le moteur de la tournée. Valerie Walizadeh, également copropriétaire de Talking Animals Books, détaillait auprès de Southlake Style la variété des propositions : jeunesse, romance, poésie, littérature traduite, occasion, bande dessinée, auteurs locaux ou cafés. Trente-deux haltes, donc, mais pas trente-deux variations sur la même table de nouveautés.

La concurrence priée d’attendre dehors

L’affaire avait commencé plus modestement. En 2025, la première édition comptait 24 points de vente. Katy Lemieux racontait avoir eu l’idée après des échanges avec des libraires d’Austin et de Houston, tandis que des initiatives similaires existaient déjà autour de l’Independent Bookstore Day. Un an plus tard, elle reconnaît que le projet avait été lancé presque « sur un coup de tête ».

Depuis, l’improvisation s’est organisée. Southlake Style rapporte que les professionnels du nord du Texas se réunissent désormais chaque trimestre pour parler événements, tendances, difficultés et expériences communes. « Nous ne sommes pas en concurrence », assure Lemieux à KERA. La déclaration trouve dans le crawl une traduction assez littérale : chacun encourage sa clientèle à poursuivre sa route chez les autres.

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Le changement d’échelle est rapide : 24 implantations en 2025, contre 32 libraires mis en avant pour cette deuxième édition. Une présentation publiée le 20 juillet en annonçait encore 31 ; KERA en dénombrait 32 le 7 août, chiffre également repris depuis par des établissements participants. Le passeport actuellement en circulation doit être transmis avant le 31 août à 23 h 59. Et nul besoin d’avoir achevé toute la tournée : chaque tampon enregistré ajoute une chance au tirage au sort.

Crédits photo : Christian_Birkholz CC 0

Par Clément Solym

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