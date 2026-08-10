Création du Prix Robert de Sorbon Essai, doté à hauteur de 10 000 €

Au prix littéraire Robert de Sorbon, remis pour la première fois en janvier 2026 à Floren Oiseau, pour son roman Ma gloire (Gallimard), vient s'ajouter un Prix Robert de Sorbon Essai. Également doté à hauteur de 10.000 €, il distinguera chaque année un livre paru dans l’année écoulée « qui incarne les Nouvelles
Lumières ».
Le 10/08/2026 à 12:44 par Dépêche
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10/08/2026 à 12:44
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Éric Buge, L’Éclipse de la vertu. Une histoire de l’exemplarité des gouvernants en démocratie, Seuil
Pascal Chabot, Nos vies encapsulées. Quel devenir pour l’humanité ?, PUF
François Dubet, Le Mépris. Émotion collective, passion politique, Seuil
Gilles Finchelstein, La Démocratie à l’état gazeux. Une histoire politique 1945-2045, Flammarion
François Jullien, À toi qui n’as pas renoncé à penser, Grasset
Véra Nikolski et Nicolas Pichoff, Pourquoi les amazones n’existent pas, Fayard
Tetyana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko, La vie à la lisière. Être ukrainien aujourd’hui, traduit de l’ukrainien par Louise Henry, Gallimard
Lucile Schmid, Urgence politique, nécessité écologique, PUF
Peter Turchin, Le Déclin des empires. Ou comment la guerre comme la paix mènent toujours à la guerre, traduit de l’anglais par Peggy Sastre, Le Cherche-midi
Leor Zmigrod, Le Cerveau idéologique. Comment décoder les marqueurs de la pensée dogmatique, traduit de l’anglais par Christophe Jaquet, Flammarion
Le jury de la récompense réunit Gérald Bronner (président), sociologue, professeur à Sorbonne Université ; Anna Cabana, journaliste et éditorialiste politique ; Guillaume Erner, sociologue et journaliste, producteur des « Matins de France Culture » ; Raphaël Gaillard, psychiatre, professeur à l’université Paris Cité, membre de l’Académie française ; Claudie Haigneré, médecin, docteure ès sciences en neurosciences, spationaute, ancienne ministre ; Patrick Hubert, avocat, président du conseil de surveillance de la Fondation Robert de Sorbon ; Anne Muxel, sociologue, politiste, directrice de recherche au CNRS, directrice déléguée du CEVIPOF ; Stéphanie Roza, philosophe, chargée de recherche au CNRS ; Claudia Sénik, économiste, professeure à la Paris School of Economics et à Sorbonne Université, et Constantin Sigov, philosophe et éditeur, professeur à l’Université « Académie Mohyla » de Kyiv.
La récompense est administrée par la Fondation Robert de Sorbon. Celle-ci a été créée et reconnue d’utilité publique par décret du 12 mai 2009. Elle a pour statut actuel de favoriser le développement des Universités de Paris.
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Ayant son siège au cœur de Paris, au 6 rue du Fouarre 5e arrondissement (à côté de Notre Dame de Paris), la Fondation Robert de Sorbon, se focalise sur des projets ou des actions ayant pour but la transmission des savoirs.
La remise du prix aura lieu le 1er décembre 2026.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 16/01/2026
464 pages
Seuil
24,50 €
Paru le 27/08/2026
208 pages
Presses Universitaires de France
18,00 €
Paru le 26/09/2025
128 pages
Seuil
12,90 €
Paru le 02/09/2026
256 pages
Flammarion
9,70 €
Paru le 23/09/2026
192 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
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