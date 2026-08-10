On tue moins facilement un homme qu’un monstre” : une mère, une vengeance

Élodie se croyait calme, raisonnable, convaincue que la violence ne résout rien. Puis sa fille Maëlle disparaît. Dans Et que Dieu me pardonne, publié le 10 octobre 2024 chez Robert Laffont, Claire Norton ne s’intéresse pas seulement à la vengeance : elle observe le moment où une certitude morale vacille, puis ce qu’il reste à décider lorsque celui qu’on voudrait réduire à un monstre redevient un homme.

Notre nouvelle émission avec Claire Norton est à retrouver ci-dessous en podcast :

« Moi, je suis plutôt sur les conquêtes intérieures, effectivement. » La formule situe le terrain de la romancière. D’un livre à l’autre, elle dit revenir aux contradictions, aux non-dits et aux points de rupture. « J’aime beaucoup les situations qui interrogent nos limites, qu’elles soient morales, qu’elles soient… enfin, toutes les limites. » Avec Élodie, cette recherche se resserre autour d’une question presque impossible à poser à distance : que devient le refus de la violence lorsqu’un enfant est atteint ?

Ce que les lecteurs ont mis dans le roman

Le point de départ n’est pas seulement venu de l’autrice. Claire Norton raconte avoir interrogé ses lecteurs sur ce qui pourrait les conduire à franchir une frontière qu’ils pensaient infranchissable. « Qu’est-ce qui ferait que vous seriez capables d’atteindre un point de non-retour ? » Chez les parents, explique-t-elle, la réponse revenait : que l’on touche à leurs enfants.

Cette matière rejoint alors Élodie, vétérinaire, mère de deux filles, Maëlle et Zoé. Le soin, la vie, le refus de la brutalité : tout ce qui la définit se retrouve mis à l’épreuve. « La violence, au cas d’espèce, là, sur ce roman, est une réponse à la douleur d’une mère. » La souffrance ne lui fournit pourtant aucune certitude. Au contraire : après avoir retrouvé l’assassin présumé de sa fille, dit Claire Norton, Élodie découvre chez lui « une touche d’humanité » et ne sait plus exactement jusqu’où elle peut aller.

Le basculement ne vient pas d’un grand dispositif dramatique. L’autrice se souvient d’une scène « absolument banale » : Élodie conduit, voit une petite fille traverser devant elle, et quelque chose se déclenche. Elle en a sans doute croisé d’autres depuis la disparition de Maëlle. Pourquoi celle-ci ? Pourquoi à cet instant ? Claire Norton ne cherche pas à fabriquer après coup une explication parfaite : elle suit la cohérence intime de son personnage.

Des personnages qui doivent « exister »

Cette liberté narrative repose sur une exigence : donner aux figures du récit assez d’épaisseur pour qu’elles puissent, en quelque sorte, résister au scénario. « Je me laisse porter par mes personnages », explique Claire Norton. Ils doivent avoir une histoire, des racines, un avenir. « Ils vivent en moi et j’essaie toujours de leur donner encore une fois un vrai fond de vérité. »

Elle va plus loin : impossible, dit-elle, d’écrire avec des êtres qui ne seraient pas « construits, solides ». Dans Et que Dieu me pardonne, cette conviction empêche surtout le face-à-face central de se réduire à une opposition commode.

Car Élodie pourrait n’être que la mère détruite et Frédéric Belbist, l’homme qu’elle tient pour responsable, une incarnation du mal. Claire Norton refuse précisément cette répartition. « Je souhaitais également ne pas tomber dans un registre facile où il y aurait d’un côté le monstre et de l’autre la victime. »

Le choix rejoint ce que le livre met concrètement en scène. Comme le rappelait notre michronique consacrée au roman, Élodie retient Frédéric dans la cave d’une maison isolée, persuadée qu’il détient une vérité que la justice n’a pas suffi à établir. Le huis clos ne vaut alors pas seulement pour la tension : il oblige chacun à demeurer devant l’autre.

Quand le monstre retrouve un visage

C’est là que la mécanique de la vengeance se dérègle. Tant que le coupable reste une abstraction, la colère peut avancer sans obstacle. Dès qu’il parle, souffre, révèle une part de lui-même, le geste imaginé devient plus difficile à accomplir.

« Frédéric, s’il n’avait été qu’une incarnation du mal, ça aurait été très simple. » Simple pour Élodie, mais également pour le lecteur, souligne l’autrice. Or cette facilité ne l’intéresse pas. Elle préfère placer son héroïne devant une contradiction supplémentaire : celui qu’elle voulait punir ne cesse pas, pour autant, d’appartenir à l’humanité.

Le deuil reste le moteur de cette dérive. « Je pense qu’il y a des douleurs qui sont telles, tellement insupportables qu’elles nous font partir dans des registres que nous n’aurions pas soupçonnés. » Mais le livre n’en fait pas un blanc-seing. Il pousse au contraire Élodie jusqu’au point où sa rage rencontre ce qu’elle voulait ne plus voir.

Claire Norton résume cette difficulté en une phrase qui referme presque à elle seule le piège moral du roman : « Le problème, c’est que Frédéric va se révéler profondément humain. Et là, c’est plus compliqué parce que, quand même, vous tuez moins facilement un homme qu’un monstre. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Un été dans les pages : Claire Norton en huit romans, podcasts et confidences

Par Nicolas Gary

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