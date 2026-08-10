Grave : Laure Gouraige refuse de mettre les deuils en ordre

Grave part de la disparition d’Umbra, chatte aimée pendant dix-huit ans, puis laisse entrer celle de la grand-mère. Non pour les comparer, encore moins pour les confondre, mais pour regarder ce que les morts font aux vivants : aux pièces, aux gestes, aux habitudes, aux objets les plus idiots. « Chaque objet accuse l’empreinte de ton absence. » Une bibliothèque, un sac de transport, une feuille de papier cuisson : tout devient pièce à conviction.

Le droit de souffrir pour un chat

Le livre trouve là sa force la plus nette. Gouraige prend au sérieux une peine que l’usage invite à réduire. Le chat est mort, certes, mais enfin ce n’était « qu’un chat ». Voilà précisément la formule qu’elle démonte. La douleur n’obéit pas à la bienséance. Elle ne connaît ni espèces ni préséances. « On m’a laissée debout, on m’a supposée intacte, quand j’étais couchée au ras du sol. »

Pas de plaidoyer pour remplacer l’humain par l’animal : plutôt une colère contre la police invisible des émotions, celle qui décide de la durée acceptable d’un chagrin et du nombre de larmes réglementaire.

Cette colère aurait pu fabriquer un texte raide. Grave échappe souvent au piège grâce à l’ironie, notamment lorsqu’elle vise la narratrice elle-même. Gouraige se moque de ses élans, de ses reliques, de son goût du drame, de ses phrases qui voudraient donner une forme présentable à ce qui n’en a pas. Un pigeon peut ruiner une scène héroïque, un souvenir magnifique finir dans la fiente, une carte postale adressée à une morte tourner à la gêne devant le gardien. Le burlesque ne dissout pas le chagrin ; il lui retire sa pose. Et la culpabilité revient, tenace : « Les remords écrasent la mémoire. » Voilà l’un des nerfs du récit. Le dernier jour menace de dévorer les dix-huit années précédentes.

Tourner autour de ce qui manque

La forme épouse ce dérèglement. Pas de récit rectiligne, pas de travail de deuil rangé en étapes bien propres. Umbra appelle la grand-mère, qui ramène Umbra ; Balzac le lapin resurgit, puis Madlaine, Bubulle, Baruch et Gaïa. Les portes s’ouvrent et se ferment.

Les choses survivent aux êtres et deviennent soudain dangereuses parce qu’elles continuent d’exister innocemment. Une montre retarde, un foulard perd son odeur, un verre se brise : « La catastrophe a déjà eu lieu. » Dans ces déplacements minuscules, l’écriture est souvent remarquable. Elle donne une matière au manque sans l’enjoliver.

Le rythme compte autant que les motifs. Les phrases se contractent, repartent, s’interrompent ; les questions surgissent sans demander la permission. Cette nervosité épouse une pensée qui se corrige au moment même où elle se formule. Quand elle fonctionne, elle donne au texte une présence orale, presque physique, et lui évite de devenir une méditation funèbre trop bien tenue.

C’est aussi là que Grave rencontre sa limite. À force de revenir sur ses propres traces, le récit se mord parfois la queue. Certaines reprises du dernier jour, certains commentaires sur l’impossibilité d’écrire ou sur les insuffisances de la langue disent une seconde fois ce qu’une scène avait déjà parfaitement rendu. Le voyage italien, les souvenirs d’animaux successifs, la carte bancaire et sa question secrète : ces détours ont tous leur raison d’être, mais pas toujours la même intensité. La composition revendique le ressassement ; elle en subit parfois le poids. Ce n’est pas un défaut extérieur au projet, plutôt son risque interne : vouloir cerner le vide jusqu’à tourner autour de lui.

Ne sauver que le mouvement

Heureusement, quelque chose bouge. Les nouveaux chats ne remplacent pas Umbra ; ils empêchent son souvenir de se figer en mausolée. « Trois ans d’absence pour dix-huit ans de joie, le compte est fait. » La phrase pourrait sembler comptable. Elle est au contraire une sortie de la comptabilité des douleurs. Un peu plus loin : « Je ne sauve plus que le mouvement. » C’est exactement cela. Pas guérir, pas oublier, pas tirer une morale consolante. Continuer suffisamment pour que les morts redeviennent aussi ceux avec qui l’on a vécu.

La dernière pirouette réunit alors le titre, l’animal et cette langue contre laquelle le texte n’a cessé de batailler. Umbra devait venir de l’ombre latine ; faute de signe adéquat en français, l’autrice triche : « J’ai déguisé le mot pour duper la langue, U-m-b-r-à, accent grave. »

Tout Grave tient presque dans cette fraude minuscule. Forcer les mots jusqu’à leur faire accueillir une douleur qu’ils classent mal. Le livre insiste, se répète parfois, s’observe volontiers écrire. Mais lorsqu’il touche juste, il atteint quelque chose de beaucoup moins confortable que la tristesse : notre besoin de donner un rang aux êtres que nous avons aimés.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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